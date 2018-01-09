Неонацисты Украины в рождественские дни вновь разожгли религиозную рознь

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Национал-радикалы группировки С14 устроили беснование у Киево-Печерской лавры

В рождественские дни у Киево-Печерской лавры было неспокойно: сюда явились национал-радикалы из группировки С14 и попытались заблокировать въезд в неё. Организаторы действа заявляли, что они протестуют «против ФСБ» и отказа священников Украинской православной церкви отпевать сторонников «Киевского патриархата», а также погибших в Донбассе вояк. Действия С14 стали предсказуемым продолжением разжигания религиозной ненависти, которому после государственного переворота 2014 года дана «зелёная улица». Поводом для беснования перед Киево-Печерской лаврой стал случай в Запорожье, когда православный священник отказался отпевать погибшего ребёнка, «крещёного» деятелями «Киевского патриархата». Такое решение пояснил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука:

«Мы соблюдаем те каноны, которые были установлены Церковью и проверены уже веками, проверены различными социальными строями… Священник не имеет права нарушать каноны, это строго запрещено… Ребёнок был не крещён. Он не являлся членом Церкви. По канонам ни один, ни второй священник не имел права его отпевать».

«Кто знает, как звали этого мальчика?» – обратился Лука к журналистам. И отметил, что ни в одной публикации, пока о маленьком Евгении не рассказали священники, не встречалось его имении, «и вообще не было призыва помолиться за этого мальчика, Евгения».

Но задача «активистов» пера и микрофона была совсем иной: их трагически погибший в Запорожье малыш не интересовал, важно было разжечь пожар. Поэтому они не молиться за маленького Женю призывали, а нести кукол к стенам православных храмов УПЦ с тем, чтобы «напомнить о неотпетом ребёнке». Правда, акция пошла со скрипом – желающих в ней поучаствовать набралось так мало, что «активистам» в лентах Twitter пришлось публиковать несколько одних и тех же снимков – не набиралось и десятка фото с «акций».

В свою очередь, митрополит Лука также призвал нести кукол и другие игрушки к стенам храмов и сказал, что их раздадут детям с трудной судьбой. Разжигатели такого поворота не ожидали и не придумали ничего лучшего, чем зачем-то вымазывать кукол красной краской. Видимо, чтобы не достались ребятишкам из детских домов. В Славянске «кровью» измазали даже игрушечного Деда Мороза – в этом многострадальном городе в Донбассе национал-патриоты не упускают случая изображать картинку для СМИ «Донбасс – это Украина». Население города (как, впрочем, и везде) потуги разжигателей не поддержало, а вот «Радио "Свобода"» не прошло мимо – репортаж из Славянска соорудило.

Но даже эта поддержка не сделала акцию менее жалкой и неумной. А в самом Запорожье был избит «атошник», попытавшийся откликнуться на призыв «Принеси куклу». Вот и пришлось включать потенциал национал-радикалов С14. «Киевские протесты являются логичным продолжением происходящего», – заявили молодчики, блокирующие Киево-Печерскую лавру. И в этом, как ни странно, оказались правы: после государственного переворота 2014 года атаки на Украинскую православную церковь не прекращаются.

В этот костёр не преминула подбросить дровишек The Guardian: газета поставила знак равенства между Украинской православной церковью и «Киевским патриархатом», написав, что это «две ветви главной веры на Украине».

«Я очень сожалею. Я сопереживаю тем людям, – процитировало британское издание отца Евгения, который отказался отпевать ребёнка в Запорожье, – Но есть определенные каноны, которые я не могу преступить. Ребёнок, которого окрестило Киевское патриаршество, остается некрещёным... И сама Киевская церковь – обман». Будто бы журналистские приличия соблюдены, слово запорожскому священнику дано. Но статья The Guardian заканчивается словами представителя «Киевского патриархата»: дескать, это никакие не «тайные каноны», а «устные инструкции», «всё абсолютно произвольно». Видимо, на Западе уже кто-то потирает руки в предвкушении религиозной войны на Украине. И если её не поддерживает население страны, то уж СМИ и национал-радикалы расстараются!

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