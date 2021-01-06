Неонацисты при попустительстве полиции атаковали посольство Израиля в Киеве

Киев, 6 января. В Киеве около посольства Израиля проходит акция «Покайтесь за геноцид», организованная праворадикальной организацией «С14», сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

На бульвар Леси Украинки, где в доме 34 располагается посольство Израиля, пришло около сотни неонацистов. Они скандируют оскорбительные для евреев лозунги и требуют расправы над израильским послом. Здание оцеплено полицией, но она не делает попыток пресечь антисемитскую акцию.

Информация с призывом прийти и поддержать акцию «Покайтесь за геноцид» возле посольства Израиля появилась 5 января на страницах «С14» и ее лидера Евгения Карася в Facebook. Поводом к митингу стало высказывание посла Израиля на Украине Джоэля Лиона, в котором он осудил прошедшее 1 января 2021 года факельное шествие украинских националистов в честь 112-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, а самого Бандеру назвал пособником нацистского режима.

Лидер неонацистов Карась несколько раз оскорбил посла Израиля, назвав Джоэля Лиона «тупым», «вруном» и почему-то «теплым гусем». Другие националисты кричат лозунги: «Евреи повинны в убийствах украинцев», «Евреи виновны в коммунистической революции и голодоморе», «Евреи должны покинуть Украину».

Кроме того, участники акции требуют от ЕС и Израиля не вмешиваться в дела Украины. На асфальте неонацисты написали краской надпись: «Признайте Голодомор!»

К зданию посольства прибыли автозак и четыре автобуса с полицией.

Корреспондент ФАН следит за развитием событий.