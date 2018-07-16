Неофициальная компенсация: истинная причина встречи Трампа и Путина • 308 • Аналитика







Западные фейк-СМИ набросились на свою любимую тему о разрушении Трампом Европы и НАТО в угоду Владимиру Путину, в очередной раз спрашивая себя: а всё-таки не является ли Трамп агентом Путина? Учитывая, что и Трамп, и Путин обладают чувством юмора, можно с уверенностью предсказать начало их встречи в Хельсинки:





— Здравствуй, Владимир, как я справился с заданием по разрушению Европы и НАТО? Я в расчёте за своё президентство?



— Дорогой Дональд, какие могут быть счёты между старыми товарищами. Вот, ознакомься, я подготовил секретный Указ о присвоении тебе звания героя России. Однако шоу должно продолжаться, поговорим о нашем следующем… мероприятии по спасению мира в интересах мира, США и России.



Вообще, именно фейковая политика Запада в отношении России, фантасмагорическая история американских СМИ о «сговоре Трампа с Путиным» делают возможными этот невероятный политический карнавал, от которого то ли плакать, то ли смеяться… Однако за этим карнавалом стоят серьёзные вещи.



Основной мотив этого визита был высказан Трампом сразу по приезду генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, надо сказать, простым и понятным языком: «Вашингтон защищает от России Европу и Германию, полностью контролируемую Россией через поставки газа. Я полагаю, что Германия – это заложник России». Вся Европа пришла в ужас от этого заявления, а ведь по-существу, с точки зрения из-за океана Трамп совершенно логичен.



Официальная стратегия Запада, включая Европу, строится на «сдерживании агрессии России», и Германия не раз под ней подписалась, в том числе своим лицемерием по украинским событиям, по Минским соглашениям, которые якобы не выполняет Россия. Россия всегда говорила о лживости этой политики Европы, и доказательством её лживости является как раз широкое экономическое сотрудничество Европы с Россией и строительство «Северного потока – 2» Германией. С потенциальным агрессором таких экономических отношений быть не может.



Эту ложь Запада в президентство Обамы Запад старательно не замечал, Обама шёл здесь навстречу Европе, причём за счёт интересов США, допуская широкое экономическое сотрудничество Германии и Европы с Россией. Это было следствием политики «демократов»-неоконов США по установлению финансового контроля над миром путём включения независимых стран и России в свою финансово-экономическую систему с последующей «сменой режимов» в них на прозападные компрадорские.



Европа выполняла в этой "демократической" неоконовской стратегии роль зазывалы независимых стран в западные кущи. Эта стратегия совсем недавно благополучно сработала на Украине. Однако на России её заклинило, началась конфронтация Запада с Россией, которую поддержал Китай и весь незападный мир. Ведь понятно, что вся эта якобы изощрённая политика Запада была совершенно ясная всему незападному миру, но он, по-восточному, никогда не говорит до конца, что думает.



И вот Дональд Трамп в Брюсселе открывает этот секрет Полишинеля всему миру и до конца, потому что политика неоконов и Барака Обамы привела в тупик США, и она уже сдана там в утиль. Трамп поймал Европу за тезис об «агрессии России» и спросил в Брюсселе: что же вы тогда сотрудничаете с «агрессором»? Пополняете его казну ежегодно на миллиарды долларов, покупая природный газ?



Да, великий и ужасный Трамп пришёл разрушить «демократическую» неоконовскую систему господства США в мире, потому что оплачивали эту систему только США и надорвались, поэтому пришёл Трамп, и говорит всем своим вассалам: платите деньги за свою безопасность, за своё процветание за наш счёт, восстанавливайте свой экономический баланс с США, мы больше не будем тащить вас на буксире. В определённой степени США оказались сейчас в положении позднего СССР, тоже строившего свою мировую систему, но также надорвавшегося и сбросившего всех своих обременительных вассалов, на этом настаивает ряд независимых обозревателей. Северный морской путь: Быстрый рост и зависть США



И конечно, Трамп – это верхушка американского айсберга, который провёл аудит политики неоконов США и ужаснулся открывшейся коррупции и дисбалансам «мировой демократии». Между прочим, поэтому у Трампа нет особых претензий к России: потому что нет серьёзной торговли между США и Россией, а значит, нет и дисбалансов и коррупции. Сейчас становится очевидным для всех, что Трамп пришёл «всерьёз и надолго»: он совсем не одинок, просто Фариды Закария, Майклы Макфолы и другие «неоконы» и CNN отстранены от обсуждения политики США и поэтому лгут о неуправляемости и непредсказуемости президента Трампа. На этот раз они «не видят» за его спиной нобелевского лауреата по экономике Джозефа Стиглица и других видных трампистов.



Похоже, последней надеждой европейских и американских глобалистов-неоконов сорвать сближение и встречу Трампа и Путина была операция ОВ «Новичок». Во время визита Трампа в Лондон опять всплыла вдруг история с «Новичком», но Трамп не оставил никаких надежд английским провокаторам, вынес эту тему за скобки. В связи с этим приходит на ум странный визит трёх (!) глав спецслужб России в Вашингтон, где они имели встречи с тогдашним главой ЦРУ Майком Помпео, сегодняшним госсекретарём США. Уж не о «Новичке» ли они говорили, примерно за полгода до отравления в Солсбери? Тогда понятно требование Трампа к Лондону о предоставлении доказательств истории в Солсбери, скоропалительная отставка госсекретаря Рекса Тиллерсона, поддержавшего антироссийские обвинения Лондона, и вообще отстранённая реакция именно Трампа и Помпео на историю с «Новичком». Пахать до могилы. А кто против, того посадим за экстремизм!



Примечательно, что Трамп применяет простой, образный язык в своих политических речах, что резко контрастирует с «демократически»-напыщенным, по-профессорски округлым языком Обамы, и большинства сегодняшних политиков. Чтобы понять, что они хотят сказать, нужно продираться через словесные джунгли общих фраз. Трампа это выгодно отличает, в этом его большое преимущество над речами Обамы и его последователей в глазах простых американцев. Кстати, Путин тоже часто использует простой образный язык, особенно в своих прямых линиях. О чём и как могут они разговаривать в Хельсинки?



Западная пресса сейчас кричит, что Трамп и Путин ни о чём в Хельсинки не договорятся. С удовольствием могу заметить, что я предсказал эту реакцию в предыдущих статьях. Юрий Ушаков, помощник Путина, сказал, что главной целью саммита является «восстановление доверия», Сергей Лавров отметил, что будет большим успехом восстановление «каналов общения» между странами, которые сейчас заморожены. Официально, видимо, всё так и будет, а никаких обменов по Сирии, Украине и Ирану не будет.



Но что может остаться за протоколом, учитывая манеру общения и Трампа и Путина? Возможно, они продолжат в шутливом тоне, заданном фейк-СМИ вроде CNN:



— Владимир, пойми, я пасу, охраняю стадо этих европейских коров, а они ходят к тебе налево, и ты доишь их, естественно, на миллиарды долларов! Владимир, это мои коровы, и доить их должен я! Американский сжиженный газ ничуть не хуже российского трубного! Я понимаю, что ты не виноват, они сами к тебе ходят, однако этот вопрос нужно как-то решать. Вот Украина мне совсем не нужна, и ещё много чего…



— Дорогой Дональд, я понимаю вашу озабоченность насчёт коров, и ваши особые, можно сказать, культурно-исторические права на них, однако как быть с моими выпадающими доходами от продажи природного газа? Если мы сможем как-то решить этот вопрос, то, я уверен, мы решим и вопросы дисциплины среди вашего европейского стада.



…По вопросу строительству «Северного потока 2» Россией и Германией с Европой официальные лица США и сам Трамп делают до сих пор противоречивые заявления, видимо, вопрос компенсации выпадающих доходов России пока не решён окончательно и бесповоротно. Для его решения и требуется встреча на высшем уровне Трампа и Путина, причём оно (решение) может быть только неофициальным. Визит президента США Дональда Трампа в столицу НАТО Брюссель, а затем в столицу «истории с «Новичком» Лондон произвели на всех присутствующих и обозревающих неизгладимое впечатление. Вытянутые в изумлении натовские и британские официальные лица, которых Дональд сёк прямым грубоватым американским словом, толпы негодующих встречающих, видимо, сторонников европейских гомосексуальных ценностей, богато разукрашенных и инсталлированных, производили впечатление праздника-карнавала.Западные фейк-СМИ набросились на свою любимую тему о разрушении Трампом Европы и НАТО в угоду Владимиру Путину, в очередной раз спрашивая себя: а всё-таки не является ли Трамп агентом Путина? Учитывая, что и Трамп, и Путин обладают чувством юмора, можно с уверенностью предсказать начало их встречи в Хельсинки:— Здравствуй, Владимир, как я справился с заданием по разрушению Европы и НАТО? Я в расчёте за своё президентство?— Дорогой Дональд, какие могут быть счёты между старыми товарищами. Вот, ознакомься, я подготовил секретный Указ о присвоении тебе звания героя России. Однако шоу должно продолжаться, поговорим о нашем следующем… мероприятии по спасению мира в интересах мира, США и России.Вообще, именно фейковая политика Запада в отношении России, фантасмагорическая история американских СМИ о «сговоре Трампа с Путиным» делают возможными этот невероятный политический карнавал, от которого то ли плакать, то ли смеяться… Однако за этим карнавалом стоят серьёзные вещи.Основной мотив этого визита был высказан Трампом сразу по приезду генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, надо сказать, простым и понятным языком: «Вашингтон защищает от России Европу и Германию, полностью контролируемую Россией через поставки газа. Я полагаю, что Германия – это заложник России». Вся Европа пришла в ужас от этого заявления, а ведь по-существу, с точки зрения из-за океана Трамп совершенно логичен.Официальная стратегия Запада, включая Европу, строится на «сдерживании агрессии России», и Германия не раз под ней подписалась, в том числе своим лицемерием по украинским событиям, по Минским соглашениям, которые якобы не выполняет Россия. Россия всегда говорила о лживости этой политики Европы, и доказательством её лживости является как раз широкое экономическое сотрудничество Европы с Россией и строительство «Северного потока – 2» Германией. С потенциальным агрессором таких экономических отношений быть не может.Эту ложь Запада в президентство Обамы Запад старательно не замечал, Обама шёл здесь навстречу Европе, причём за счёт интересов США, допуская широкое экономическое сотрудничество Германии и Европы с Россией. Это было следствием политики «демократов»-неоконов США по установлению финансового контроля над миром путём включения независимых стран и России в свою финансово-экономическую систему с последующей «сменой режимов» в них на прозападные компрадорские.Европа выполняла в этой "демократической" неоконовской стратегии роль зазывалы независимых стран в западные кущи. Эта стратегия совсем недавно благополучно сработала на Украине. Однако на России её заклинило, началась конфронтация Запада с Россией, которую поддержал Китай и весь незападный мир. Ведь понятно, что вся эта якобы изощрённая политика Запада была совершенно ясная всему незападному миру, но он, по-восточному, никогда не говорит до конца, что думает.И вот Дональд Трамп в Брюсселе открывает этот секрет Полишинеля всему миру и до конца, потому что политика неоконов и Барака Обамы привела в тупик США, и она уже сдана там в утиль. Трамп поймал Европу за тезис об «агрессии России» и спросил в Брюсселе: что же вы тогда сотрудничаете с «агрессором»? Пополняете его казну ежегодно на миллиарды долларов, покупая природный газ?Да, великий и ужасный Трамп пришёл разрушить «демократическую» неоконовскую систему господства США в мире, потому что оплачивали эту систему только США и надорвались, поэтому пришёл Трамп, и говорит всем своим вассалам: платите деньги за свою безопасность, за своё процветание за наш счёт, восстанавливайте свой экономический баланс с США, мы больше не будем тащить вас на буксире. В определённой степени США оказались сейчас в положении позднего СССР, тоже строившего свою мировую систему, но также надорвавшегося и сбросившего всех своих обременительных вассалов, на этом настаивает ряд независимых обозревателей.И конечно, Трамп – это верхушка американского айсберга, который провёл аудит политики неоконов США и ужаснулся открывшейся коррупции и дисбалансам «мировой демократии». Между прочим, поэтому у Трампа нет особых претензий к России: потому что нет серьёзной торговли между США и Россией, а значит, нет и дисбалансов и коррупции. Сейчас становится очевидным для всех, что Трамп пришёл «всерьёз и надолго»: он совсем не одинок, просто Фариды Закария, Майклы Макфолы и другие «неоконы» и CNN отстранены от обсуждения политики США и поэтому лгут о неуправляемости и непредсказуемости президента Трампа. На этот раз они «не видят» за его спиной нобелевского лауреата по экономике Джозефа Стиглица и других видных трампистов.Похоже, последней надеждой европейских и американских глобалистов-неоконов сорвать сближение и встречу Трампа и Путина была операция ОВ «Новичок». Во время визита Трампа в Лондон опять всплыла вдруг история с «Новичком», но Трамп не оставил никаких надежд английским провокаторам, вынес эту тему за скобки. В связи с этим приходит на ум странный визит трёх (!) глав спецслужб России в Вашингтон, где они имели встречи с тогдашним главой ЦРУ Майком Помпео, сегодняшним госсекретарём США. Уж не о «Новичке» ли они говорили, примерно за полгода до отравления в Солсбери? Тогда понятно требование Трампа к Лондону о предоставлении доказательств истории в Солсбери, скоропалительная отставка госсекретаря Рекса Тиллерсона, поддержавшего антироссийские обвинения Лондона, и вообще отстранённая реакция именно Трампа и Помпео на историю с «Новичком».Примечательно, что Трамп применяет простой, образный язык в своих политических речах, что резко контрастирует с «демократически»-напыщенным, по-профессорски округлым языком Обамы, и большинства сегодняшних политиков. Чтобы понять, что они хотят сказать, нужно продираться через словесные джунгли общих фраз. Трампа это выгодно отличает, в этом его большое преимущество над речами Обамы и его последователей в глазах простых американцев. Кстати, Путин тоже часто использует простой образный язык, особенно в своих прямых линиях. О чём и как могут они разговаривать в Хельсинки?Западная пресса сейчас кричит, что Трамп и Путин ни о чём в Хельсинки не договорятся. С удовольствием могу заметить, что я предсказал эту реакцию в предыдущих статьях. Юрий Ушаков, помощник Путина, сказал, что главной целью саммита является «восстановление доверия», Сергей Лавров отметил, что будет большим успехом восстановление «каналов общения» между странами, которые сейчас заморожены. Официально, видимо, всё так и будет, а никаких обменов по Сирии, Украине и Ирану не будет.Но что может остаться за протоколом, учитывая манеру общения и Трампа и Путина? Возможно, они продолжат в шутливом тоне, заданном фейк-СМИ вроде CNN:— Владимир, пойми, я пасу, охраняю стадо этих европейских коров, а они ходят к тебе налево, и ты доишь их, естественно, на миллиарды долларов! Владимир, это мои коровы, и доить их должен я! Американский сжиженный газ ничуть не хуже российского трубного! Я понимаю, что ты не виноват, они сами к тебе ходят, однако этот вопрос нужно как-то решать. Вот Украина мне совсем не нужна, и ещё много чего…— Дорогой Дональд, я понимаю вашу озабоченность насчёт коров, и ваши особые, можно сказать, культурно-исторические права на них, однако как быть с моими выпадающими доходами от продажи природного газа? Если мы сможем как-то решить этот вопрос, то, я уверен, мы решим и вопросы дисциплины среди вашего европейского стада.…По вопросу строительству «Северного потока 2» Россией и Германией с Европой официальные лица США и сам Трамп делают до сих пор противоречивые заявления, видимо, вопрос компенсации выпадающих доходов России пока не решён окончательно и бесповоротно. Для его решения и требуется встреча на высшем уровне Трампа и Путина, причём оно (решение) может быть только неофициальным. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 308 Источник Похожие новости Крым и Донбасс воюют за нас! Кинозал. Голливуд – фабрика мифов о свободе воли. Часть 1 Итоги саммита НАТО. Трамп показал Путину козыри

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