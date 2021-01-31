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Неочевидные детали задержания Юлии Навальной в Москве: "Про эту игру мы вам рассказывали"
31 января 2021, 20:45 • 275 • Политика
В Москве задержали Юлию Навальную. Мы, тем временем, говорим о неочевидных деталях события вслед за авторами "Орды". Последние интригуют, отмечая: "Про эту игру мы вам рассказывали".
В центре Москвы задержана супруга Алексея Навального Юлия. Незадолго до начала шествий она призывала людей выходить на улицы. Призыв был прикрыт трогательным рассказом о том, как её мужа вместе с Олегом Навальным якобы третируют...
После ожидаемо Юлия сама приняла участие в шествии. На личной странице в Instagram Навальная опубликовала фото у метро "Сокольники". Очевидно, там и началось её личное шествие.
На интересные детали участия Юлии Навальной в несанкционированной акции указывают авторы телеграм-канала "Орда".
"В Москве задержали жену Навального, которая шла к "Матросской тишине" во главе одной из колонн (про эту игру мы вам рассказывали). У мужика слева от Юлии, который в красной куртке, интересная маска на лице", - говорится в сообщении.
Маска действительно интересная. Она в цветах украинского флага. Ну и в завершение: вести людей к "Матросской тишине" якобы для того, чтобы освободить Алексея Навального, на самом деле игра. Только для того, чтобы завести толпу. Но и этого у команды Навального не получилось...
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