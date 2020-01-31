Политика президента Украины Владимира Зеленского принесла простым гражданам страны полное разочарование. Об этом РИА ФАН заявила член Народного совета ДНР Наталья Волкова.

Три сорта детей

Ранее министр юстиции Украины Елена Лукаш сообщила о том, что украинских детей поделили на три сорта: украиноязычных, русскоязычных и тех, кто говорит на языках стран Евросоюза. Это следует из дискриминационного закона об общем образовании.

Как отметила Волкова, данный документ разрушил все надежды избирателей Зеленского и русскоязычных граждан на восстановление справедливости. Сам политик продолжил дело своего предшественника Петра Порошенко, который спровоцировал эскалацию конфликта в Донбассе.

"Новый президент Украины в этом смысле оказался ничем не лучше старого - почитает прислужников немецкого нацизма, продолжает десоветизацию, дискриминирует русскоязычных жителей Украины", - добавила она.

Три кита Киева

Как отмечает rueconomics.ru, закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни вступил в силу летом 2019 года. Он был подписан Петром Порошенко. Владимир Зеленский пообещал провести ревизию инициативы, но в итоге этого не произошло, несмотря на критику со стороны стран ЕС, России и общественности.

Как пояснил депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв, сейчас режим Киева держится на трёх китах: неонацизм, сегрегация, ложь.

"Там не только детей поделили на сорта, а вообще всех людей. Украина сегодня - сплошной невольничий рынок, где народ - лишь дешёвый товар в руках работорговцев от власти", - пояснил он.

Переписывание учебников

Это доказывают усилия Зеленского на почве фальсификации истории. Во время выступления в Освенциме глава государства умудрился обвинить Красную армию в холокосте, а также заявил о том, что концлагерь освобождали исключительно украинцы. Абсурду прибавило то, что сам Зеленский является выходцем из украинско-еврейской семьи, причём его дед Сергей Зеленский воевал на стороне СССР и получил два ордена Красной Звезды.

Как считает журналистка Ольга Скабеева, благодаря подобным высказываниям стало ясно, что представляет из себя альтернативный взгляд Украины на историю, на основе которого будут верстаться новые учебники.

"Видимо, в распоряжении Минобороны Украины появились свежесочинённые архивы, по которым Сталин с Гитлером братались во Львове, а бравые солдаты УПА* первыми открыли ворота Освенцима", - цитирует её слова телеканал "360".

"УПА" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.