Неочевидные детали совещания у Путина: "КамАЗ" притормозил на 7 минут

Гендиректор татарстанского "КамАЗа" Сергей Когогин выступал одним из первых. Однако на нём трансляция зависла. Чтобы устранить неполадки, понадобилось 7 минут. На эту деталь обратили внимание авторы Telegram-канала "Вы слушали маяк".

"38 секунд на канале "Россия 24" вместо трансляции с совещания висел стоп-кадр с Путиным. Сергея Когогина, гендиректора "КамАЗа", прервали на полуслове", - говорят авторы.

Был и другой забавный момент в части выступления Когогина. Помогал гендиректору президент Татарстана Рустам Минниханов. Когда Когогин зачитывал свой доклад, Минниханов, по всей видимости, следил за реакцией Путина. Что-то отметив для себя, глава Татарстана пододвинул Когогину микрофон.

"Президент [Татарстана] идёт на помощь автопрому в лице гендиректора "КамАЗа". Чтобы другой президент [России] лучше его слышал", - иронично отметили авторы.