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«Неоднократно просили принять меры»: в Москве предложили ужесточить наказание за нарушение тишины водителями

08 сентября 2021, 21:55  •  87 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ужесточить ответственность за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами в ночное время. По его словам, соответствующий пакет поправок в законодательство будет рассмотрен Мосгордумой. В частности, градоначальник выступил за десятикратное повышение штрафа и предложил наказывать нарушителей в автоматическом режиме при помощи камер фото- и видеофиксации с шумомерами. Также предлагается запретить использование в столице машин и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, если ночью они нарушают тишину и покой граждан.
 
РИА Новости
 

Мэр российской столицы Сергей Собянин внёс в Московскую городскую думу поправки, направленные на ужесточение наказаний за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами в ночное время. Об этом он сообщил в своём персональном блоге.

«Сегодня внёс в Мосгордуму пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. К сожалению, проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы», — написал Собянин.

«Отдельные отмороженные автомобилисты всю ночь напролёт гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Меня неоднократно просили принять меры, чтобы положить этому конец», — подчеркнул он.

Градоначальник предложил запретить использование в Москве машин и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой горожан в ночное время. При этом он выступил за то, чтобы задерживать и помещать на спецстоянку такие транспортные средства — до тех пор, пока глушитель не будет возвращён в штатный режим.

Собянин также предложил в десять раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами — с 500 до 5 тыс. рублей. При этом, если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л. с., то штраф будет ещё больше: плюс 250 рублей за каждые 10 л. с. после 200.

«Владелец спорткара с 400 «лошадками» под капотом заплатит уже 10 тыс. рублей. Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 л. с., для грузовых автомобилей — с 250 л. с.», — пояснил он.

При этом штрафовать за нарушение тишины предлагается в автоматическом режиме с помощью камер фото- и видеофиксации, оснащённых специальными устройствами — шумомерами, которые обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания.

«Надеюсь, что депутаты федерального и городского парламентов нас поддержат и оперативно примут законы, которые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам», — подчеркнул Собянин.

  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

В конце августа мэр Москвы уже затрагивал эту тему, называя «совсем никакими» существующие федеральные административные наказания.

«Штраф 500 рублей с учётом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные, — им как мёртвому припарка», — констатировал Собянин.

5 сентября в МВД предупредили о штрафах за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука. Наказание будет грозить водителю в том случае, если аудиосистемы не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

«Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», — приводил ТАСС текст сообщения пресс-службы МВД.

Напомним, что с июля в России действуют новые «правила тюнинга» автомобилей. Теперь любые изменения в конструкции машин, которые не оформлены производителем как заводские, считаются незаконными. Установка подобного оборудования возможна только после согласования с ГИБДД, а соответствующая информация должна быть внесена в регистрационные документы. Речь в том числе идёт о дополнительных динамиках и усилителях акустической системы.

За езду на автомобиле с нелегальным тюнингом предусмотрен штраф 500 рублей, при повторном нарушении — до 5 тыс. рублей. К тому же водителя могут лишить прав на срок до трёх месяцев.

«Как их реально поймать и наказать?»

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT оценил внесение пакета поправок в законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время.

«Проблема действительно есть, жалобы у людей есть. У каждого из нас свои истории, когда ночью гремела музыка, ревела техника. То есть запрос от общества есть, безусловно. Возможно, надо действительно увеличить штрафы, но для меня интереснее другая тема: как этих людей ловить? Я сплю, под домом пронеслись три мотоцикла с диким рёвом, я не видел ни номера, ничего. Вся проблема: как их реально поймать и наказать», — подчеркнул Моржаретто.

По словам главного редактора журнала «За рулём» Максима Кадакова, проблема шумного поведения автомобилистов и мотоциклистов существует, но пока непонятно, как именно с этим будут бороться.

«Меня всегда интересует механизм... Мысль верная, что этим надо заниматься, но надо смотреть, как это будет реализовано... Поэтому борьба с шумом в таком мегаполисе, как Москва, — это важная задача, но заниматься надо не только автомобилями, но и другими источниками шума», — пояснил собеседник RT.

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