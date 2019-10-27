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Неонацизм на Украине мельчает: Несколько десятков радикалов в Киеве выдвинули ультиматум Зеленскому
27 октября 2019, 22:09 • 49 • В мире
Несколько десятков радикалов в Киеве выдвинули ультиматум Владимиру Зеленскому, требуя продолжения войны в Донбассе. Столь немногочисленная акция протеста позволяет говорить об обмельчании радикальных идей на Украине.
Украинские националисты в пятницу провели акцию протеста под стенами здания Киевской облгосадминистрации. Об этом сообщает РИА ФАН.
Мероприятие организовали радикальные движения "Национальный корпус" и "Национальные дружины". Руководил "парадом" один из соратников известного неонациста Андрея Билецкого.
Националисты озвучили свои претензии к команде президента Украины Владимира Зеленского, которая якобы не прислушивается к мнению "патриотов и ветеранов" и ведёт двойную игру, планируя разведение сил в Донбассе.
"Мы считаем это предательством национальных интересов страны, предательством тех, кто воевал за целостность Украины!" - заявил радикал по кличке Бык.
Лидеры националистов требуют, чтобы Зеленский лично с ними встретился и пообещал не идти на уступки в России и добиться мира в Донбассе исключительно военными методами. Все эти пункты должны быть оформлены в виде документа с подписью главы государства.
Бык также сравнил решение Киева подписать "формулу Штайнмайера" с Мюнхенским сговором 1938 года.
"Мира в Донбассе можно добиться, только захватив Донецк и Луганск и выгнав оттуда всех коллаборационистов!" - добавил он.
Впрочем, неонацистам не удалось привлечь много внимания. На акцию пришло несколько десятков человек, что говорит о падении популярности радикалов.
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