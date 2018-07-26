«Неопровержимая доказательная база»: гендиректору НПО им. Лавочкина предъявлены обвинения в хищении 330 млн рублей

Следственный комитет обвинил в мошенничестве в особо крупном размере гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и его сообщников. По данным правоохранителей, Лемешевский и глава юридического отдела предприятия Екатерина Аверьянова заключали с председателем адвокатской конторы «Третьяков и партнёры» фиктивные договоры на оказание юридических услуг. Общий ущерб от действий злоумышленников за два года составил порядка 330 млн рублей. Как отметили в СК, Лемешевский уже задержан, тогда как адвокат Игорь Третьяков скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Следственный комитет предъявил обвинения в мошенничестве в особо крупном размере гендиректору Научно-производственного объединения им. Лавочкина и депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому, а также его подельникам — главе дирекции правового обеспечения предприятия Екатерине Аверьяновой и адвокату Игорю Третьякову. Об этом сообщается на официальном портале СКР.

По данным следствия, гендиректор НПО им. Лавочкина и его непосредственная подчинённая Аверьянова заключали с председателем адвокатской конторы «Третьяков и партнёры» фиктивные договоры на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.

«Обвиняются в хищении денежных средств Государственной корпорации «Роскосмос» путём заключения фиктивных договоров... Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 млн рублей», — сообщили в Следственном комитете.

Действия обвиняемых подпадают под часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере») и наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с наложением штрафа.

«В ходе проведения неотложных следственных действий 25 июля следователями проведены масштабные следственные мероприятия на территории Московского и Челябинского региона, по результатам которых следователями собрана неопровержимая доказательная база, подтверждающая причастность к совершённому преступлению», — сообщили в СКР.

При этом отмечается, что адвокат Игорь Третьяков скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Ходатайство следователя об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу будет рассмотрено в ближайшее время на судебном заседании. В корпорации «Роскосмос» уже подтвердили задержание гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, который занимал этот пост с июля 2015 года.

В среду, 25 июля, руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко рассказал РИА Новости, что Лемешевский будет официально уволен с занимаемой должности 2 августа. Тогда же стало известно, что исполняющим обязанности главы НПО им. Лавочкина назначен замгендиректора по безопасности предприятия Харун Карчаев.

Сергей Лемешевский

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В корпорации «Роскосмос» заявили, что проведут дополнительные проверки в отношении руководства предприятий ракетно-космической отрасли, после того как в пятницу, 20 июля, в головном исследовательском институте «Роскосмоса» ЦНИИмаш прошли обыски в рамках дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева обвиняют в передаче за рубеж секретных российских разработкок в области гиперзвука. Суд санкционировал его арест, после чего он был доставлен в СИЗО «Лефортово».

Сколько именно людей проходят по делу о госизмене, неизвестно. При этом в отставку подал директор аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон, который проходит по этому делу как свидетель.

В «Роскосмосе» сообщили, что расследуемое дело относится к событиям 2013 года и что вопросов к сотрудникам по иным периодам деятельности у правоохранительных органов нет.

«Установлено, что органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании «Роскосмоса» и ФГУП ЦНИИмаш», — сообщили в корпорации.

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко также рассказал, что гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин 26 июля посетит ЦНИИмаш, где под его руководством пройдёт оперативное совещание. Добавим, ожидается, что результаты проводимого ЦНИИмаш внутреннего расследования будут представлены руководству «Роскосмоса» 30 июля.

25 июля стало известно, что исполняющий обязанности гендиректора ФГУП НПО «Техномаш» Дмитрий Панов покинет свой пост в пятницу, 3 августа.

«Ему будет предложено продолжить трудовую деятельность на одном из предприятий ракетно-космической отрасли», — сообщили в «Роскосмосе».

В корпорации добавили, что должность и.о. гендиректора предприятия займёт Владимир Власюк, в последнее время возглавлявший АО «Изумруд». Ранее Дмитрий Рогозин, возглавивший «Роскосмос» после соответствующего распоряжения Владимира Путина, заявлял о «точечном характере» грядущих изменений в руководстве госкорпорации и ряда предприятий отрасли.