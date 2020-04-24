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Неочевидные детали совещания у Путина: "КамАЗ" притормозил на 7 минут
24 апреля 2020, 19:10 • 66 • Политика
Президент России Владимир Путин проводит совещание с представителями автопрома. Царьград делится неочевидными деталями встречи. Например, "КамАЗ" пришлось затормозить на 7 минут.
Гендиректор татарстанского "КамАЗа" Сергей Когогин выступал одним из первых. Однако на нём трансляция зависла. Чтобы устранить неполадки, понадобилось 7 минут. На эту деталь обратили внимание авторы Telegram-канала "Вы слушали маяк".
"38 секунд на канале "Россия 24" вместо трансляции с совещания висел стоп-кадр с Путиным. Сергея Когогина, гендиректора "КамАЗа", прервали на полуслове", - говорят авторы.
Был и другой забавный момент в части выступления Когогина. Помогал гендиректору президент Татарстана Рустам Минниханов. Когда Когогин зачитывал свой доклад, Минниханов, по всей видимости, следил за реакцией Путина. Что-то отметив для себя, глава Татарстана пододвинул Когогину микрофон.
"Президент [Татарстана] идёт на помощь автопрому в лице гендиректора "КамАЗа". Чтобы другой президент [России] лучше его слышал", - иронично отметили авторы.
Фото: t.me/youlistenedmayak.
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