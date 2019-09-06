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«Неоднократно ударил электрошокером»: что известно о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

06 сентября 2019, 17:24  •  85 • В России
На дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой совершено нападение. В ночь на 6 сентября неизвестный проник на террасу дома в Истринском районе Подмосковья и несколько раз ударил её электрошокером, после чего скрылся. По факту нападения возбуждено уголовное дело, расследование взято на контроль руководством МВД России.
 
РИА Новости © Евгений Биятов
 

В ночь на пятницу в Подмосковье совершено нападение на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. Неизвестный злоумышленник напал на неё с электрошокером и скрылся.

«6 сентября около 01:30 в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенных в городском округе Истра Московской области. Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — заявила RT официальный представитель МВД Ирина Волк.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище»). По ней злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Расследование взято на контроль руководством МВД России», — добавила Ирина Волк.

6 сентября в гостинице «Украина» проходит международная конференция «Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение». Памфилова лично открыла данное мероприятие, которое началось в 10 часов утра, а затем приняла участие в дискуссии. На вопрос собравшихся журналистов о нападении она на ходу ответила коротко: «Всё хорошо, всё нормально. Переживу я это».

При этом в пресс-службе ЦИК позже сообщили, что здоровье Памфиловой позволяет участвовать в публичных мероприятиях, но с прессой она общаться не будет.

По данным источников Life.ru, нападение произошло в тот момент, когда Памфилова спустилась в прихожую, чтобы пустить в дом своего кота. В этот момент она увидела неизвестного мужчину, который ударил её электрошокером и скрылся. При этом, по неподтверждённым данным, сам прибор в этот момент был выключен.

По предварительным данным, мотивом нападавшего было ограбление. Так как главе ЦИК удалось спугнуть злоумышленника, из дома, расположенного в коттеджном посёлке «Лес и река», ничего не пропало. Эти данные подтвердили и в пресс-службе ЦИК.

«Элла Александровна пока не готова давать комментарии, от её имени сообщаем: в доме никакого ограбления не совершено, ничего не украли», — сообщили в пресс-службе.

Преступлениями, связанными с проникновением в жилище и хищением имущества, в Подмосковье нередко занимаются организованные группы злоумышленников. О задержании одной из таких групп МВД Ирина Волк отчиталась накануне, 5 сентября.

По её словам, трое ранее судимых уроженцев одной из стран Закавказья были задержаны по подозрению в совершении ряда краж в Подмосковье на общую сумму более 6 млн рублей.

«Было установлено, что злоумышленники проникли в две расположенные на соседних улицах квартиры в городе Реутове путём подбора ключей и похитили деньги, драгоценности и меховые изделия. Роли в группе были чётко распределены — от выбора жертвы до выбора способа проникновения с квартиры и сбыта краденого, — рассказала она. — На данный момент установлены обстоятельства 13 эпизодов преступной деятельности злоумышленников».

Ещё одну группу, промышлявшую на западе Подмосковья, сотрудники МВД задержали в июле.

По словам Ирины Волк, трое уроженцев Закавказья подозреваются в серии краж из домовладений в элитных коттеджных посёлках.

«Злоумышленники на протяжении нескольких часов наблюдали за домами, расположенными на окраинах поселений вблизи лесного массива. Когда хозяева уезжали, они с помощью монтировки вскрывали оконные рамы и незаконно проникали в коттеджи, откуда похищали денежные средства, технику, ювелирные украшения и наручные часы. Общая сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей», — рассказывала Волк.

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