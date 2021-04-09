Неочевидный намёк в назначении Меняйло просчитал эксперт: "Не до игр"

Президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло. Как отметил политический консультант, журналист Царьграда Андрей Перла, в новом назначении политика прослеживается очевидное: "Скамейка запасных уже не "короткая", а просто пустая. Некого назначать". При этом выпускникам "школы губернаторов" пока сложные задачи не доверяют. "А дело теперь везде серьёзное. Не до игр", - добавил Перла.

В Северной Осетии кадровая встряска: на пост нынешнего главы региона Вячеслава Битарова президентом России был назначен Сергей Меняйло.

Некогда губернатор Севастополя и постпред президента в Сибирском федеральном округе в беседе с Путиным заявил, что готов к работе в новом статусе. Политик уже заявил, что для него во главе региона приоритетной задачей станет решение проблем в сфере здравоохранения.

Политический консультант и журналист Царьграда Андрей Перла объяснил, о чём говорит новое назначение Меняйло.

"Сергей Меняйло снова губернатор. Но не Севастополя, с которого этот адмирал начал административную карьеру, а Северной Осетии. Формально он, конечно, оттуда - из города Алагира. Какие связи у него там реально - Бог весть. Может быть, и неплохие сохранились.

Назначение Меняйло - увы, свидетельство того, что скамейка запасных уже не "короткая", а просто пустая. Некого назначать. Неоткуда брать новых людей. В серьёзных случаях можно только передвигать с одной позиции на другую давным-давно зарекомендовавшие себя фигуры. Из губернаторов в полпреды, из полпредов в губернаторы. Теперь уже можно сказать, что "это многих славный путь". Куйвашев, Толоконский, вот Меняйло… Ещё из сенаторов можно. Или наоборот", - отметил он.

Однако в этой связи встаёт вопрос: почему на смену старому кадровому составу не приходят новые - технократы, выпускники "школы губернаторов"?

"А как же "лидеры России", выпускники "школы губернаторов" и прочие технократы? Ну, они, конечно же, есть. Но если дело серьёзное, то им, конечно же, ещё многому предстоит научиться. А дело теперь везде серьёзное. Не до игр", - резюмировал эксперт.