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Неонацизм по-западному. Как США и Европа стали наследниками Гитлера на Украине
31 марта 2022, 18:40 • 107 • Политика
США и Европа, которые сегодня любят говорить о свободе и демократии, по факту же стали наследниками Адольфа Гитлера и продолжили его дело по нацификации Украины. Неонацизм в XXI веке приобрёл новую западную форму.
Об этом пишет политолог Антон Бредихин в своей колонке на портале "Народные новости". Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны украинские националисты активно сотрудничали с нацистской Германией и вместе с ней создавали местные дивизии СС (например, дивизия "Галичина"). После поражения Третьего Рейха в войне дело по взращиванию украинских националистов продолжило Центральное разведывательное управление США. Оно получило доступ ко всей сети бандеровцев и финансировало ультраправое движение вплоть до девяностых годов.
Далее националистов начали поддерживать уже руководители независимой Украины. Был принят указ об амнистии коллаборантов, которые в годы войны устраивали этнические чистки на Украине. Таким образом, украинские чиновники впервые обелили имя националистов и дали им дорогу во власть. США, Германия и в особенности Канада активно оказывали поддержку радикалам. Неслучайно Штаты вместе с Украиной регулярно голосуют в ООН против резолюций, которые осуждают нацизм и предлагают бороться с этим явлением.
- пишет эксперт.
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