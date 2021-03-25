«Неопровержимая доказательная база»: в Москве задержан участник нападения на псковских десантников в 2000 году

В Москве задержан Герман Арбинин, подозреваемый в нападении в составе банды Шамиля Басаева на псковских десантников 6-й роты в районе чеченского села Улус-Керт в 2000 году. Как отметили в ФСБ, против задержанного, не понёсшего уголовного наказания за свои действия, сформирована неопровержимая доказательная база. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

В Москве задержан Герман Арбинин, подозреваемый в нападении в составе банды Шамиля Басаева на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе чеченского села Улус-Керт в 2000 году, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чеченской Республики Арбинина Германа, не понёсшего за это уголовного наказания», — говорится в сообщении.

Арбинин задержан в Москве при взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии, отметили в ФСБ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в вооружённом мятеже (ст. 279 УК РФ), участии в банде (ст. 209) и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317).

В Следственном комитете рассказали, что в связи с особой тяжестью вменяемых Арбинину преступлений ведомство планирует подать ходатайство об избрании в отношении Арбинина меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов», — подчеркнули в СК.

Год назад во Владимирской области задержали другого участника событий 2000 года — уроженца Чеченской Республики Майрбека Башаева 1983 года рождения. Как отметила пресс-служба ФСБ, была собрана неопровержимая доказательная база его участия в преступлении.

Кроме того, в апреле 2019 года к 16 годам колонии строгого режима приговорили Шамиля Казбулатова, причастного к нападению на псковских десантников. Следствие установило, что Казбулатов находился в составе вооружённой банды Шамиля Басаева и Хаттаба 29 февраля 2000 года.

В СК рассказали, что осуждённый прицельно стрелял в военнослужащих из автомата Калашникова калибра 5,45 мм.

Добавим, что о задержании Казбулатова стало известно в декабре 2018 года. В ноябре того же года были задержаны другие два участника этого нападения — Нажмудин Дудиецв 1975 года рождения и Ибрагим Донашев 1977 года рождения.

Кроме того, в начале 2018 года ещё двоих боевиков, напавших на десантников в 2000 году, суд приговорил к 15,5 и 16 годам колонии строгого режима.

Десантники приняли неравный бой

Напомним, 27 февраля 2000 года 104-й парашютно-десантный полк 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псков) получил приказ выдвинуться на высоту 776,0 и гору Исты-Корд в Аргунском ущелье неподалёку от Улус-Керта.

Перед ними стояла задача сформировать опорные пункты и не допустить прорыва бандформирований. Военнослужащие направились в район Улус-Керта, однако туман помешал авангарду десантников обустроить на высоте опорный пункт. Было принято решение найти место для ночлега и подождать до утра.

29 февраля продвижение военных возобновилось, но разведдозор обнаружил засаду боевиков. Военнослужащие открыли стрельбу по террористам.

Бандиты в короткое время смогли сосредоточить силы, многократно превосходящие число державших оборону псковских десантников. Против 90 военнослужащих выступили около 2,5 тыс. боевиков.

Как говорится в материалах Минобороны РФ, в этих условиях было принято «единственно верное решение — совершить отход на высоту 776,0 и там организовать оборону».

В ночь на 1 марта 2000 года 6-ю роту десантников атаковал отборный отряд террористов «Джамар» численностью более 400 человек. Тем не менее военнослужащие выдержали несколько волн ночных атак боевиков, понёсших крупные потери.

1 марта в 01:50 террористы прекратили огонь и предложили 6-й роте отойти с занятых рубежей. Гвардейцы отказались, решив сражаться до подхода подкрепления. В 05:10 боевики предприняли массированную атаку со всех направлений.

В Аргунском ущелье погиб почти весь личный состав 6-й парашютно-десантной роты. Из 90 военнослужащих выжили только шесть человек.

12 марта 2000 года и. о. президента РФ Владимир Путин присвоил 22 десантникам (21 — посмертно) звание Героя России, 68 (63 — посмертно) солдат и офицеров были награждены орденами Мужества. В Грозном в честь павших российских военнослужащих появилась улица 84 Псковских Десантников, а в Улус-Керте, на месте их гибели, — монумент «Поклонный крест».