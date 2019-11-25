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Неонацисты создают в Германии зоны страха

25 ноября 2019, 04:54  •  89 • В мире
Что такое германская «гражданская оборона»
23 ноября в столице земли Нижняя Саксония Ганновере состоялись две демонстрации, противостоявшие друг другу. На улицы вышли члены и сторонники ультраправой партии НДП (Nationaldemokratische Partei Deutschlands), которую в Германии считают неонацистской, и их противники.
Поводом для противостояния стали нападки НПД на журналистов, «очернивших» дорогое для неонацистов имя эсэсовца Карла Мюнтера.
Год назад группа немецких журналистов во главе с Юлианом Фельдманом (Julian Feldmann) выпустила в телеобозрении «Панорама» пространное интервью с бывшим унтершарфюрером танковой дивизии СС «Гитлерюгенд» Карлом Мюнтером (Karl Münter), который участвовал в казнях гражданского населения в Северной Франции.
В интервью Мюнтер заявил, что ни о чём не сожалеет и считает, что делал нужное дело. Как утверждают правые, после фильма он подвергся оскорблениям и нападкам. Против него было выдвинуто судебное обвинение, но не по причине участия в казнях, а за ненавистнический и клеветнический подтекст, который сопровождал его высказывания.
В передаче шла речь о том, что подразделение дивизии «Гитлерюгенд» казнило в апреле 1944 г. во французском городке Аск 86 заложников за подрыв партизанами немецкого воинского эшелона. По словам Мюнтера, «эти люди были сами виноваты в своей смерти, им не повезло». Об убийстве миллионов европейских евреев он сказал: «У нас вообще не было столько евреев. Это уже доказано. Я читал, что эта цифра фальшивая, и я в нее не верю».
Мюнтер рассказал, что считает Гитлера своим кумиром, что, встречаясь с молодёжью, он раздаёт автографы на листках со свастикой. Выдвинутое против 96-летнего Мюнтера обвинение грозило ему тюремным сроком от 2 до 6 лет, но в сентябре он скончался, не дожив до начала процесса. Немецкая пресса не прошла мимо смерти обвиняемого. Появился ряд публикаций, вызвавших гнев НДП и её сторонников. Партия приняла решение выразить протест против этой кампании и призвала осудить ряд работников СМИ, разместив их фото на красном фоне с надписью: «Их нужно поставить в рамки. Прекратить травлю, финансируемую за счет налогов».
Неонацисты начали собирать фото и адреса целого ряда других журналистов, составляя свои чёрные списки. В Ганновере несколько дней распространялась листовка с надписью: «Месть за Карла». Местная полиция пыталась запретить демонстрацию неонацистов, но суд отклонил запрет.
Планы НДП в свою очередь вызвали бурную реакцию. Несколько организаций и инициативных групп призвали провести антинацистский «встречный марш» против неонацистов. Среди них были 450 журналистов и сотрудников редакций ряда крупных СМИ. Партия зелёных выдвинула лозунг «Лучше быть цветным, чем коричневым». Инициативу поддержал глава правительства Нижней Саксонии и ряд других политиков.
В центре внимания участников «встречного марша» оказалось преследование журналистов правыми радикалами. Директор Федерации европейских журналистов Рената Шрёдер сообщила, что федерация зарегистрировала за последние три года 638 случаев угроз, запугивания и нападений на представителей СМИ.
23 ноября в Ганновере одновременно маршировали две колонны: колонна НПД, состоявшая из 110 участников, и колонна их противников, численностью около 7 тысяч человек. Полиция не допустила пересечения путей этих колонн, и инцидентов не произошло. На митинге антифашистов звучали призывы к объединению сил перед лицом старой опасности, вновь возникающей в Германии.
СМИ подчёркивают, что реакция общественности на выступление НДП была адекватной и оперативной, но признают, что ситуация меняется. Газета профсоюза Verdi пишет: «Демонстрации НДП в Ганновере – это еще один шаг к тому, чтобы превратить жизнь людей в ад».
Эти опасения возникают не на пустом месте. По данным МВД ФРГ, за три квартала 2019 г. число преступлений, совершённых правыми экстремистами, выросло до 14 тысяч. В это число входят 625 преступлений с применением насилия, с причинением физического ущерба 271 лицу и три убийства.
В большинстве федеральных земель Германии возникают группировки, выступающие за «порядок» и практикующие «собственную юстицию». Члены этих группировок именуют себя «гражданской обороной», и общее их свойство – стремление лишить государство монополии на насилие.
По оценке МВД, целью «гражданской обороны» является не замещение государственного правосудия, а запугивание «чужих». Видную роль в этом играет НДП, которая пропагандирует опыт «гражданской обороны», заявляя о «капитуляции правового государства и доминировании чужаков». В немецких городах всё чаще появляются патрули «гражданской обороны». На днях такой «патруль», одетый в сигнальные жилеты, был задержан в Вольфсбурге, где он распространял неонацистские листовки.
Ответственная за вопросы внутренней политики Левой партии в бундестаге Улла Йелпке бьёт тревогу: «Мы не должны этого терпеть, ибо с появлением таких групп штурмовиков образуются зоны страха для инакомыслящих и мигрантов».
Фото: Tagesspiegel
Дмитрий СЕДОВ

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