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Неонацисты готовят массовые убийства в Мариуполе
02 марта 2022, 17:20 • 122 • Политика
Украинские неонацисты готовят массовые убийства в Мариуполе, ставя под угрозу мирное население. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).
По сообщению Народной милиции ДНР, украинцы привозят мирных граждан на территорию завода "Азовсталь". Всех захваченных гражданских размещают в заминированных цехах и служебных помещениях. Снаружи ставят военную технику.
Также появились сообщения, что неонацисты насильно удерживают женщин и детей в подвале и помещениях школы №34. Всего там находятся около 60 человек, которые хотели покинуть Мариуполь по зелёным коридорам.
Неонацисты собираются подорвать вышеуказанные здания и убить мирных жителей, чтобы в последствии обвинить в произошедшем русских, говорят в Народной милиции.
Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что ВСУ, отступая, бьют ракетами по жилым домам в Херсоне. Он охарактеризовал эти действия двумя словами: "Подло и преступно".
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