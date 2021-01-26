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Неонацистам выделили президентские деньги: На что пойдут почти 6 млн рублей?

26 января 2021, 06:00  •  103 • Политика
Неонацистам выделили президентские деньги. Союз общественных объединений получил почти шесть миллионов рублей "на дипломатию", но планы организации с пандемией никак не вяжутся.
"Народная дипломатия на Эльбрусе - путь к миру и согласию" - проект с таким названием победил в конкурсе президентских грантов. Заявка была подана в октябре 2020 года.
Неонацистам выделили президентские деньги на издание книги и сборника материалов, на круглый стол, дискуссию и научно-практическую конференцию. Но главное - на приезд в Россию черкесов и большой банкет по этому поводу.
"В кризис. На ваши деньги. Данный проект признан социально значимым", - негодуют авторы Telegram-канала "Правый курс".
В сообщении подписчикам напомнили, что грант получила та самая организация, продвигавшая идею уничтожения памятника русским солдатам, которые "освободили Кавказ от работорговцев". Речь идёт о "Монументе подвигу русских солдат", который был установлен в Адлере и посвящён героям Кавказской войны.
Своё мнение по этому поводу высказал и автор Telegram-канала "Русский тарантасъ", военкор Дмитрий Стешин.
"Кто-то может объяснить, зачем за счёт бюджета РФ и наших налогов мы развиваем сепаратизм? Заняться нечем?" - задал он неудобные вопросы.

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