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Неопознанный булькающий объект
17 октября 2019, 21:39 • 24 • Карикатуры
На Украине хотят создать сверхзвуковую противокорабельную ракету "Молния", рассчитывая с ее помощью контролировать Черное море. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец считает, что представленный в Киеве макет ракеты — пока только желание, для реализации которого у страны недостаточно реальных возможностей.
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