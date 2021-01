Неонацисты «Азова» нашли «руку Путина» в американском журнале

Американский журнал Time обвинил полк Нацгвардии Украины Азов» в вербовке неонацистов со всего мира.Так, 7 января журнал опубликовал статью «Лайкай, делись, вербуйся: Как ополчение сторонников превосходства белой расы использует Facebook для радикализации и обучения новых участников (Like, Share, Recruit: How a White-Supremacist Militia Uses Facebook to Radicalize and Train New Members).В статье рассказывалась история вербовки в полк ветерана ВМС США Шона Фуллера, который приехал в Киев весной 2018 года. Подчеркивалась расистская идеология полка «Азов», его связь с западными структурами неонацистского толка и его влияние на них, масштаб экстремистской деятельности и вербовки молодежи из разных стран.«Азов» – это гораздо больше, чем просто отряды. У него есть своя политическая партия, два издательства, летние лагеря для детей и отряд линчевателей, известный как Национальные дружины, которое патрулирует улицы украинских городов вместе с полицией.В отличие от своих идеологических собратьев в США и Европе, у него также есть военное крыло, по крайней мере, с двумя тренировочными базами и обширным арсеналом вооружений, от дронов и бронетехники до артиллерийских орудий.По словам сотрудников правоохранительных органов трех континентов, за пределами Украины «Азов» играет центральную роль в сети экстремистских группировок, простирающейся от Калифорнии через Европу до Новой Зеландии. И действует как магнит для молодых людей, жаждущих боевого опыта. Али Суфан, консультант по безопасности и бывший агент ФБР, изучавший «Азов», считает, что за последние шесть лет в Украину приехало более 17 000 иностранных боевиков из 50 стран», – говорится в материале.В ответ «Азов» на своем сайте называет статью «памфлетом», «откровенными манипуляциями и смехотворными обвинениями в преступлениях», заявляет, что если какие-то из иностранцев, которые проходили обучение в полку, и являются экстремистами, то сам «Азов» не несет за это ответственности. Подчеркивается, что «Азов» является не «милицией» (Militia), как его называет Time, а спецподразделением Национальной гвардии Украины, и что если бы вербовка имела место, то ФБР уже обратила бы на это внимание.«Если подготовка американских граждан с целью их использования в насильственных действиях действительно имеет массовый характер, а согласно закону Украины в НГУ могут служить лишь те иностранцы, которые легально находятся на территории Украины, тогда ФБР ничего не стоит передать украинским правоохранительным органам соответствующую доказательную базу или же копии обвинительных актов.Из этого вытекает, что журналисты TIME врут, или же ФБР обвиняет государство Украина в нарушении международной конвенции ООН о запрещении вербовки, подготовки, использования и тренировки наемников», – говорится в заявлении полка.«Азов» отрицает утверждение о том, что он является силовым крылом политической партии «Национальный Корпус», хотя всем известно, что эта партия была создана на его базе внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Билецким, который до этого командовал полком.Журнал Time, в свою очередь, обвиняется в том, что в 2007 году поместил на обложку Владимира Путина и назвал его «Царем Новой России».«Нужны еще какие-то комментарии по «авторитетности» этого издания?» – говорится в официальном заявлении «Азова».