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Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-детски"

02 июня 2021, 03:10  •  48 • Политика
В Чехии заподозрили главу МВД в том, что он своей неосторожной фразой мог поставить под угрозу шпионов, работающих в России. Как отмечает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, министр действительно "попался". Правда о таком "подкопе" в России и так знали.
В Чехии заподозрили министра Яна Гамачека в том, что фактически "сдал" шпионов, работающих за рубежом. так, внимание журналистов привлекли слова Гамачека о спецслужбах, которых удалось вывезти из России до публичного скандала по взрывам во Врбетице.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец отмечает, что министр, конечно, проболтался. Правда, добавил он, повышать планку разведывательных возможностей Чехии в России тоже не стоит.
Тем более, отметил Баранец, шпионскую деятельность чехов следует рассматривать в контексте связей с США.
"Чешская разведка, как добросовестная пристяжная болонка НАТОвской разведки и разведки Соединенных Штатов Америки, «пылесосила» в России всё, что можно", - полагает он.
К примеру, шпионам интересно не только что происходит в Кремле, какие отношения Путина с администрацией и так далее, но и стратегические военные возможности России.
ЦРУ, разведку НАТО безусловно интересует военный потенциал нашей страны.
"Их интересует полностью объективная картина об истинном состоянии вооруженных сил России, особенно по стратегическим ядерным силам. Сейчас десятки, подчеркиваю, десятки разведок НАТО, включая и американскую, нацелены на поиски причин успехов России в развитии киберзвукового оружия", - отмечает военный обозреватель "КП".
Потому иностранные шпионы и работают не покладая сил, пытаясь всячески "копнуть" под Россию. Наверняка, допустил собеседник Царьграда, чешские разведчики с риском для жизни выполняли некоторые задачи.
"Они же понимали, чем ближе они будут к стратегическим секретам России подбираться, тем быстрее они могут отправиться на тот свет. В общем-то, он (Гамачек – ред.) признал, что они работают не по-детски. Ну, что, спасибо, господин чех, ты великолепно сдал свою разведку", - резюмировал Баранец.

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