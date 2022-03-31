Неонацизм по-западному. Как США и Европа стали наследниками Гитлера на Украине

США и Европа, которые сегодня любят говорить о свободе и демократии, по факту же стали наследниками Адольфа Гитлера и продолжили его дело по нацификации Украины. Неонацизм в XXI веке приобрёл новую западную форму.

Об этом пишет политолог Антон Бредихин в своей колонке на портале "Народные новости". Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны украинские националисты активно сотрудничали с нацистской Германией и вместе с ней создавали местные дивизии СС (например, дивизия "Галичина"). После поражения Третьего Рейха в войне дело по взращиванию украинских националистов продолжило Центральное разведывательное управление США. Оно получило доступ ко всей сети бандеровцев и финансировало ультраправое движение вплоть до девяностых годов.

Далее националистов начали поддерживать уже руководители независимой Украины. Был принят указ об амнистии коллаборантов, которые в годы войны устраивали этнические чистки на Украине. Таким образом, украинские чиновники впервые обелили имя националистов и дали им дорогу во власть. США, Германия и в особенности Канада активно оказывали поддержку радикалам. Неслучайно Штаты вместе с Украиной регулярно голосуют в ООН против резолюций, которые осуждают нацизм и предлагают бороться с этим явлением.

Неонацизм по-украински имеет перед собой долгоиграющую задачу. Он тесно инкорпорирован с либеральными элитами постсоветских государств, политическими, бизнес- и медиакругами целого ряда стран Запада,

- пишет эксперт.