Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точку"

Минобороны России сообщило о слежении за эсминцем США в Чёрном море. Военный политолог предупредил об одновременных провокациях НАТО с "финальной точкой" в Арктике.

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke зашёл в Чёрное море, как заявил Шестой флот США, для "работы с партнёрами". Минобороны России отслеживает военный корабль. Какую провокацию готовит НАТО, рассказал военный политолог Александр Перенджиев.

По его мнению, нет сомнений, что американцы что-то готовят в отношении Крыма или Краснодарского края. При этом эксперт не исключил одновременную провокацию в Балтийском море и в Калининградской области, а также провокацию Украины против Донбасса.

Возможно, провокации будут на белорусско-польской границе и даже на границе Белоруссии и Прибалтики. Опасен весь этот комплекс, а не просто Чёрное море,

- отметил политолог.

Он добавил, что с учётом последних событий начинает просматриваться чёткий сценарий, которого придерживается западный военный блок во главе с США. В этой связи эксперт не исключает, что провокации могут иметь цель отвлечение внимания России.

Не исключаю, что все эти провокации могут быть отвлекающим манёвром от основного, который будет в районе Арктики,

- предупредил политолог в беседе с Nation News.