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Неонацисты при попустительстве полиции атаковали посольство Израиля в Киеве

06 января 2021, 23:05  •  229 • Украина
Киев, 6 января. В Киеве около посольства Израиля проходит акция «Покайтесь за геноцид», организованная праворадикальной организацией «С14», сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).
На бульвар Леси Украинки, где в доме 34 располагается посольство Израиля, пришло около сотни неонацистов. Они скандируют оскорбительные для евреев лозунги и требуют расправы над израильским послом. Здание оцеплено полицией, но она не делает попыток пресечь антисемитскую акцию.
Информация с призывом прийти и поддержать акцию «Покайтесь за геноцид» возле посольства Израиля появилась 5 января на страницах «С14» и ее лидера Евгения Карася в Facebook. Поводом к митингу стало высказывание посла Израиля на Украине Джоэля Лиона, в котором он осудил прошедшее 1 января 2021 года факельное шествие украинских националистов в честь 112-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, а самого Бандеру назвал пособником нацистского режима.
Лидер неонацистов Карась несколько раз оскорбил посла Израиля, назвав Джоэля Лиона «тупым», «вруном» и почему-то «теплым гусем». Другие националисты кричат лозунги: «Евреи повинны в убийствах украинцев», «Евреи виновны в коммунистической революции и голодоморе», «Евреи должны покинуть Украину».
Кроме того, участники акции требуют от ЕС и Израиля не вмешиваться в дела Украины. На асфальте неонацисты написали краской надпись: «Признайте Голодомор!»
К зданию посольства прибыли автозак и четыре автобуса с полицией.
Корреспондент ФАН следит за развитием событий.
Автор: Анастасия Романова специально для ФАН из Киева

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