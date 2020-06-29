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Неонацистами Балтии заинтересовались в Европоле

29 июня 2020, 12:00  •  135 • В мире
В Литве и Латвии – группировки неонацистов, в Эстонии – целая партия
Полицейская служба Евросоюза (Европол) опубликовала отчёт за прошедший год на тему «Терроризм. Ситуация и тенденции». В документе идёт печь о запланированных, предотвращённых и осуществлённых террористических актах на территории Евросоюза. Согласно отчёту, всего таких актов в течение прошлого года было 119.
Террористы действовали в 13 странах Европейского союза, причём впервые с момента вступления в ЕС в этом списке фигурируют Латвия и Литва, в которых прошли аресты ультраправых, готовящих террористические акты.
Осенью прошлого года возле здания офиса Western Union было обнаружено взрывное устройство, а на стене здания – нарисованная свастика. Взрывное устройство было самодельным, а его мощность эквивалентна 2,5 килограмма тротила. Полиция достаточно быстро установила личность подозреваемого, им оказался гражданин Литвы 1999 года рождения, член ультраправой экстремисткой группировки Feuerkrieg Division. Во время ареста и обыска у подозреваемого были изъяты уже подготовленные к взрыву взрывчатка и химические вещества, а также ультраправая символика.
За попытку совершения террористического акта уголовным кодексом Литвы предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет.
В настоящее время досудебное расследование уже закончено, Генеральная прокуратура Литвы передала это уголовное дело в суд.
В Латвии есть свои ультраправые экстремисты.
Так, в прошлом году был арестован гражданин Латвии, планировавший совершить ряд нападений в Юрмале, в том числе и в школе. Примерами для подражания экстремисту послужили норвежский террорист Андерс Брейвик и нацистская Германия.
В Службе государственной безопасности Латвии рассказали, что гражданин уже вёл достаточно серьёзные подготовительные работы, во время обысков у него изъяли патроны и большое количество охотничьих кинжалов. Кроме того, он публиковал в социальных сетях призывы к уничтожению русскоязычных граждан Латвии и представителей ромов (цыган).
А в Эстонии не террористы-одиночки или маргинальные группы, а целая праворадикальная партия находится почти у власти – партия EKRE за последний год увеличила свои ряды, а её председатель Март Хельме является главой МВД Эстонии. Сегодня Хельме уверен: на следующих выборах и премьер-министр Эстонии будет членом партии EKRE, которая выступает против мигрантов, против русскоязычного населения, зато превозносит традиции нацистской Германии. И это будет пострашнее одиночек-террористов, однако в отчёте Европола об этом нет ни слова.
Соб. корр. ФСК
На фото. Шествие неонацистов в Латвии, источник – Rubaltic.ru

Фонд Стратегической Культуры

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