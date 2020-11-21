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Неопровержимые доказательства: Алиев разоблачил Францию и США в Карабахе

21 ноября 2020, 18:50  •  205 • Политика
Ильхам Алиев. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Глава назвал подобные действия недопустимыми
Во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, состоявшейся в субботу, 21 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у него имеются неопровержимые доказательства участия в карабахском конфликте "наемников" из Франции и США. Он заявил, то они сражались на стороне Армении.
Среди документов, подтверждающих слова Алиева, числятся фото– и видеофайлы, а также паспорта этих граждан – многие прибыли из Франции, США, Ливана, Канады, Грузии и других стран.
"Некоторые из этих граждан имеют армянское происхождение, другие – неизвестно. Но это не меняет суть вопроса, потому что использование Арменией иностранных наемников, конечно же, недопустимо", – приводят слова азербайджанского президента РИА "Новости".
Алиев отметил, что и Россия, и Турция являются двумя дружественными для Азербайджана странами. Во время беседы с Шойгу он подтвердил, что все пункты трехстороннего заявления по Карабаху выполняются. При этом президент заявил, что итогом военной операции в регионе стала "блестящая победа азербайджанской армии".
Напомним, огонь в Нагорном Карабахе прекратился 10 ноября. Стороны конфликта пришли к общему соглашению: каждая остается на занятых позициях, а вдоль Лачинского коридора расположатся российские миротворцы.

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