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Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точку"

26 ноября 2021, 01:10  •  42 • Политика
Минобороны России сообщило о слежении за эсминцем США в Чёрном море. Военный политолог предупредил об одновременных провокациях НАТО с "финальной точкой" в Арктике.
Американский ракетный эсминец Arleigh Burke зашёл в Чёрное море, как заявил Шестой флот США, для "работы с партнёрами". Минобороны России отслеживает военный корабль. Какую провокацию готовит НАТО, рассказал военный политолог Александр Перенджиев.
По его мнению, нет сомнений, что американцы что-то готовят в отношении Крыма или Краснодарского края. При этом эксперт не исключил одновременную провокацию в Балтийском море и в Калининградской области, а также провокацию Украины против Донбасса.
Возможно, провокации будут на белорусско-польской границе и даже на границе Белоруссии и Прибалтики. Опасен весь этот комплекс, а не просто Чёрное море,
- отметил политолог.
Он добавил, что с учётом последних событий начинает просматриваться чёткий сценарий, которого придерживается западный военный блок во главе с США. В этой связи эксперт не исключает, что провокации могут иметь цель отвлечение внимания России.
Не исключаю, что все эти провокации могут быть отвлекающим манёвром от основного, который будет в районе Арктики,
- предупредил политолог в беседе с Nation News.

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