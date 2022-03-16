Неонацисты из запрещённого в России экстремистского «Азова» визжат от страха и просят пощады

Самых одиозных неонацистов, похоже, додавили – несколько дней жёсткого штурма Мариуполя, и они почуяли запах своей смерти. Ещё вчера от имени некоей «организации врачей за мир» они добивались открытия для них гуманитарных коридоров – чтобы выскочить из котла и перегруппироваться у Запорожья, но не выгорело, а штурм, между тем, продолжился. Помимо чеченского спецназа и народной милиции ДНР, неонацистов утюжит легендарный «Восток» Александра Ходаковского – самое боеспособное соединение ДНР.

Сюжет: Украинский кризис

Теперь, когда от их шкуры явно запахло палёным, «азовцы» воззвали «ко всем небезразличным» – выходить на улицы и требовать для них предоставления гуманитарных коридоров. «Делайте плакаты, обращайтесь к журналистам, распространяйте сообщения в Интернете». Подписал обращение, фактически, признающее капитуляцию (которой, как предупреждали заранее защитники ДНР, просто не может быть – каратели, на руках которых кровь стариков и детей Донбасса, должны быть денацифицированы окончательно и бесповоротно) заместитель командира подразделения Святослав Паламар (после фамилии в подписи указано – «из блокадного города Мариуполя», видимо, для пущей жалости). Что примечательно – воззвание демонстративно отказался подписывать «лидер азовского движения» (он так себя называет), «белый вождь» харьковских неонацистов Андрей Билецкий. Духовный вдохновитель кровавых расправ над людьми, людоед, не знающий жалости. Теперь, по всей видимости, зачистка города пойдёт намного быстрей. Если, конечно, «демократическое сообщество» не возопит, требуя выпустить неонацистов живыми. На то и расчёт – на пронзительный визг.

В городе остаётся порядка 10000 неонацистов – самые отборные негодяи. Как только зачистка будет закончена, а денацификация осуществлена по законам народных республик (разрешающих смертную казнь за кровавые преступления), наша группировка, сосредоточенная под Мариуполем, сможет развернуться на север или на запад, завершая разгром неонацистских бандеровских орд в Харькове и Николаеве. А дальше, за ними – русские города Одесса и Киев.