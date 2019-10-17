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Неопознанный булькающий объект

17 октября 2019, 21:39  •  24 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
На Украине хотят создать сверхзвуковую противокорабельную ракету "Молния", рассчитывая с ее помощью контролировать Черное море. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец считает, что представленный в Киеве макет ракеты — пока только желание, для реализации которого у страны недостаточно реальных возможностей.

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