Неочевидные детали задержания Юлии Навальной в Москве: "Про эту игру мы вам рассказывали"

В центре Москвы задержана супруга Алексея Навального Юлия. Незадолго до начала шествий она призывала людей выходить на улицы. Призыв был прикрыт трогательным рассказом о том, как её мужа вместе с Олегом Навальным якобы третируют...

После ожидаемо Юлия сама приняла участие в шествии. На личной странице в Instagram Навальная опубликовала фото у метро "Сокольники". Очевидно, там и началось её личное шествие.

На интересные детали участия Юлии Навальной в несанкционированной акции указывают авторы телеграм-канала "Орда".

"В Москве задержали жену Навального, которая шла к "Матросской тишине" во главе одной из колонн (про эту игру мы вам рассказывали). У мужика слева от Юлии, который в красной куртке, интересная маска на лице", - говорится в сообщении.

Маска действительно интересная. Она в цветах украинского флага. Ну и в завершение: вести людей к "Матросской тишине" якобы для того, чтобы освободить Алексея Навального, на самом деле игра. Только для того, чтобы завести толпу. Но и этого у команды Навального не получилось...