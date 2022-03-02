Украинские неонацисты готовят массовые убийства в Мариуполе, ставя под угрозу мирное население. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

По сообщению Народной милиции ДНР, украинцы привозят мирных граждан на территорию завода "Азовсталь". Всех захваченных гражданских размещают в заминированных цехах и служебных помещениях. Снаружи ставят военную технику.

Также появились сообщения, что неонацисты насильно удерживают женщин и детей в подвале и помещениях школы №34. Всего там находятся около 60 человек, которые хотели покинуть Мариуполь по зелёным коридорам.

Неонацисты собираются подорвать вышеуказанные здания и убить мирных жителей, чтобы в последствии обвинить в произошедшем русских, говорят в Народной милиции.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что ВСУ, отступая, бьют ракетами по жилым домам в Херсоне. Он охарактеризовал эти действия двумя словами: "Подло и преступно".