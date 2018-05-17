Необычная разведка ВВС США перед грядущей эскалацией на Донбассе: политические и военные аспекты • 211 • Аналитика



Весьма неподдельный интерес, перекликающийся со шквалом непонимания, а где-то и аргументированной критики, вызвало последнее заявление представителя России в Трёхсторонней контактной группе в рамках «минских договорённостей» Бориса Грызлова, сделанное 11 мая 2018 года. По словам высокопоставленного переговорщика по вопросам Украины, «боевые действия на Донбассе практически остановлены, и имеют место лишь отдельные случаи нарушения режима прекращения огня»; отталкиваясь от этого, Борис Вячеславович предлагает запустить процедуру реализации политической части «минских соглашений», основанную на соблюдении «формулы Штайнмайера» и входящего в её пункты закона «Об особом статусе Донбасса». Но тем абсурдней звучат такие заявления, чем больше тревожных новостей приходит к нам с охваченного изматывающей войной Донбасса. На этом фоне очень легко понять негодование и мнение мирного населения, не ангажированного сложными геополитическими играми.



О какой реализации политической части «Минска-2» может идти речь, когда, начиная со дня подписания соответствующего документа сторонами, 12 февраля 2015 года, украинской стороной так и не был выполнен ни один пункт, касающийся отведения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии от линии соприкосновения? А это, между прочим, военная составляющая абсолютно неэффективного и дискредитировавшего себя «минского формата», без проработки которой никаких подвижек не может быть априори. Ведь именно слепое следование «Минску-2» привело к тому, что истерзанный эсбэушными обысками и репрессиями со стороны украинских силовых структур русский город Мариуполь остался под контролем украинских войсковых формирований, а десятки украинских артиллерийских батарей САУ «Акация», «Гиацинт-С», а также буксируемых гаубиц «Мста-Б» и Д-30 по сей день не оттеснены Корпусами народной милиции ЛДНР на дистанцию 40 км от донецко-макеевской и горловско-енакиевской агломераций, откуда обстрелы мирного мирного населения в центральных городах и большинстве посёлков ЛДНР были бы технически нереализуемыми.





Тем не менее, несмотря на всю свою абсурдность, данное заявление главного российского куратора минских переговорщиков может представлять собой не что иное, как лакмусовую бумажку для окончательных доказательств полной недоговороспособности украинской стороны на дальнюю перспективу. Другими словами, устами Бориса Грызлова российская сторона выражает готовность к ведению конструктивного диалога по урегулированию ситуации, но параллельно с этим придерживает козырную карту с карт-бланшем для 1-го и 2-го АК НМ ЛДНР на проведение контрнаступления против ВСУ в случае агрессии последних, а возможно и на прямое участие в сдерживании агрессии украинских формирований во время попытки устроить очередной геноцид мирного населения Донбасса. Ведь уже заведомо известно, что никакие конструктивные дипломатические приёмы с неадекватным украинским режимом, управляемым из Пентагона, не возымеют должного эффекта. О данной продуманной тактике Москвы свидетельствуют и некоторые другие факты, предоставленные нашими средствами массовой информации за последние несколько недель.



В первую очередь, это вполне прогнозируемая и объективная «заморозка» всеобъемлющего взаимодействия Кремля с другими странами-участницами «нормандской четвёрки» с сохранением лишь ограниченного общения Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, о чём 18 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Здесь Москва подаёт европейским «коллегам», а также Киеву и Вашингтону чёткий сигнал о неприемлемости сохранения той заезженной модели взаимодействия, в соответствии с которой российская сторона продолжает играть никому не нужную роль гаранта «Минска-2», в то время как Киев ускоренными темпами готовит оперативно-тактический задел для развязывания очередной бойни на Донбассе, итоговой целью которой является зачистка всего инакомыслящего населения молодых республик, а затем и развёртывание на границе Ростовской области западных военных контингентов, включая новые ЧВК и военную полицию, прибывших «хвостом» за «голубыми касками». Путин, указующий Путь



Некоторые политологи, а также статс-секретарь / замглавы внешнеполитического ведомства России полагают, что восстановление прежних контактов в рамках «нормандской четвёрки» станет ключевой темой повестки дня намеченной на 18 мая встречи президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Действительно, данный вопрос будет затронут на переговорах в Сочи, но с огромной долей уверенности можно утверждать, что даже теоретически каких-либо кардинальных изменений в позициях это обсуждение не принесёт. Действующая риторика и стратегия Москвы в плане урегулирования ситуации на Донбассе, в лучшем для Киева случае, останется незыблемой даже после вероятного «расконсервирования» работы «четвёрки» в июне этого года.



Вот только поводов для этого «расконсервирования» сегодня нет и не предвидится. Ведь хорошо известно, что в минувший четверг, 10 мая 2018 года, в немецком Ахене состоялась встреча нелегитимного президента Украины Порошенко, канцлера ФРГ Меркель, а также президента Франции Макрона уже формате «тройки», без Владимира Путина, что довольно красноречиво указывает на уход «нормандской четвёрки» с уровня высокопоставленной дипломатической группы до уровня кулуарных антироссийских «договорняков», направленных на поиск методов обхода российского вето в Совбезе ООН при голосовании за ввод западноевропейского миротворческого контингента на Донбасс. Вот ещё одна причина столь неожиданного анонсирования возможного задействования резолюции 377(V) Генеральной Ассамблеи ООН «Единство во имя мира», при помощи которой в далёком 1950 году удалось развязать Корейскую войну.



Во-вторых, ещё более 5 дней назад в российских СМИ со ссылкой на РБК и близкие к Кремлю источники, проскочила крайне важная информация о возможной отставке Владислава Суркова с должности помощника президента, курирующего вопросы Луганской и Донецкой республик, а также «незалежной» на переговорах со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Смещение с поста может произойти по итогам кадровых перестановок а администрации президента. Данная информация также подтверждается и со ссылкой на оборонные структуры республик Донбасса. Говорить это может исключительно об одном: времена «мягких переговоров» и «переливание из пустого в порожнее» в ходе многочисленных встреч с Волкером благополучно подошли к концу; и, как показывают события последних суток, для донесения позиции Москвы оголтелому и русофобско настроенному «цепному псу» Майка Помпео необходима личность достаточно жёсткая, крайне резко реагирующая на все без исключения выпады Запада в отношении Российской Федерации. Каталония – не автономия. Печаль одинокой Барселоны



Возможно, что новым «переговорщиком» по вопросам Украины станет полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, который крайне резко отозвался о провокационном деле об отравлении в Солсбери и последовавшем ракетном ударе западной коалиции по объектам САА в интервью РИА «Новости». По крайней мере, именно о его кандидатуре говорят различные источники в России, на Донбассе и в «незалежной». Также на это частично указывает новость «Газеты.Ru» со ссылкой на неназванных собеседников в Госдуме о готовящейся отставке М. Бабича с прежнего поста.



Как видите, к новому этапу противостояния на донбасском театре военных действий российская сторона готовится основательно, не хватает только официально объявленного «Северного ветра» в виде прямой военной поддержки армейских корпусов республик в отражении агрессии украинской армии. Но судя по происходящему, и такой сценарий находится уже не за горами. В очередной раз воспользовавшись затяжной «пробуксовкой» «Минска-2» и «нормандского формата», Киев быстро форсировал переформатирование карательной операции из так называемой АТО в «Операцию объединённых сил» 30 апреля, а также взял полуторанедельную паузу, которая выразилась в относительной оперативной тишине лишь до 9 мая, с кратковременными обстрелами вдоль линии соприкосновения. Уже вечером 9 мая, во время праздничных мероприятий в ознаменование Дня Победы, населённые пункты Коминтерново, Ленинское и Саханка подверглись мощному артиллерийскому удару со стороны ствольной артиллерии (120-мм миномёты 2Б11 и гаубицы Д-30), а также обстрелу со стороны 30-мм пушек 2А42, установленных на БМП-2 украинских войсковых формирований. С этого момента на очередном псевдоперемирии можно было поставить крест. После 10 числа оперативная обстановка кардинально изменилась. Крымский мост. Бомбовый удар с минимальным числом жертв: совет из братской Америки



Штаб «Операции объединённых сил» во главе с военным преступником Сергеем Наевым, в своё время получившим высшее военное образование в МВОКУ, отдал приказ 24-й и 54-й отдельным механизированным бригадам ВСУ открывать регулярный беспокоящий огонь на горловском операционном направлении, а также предпринять попытку занятия населённого пункта Чигири и прилегающей высоты после соответствующей артиллерийской подготовки. В итоге, находящийся в серой зоне дачный посёлок Чигири, отличающийся тактически невыгодным низменным рельефом с заболоченной поверхностью, перешёл под контроль 24-й бригады, после чего украинские боевики автоматически попали в зону поражения стрелкового вооружения подразделений Корпуса Народной милиции ДНР, развёрнутых на близлежащей высоте. Примерно такие «тактические умения» продемонстрировал Наев и весь высший состав «ООС» в простейшей локальной операции на окраинах Горловки: на лицо очередной «полукотёл», покинуть который украинским боевикам будет очень непросто даже ночью и при наличии «зелёнки», так подразделения ВСН имеют на вооружении достаточно современные тепловизионные комплексы.



Тем не менее, обольщаться совершенно не стоит. Необходимо помнить, что численность личного состава ВСУ на первой линии обороны примерно в 2,5-3,5 раза выше, чем у корпусов НМ ЛДНР, а количество бронетехники и артиллерии — в 1,5-1,7 раза. И даже несмотря на отсутствие 2-й линии обороны, в руках ВСУ имеется такой козырь, как 35 ПУ и 210 противотанковых управляемых ракет FGM-148 «Javelin», способных в разы осложнить оборонительные действия 1-го АК НМ ДНР в районе 35-километрового степного участка «Тельмановского перешейка» или, к примеру, на дебальцевском ОН. С южных подступов к ДНР (особенно в районах Павлополя и Белой Каменки) сейчас в прямом смысле этого слова нельзя сводить глаз, ведь продолжающиеся артиллерийские удары по Горловке направлены лишь на отвлечение внимание МО ДНР от Волновахи и окрестностей Мариуполя, где сформированы наиболее мощные наступательные группировки ВСУ. Мы так давно не отдыхали — ещё и пенсию проспали!



О неминуемом приближении военного сценария на донбасском театре военных действий говорит и крайне необычная траектория разведывательного полёта высотного стратегического дрона оптикоэлектронной и радиолокационной разведки RQ-4B Block 30 «Global Hawk» с позывным UAVGH000 во время его последней миссии 12 мая 2018 года. Машина, как и обычно, вошла в украинское воздушное пространство со стороны Румынии и проследовала в направлении Донбасса над Кировоградской и Днепропетровской областями. Непосредственно же разведывательная операция проходила не только по стандартной траектории в виде «полумесяца», ограниченной городами Бердянск, Курахово и Северодонецк, а с начальным барражированием над северо-восточной частью Харьковской области.





Последняя разведывательная миссия "Глобал Хоука" за 12 мая Донбассом не ограничилась



Это говорит о том, что командование Военно-воздушных сил США крайне заинтересовало расположение и передвижение бронетехники и артиллерии, а также наземных средств противовоздушной обороны и РЭБ, расположенных в Курской, Воронежской и Белгородской областях. Вывод: была предпринята попытка вычисления местонахождения техники и времени, необходимого на переброску подразделений 3-й и 144-й мотострелковых дивизий, 1-й отдельной гвардейской танковой бригады, 53-й зенитно-ракетной бригады и 236-й артиллерийской бригады в район российско-украинской границы в случае начала наступления ВСУ на ЛДНР. А это указывает лишь на то, что планируемые в Пентагоне и ГШ ВСУ масштабы эскалации заранее предусматривают прямое участие ВС России для защиты республик от новой агрессии украинской армии. Благо, в этом районе частично оперируют подразделения одной из самых современных в Западном военном округе 16-й отдельной бригады РЭБ, в распоряжении которой имеются сложнейшие комплексы радиоэлектронного противодействия («Красуха-2/4», а возможно, и СПН-2/4), способные подавлять работу радаров ДРЛО и наземной разведки MP-RTIP; именно последние являются радиолокационными «глазами» «Глобал Хоуков».



Источники информации:

https://www.gazeta.ru/politics/news/2018/05/14/n_11532265.shtml

http://www.tvc.ru/news/show/id/137517

https://real-vin.com/gryzlov-zajavil-ob-izmenenii-situacii-na-donbasse Весьма неподдельный интерес, перекликающийся со шквалом непонимания, а где-то и аргументированной критики, вызвало последнее заявление представителя России в Трёхсторонней контактной группе в рамках «минских договорённостей» Бориса Грызлова, сделанное 11 мая 2018 года. По словам высокопоставленного переговорщика по вопросам Украины, «боевые действия на Донбассе практически остановлены, и имеют место лишь отдельные случаи нарушения режима прекращения огня»; отталкиваясь от этого, Борис Вячеславович предлагает запустить процедуру реализации политической части «минских соглашений», основанную на соблюдении «формулы Штайнмайера» и входящего в её пункты закона «Об особом статусе Донбасса». Но тем абсурдней звучат такие заявления, чем больше тревожных новостей приходит к нам с охваченного изматывающей войной Донбасса. На этом фоне очень легко понять негодование и мнение мирного населения, не ангажированного сложными геополитическими играми.О какой реализации политической части «Минска-2» может идти речь, когда, начиная со дня подписания соответствующего документа сторонами, 12 февраля 2015 года, украинской стороной так и не был выполнен ни один пункт, касающийся отведения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии от линии соприкосновения? А это, между прочим, военная составляющая абсолютно неэффективного и дискредитировавшего себя «минского формата», без проработки которой никаких подвижек не может быть априори. Ведь именно слепое следование «Минску-2» привело к тому, что истерзанный эсбэушными обысками и репрессиями со стороны украинских силовых структур русский город Мариуполь остался под контролем украинских войсковых формирований, а десятки украинских артиллерийских батарей САУ «Акация», «Гиацинт-С», а также буксируемых гаубиц «Мста-Б» и Д-30 по сей день не оттеснены Корпусами народной милиции ЛДНР на дистанцию 40 км от донецко-макеевской и горловско-енакиевской агломераций, откуда обстрелы мирного мирного населения в центральных городах и большинстве посёлков ЛДНР были бы технически нереализуемыми.Тем не менее, несмотря на всю свою абсурдность, данное заявление главного российского куратора минских переговорщиков может представлять собой не что иное, как лакмусовую бумажку для окончательных доказательств полной недоговороспособности украинской стороны на дальнюю перспективу. Другими словами, устами Бориса Грызлова российская сторона выражает готовность к ведению конструктивного диалога по урегулированию ситуации, но параллельно с этим придерживает козырную карту с карт-бланшем для 1-го и 2-го АК НМ ЛДНР на проведение контрнаступления против ВСУ в случае агрессии последних, а возможно и на прямое участие в сдерживании агрессии украинских формирований во время попытки устроить очередной геноцид мирного населения Донбасса. Ведь уже заведомо известно, что никакие конструктивные дипломатические приёмы с неадекватным украинским режимом, управляемым из Пентагона, не возымеют должного эффекта. О данной продуманной тактике Москвы свидетельствуют и некоторые другие факты, предоставленные нашими средствами массовой информации за последние несколько недель.В первую очередь, это вполне прогнозируемая и объективная «заморозка» всеобъемлющего взаимодействия Кремля с другими странами-участницами «нормандской четвёрки» с сохранением лишь ограниченного общения Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, о чём 18 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Здесь Москва подаёт европейским «коллегам», а также Киеву и Вашингтону чёткий сигнал о неприемлемости сохранения той заезженной модели взаимодействия, в соответствии с которой российская сторона продолжает играть никому не нужную роль гаранта «Минска-2», в то время как Киев ускоренными темпами готовит оперативно-тактический задел для развязывания очередной бойни на Донбассе, итоговой целью которой является зачистка всего инакомыслящего населения молодых республик, а затем и развёртывание на границе Ростовской области западных военных контингентов, включая новые ЧВК и военную полицию, прибывших «хвостом» за «голубыми касками».Некоторые политологи, а также статс-секретарь / замглавы внешнеполитического ведомства России полагают, что восстановление прежних контактов в рамках «нормандской четвёрки» станет ключевой темой повестки дня намеченной на 18 мая встречи президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Действительно, данный вопрос будет затронут на переговорах в Сочи, но с огромной долей уверенности можно утверждать, что даже теоретически каких-либо кардинальных изменений в позициях это обсуждение не принесёт. Действующая риторика и стратегия Москвы в плане урегулирования ситуации на Донбассе, в лучшем для Киева случае, останется незыблемой даже после вероятного «расконсервирования» работы «четвёрки» в июне этого года.Вот только поводов для этого «расконсервирования» сегодня нет и не предвидится. Ведь хорошо известно, что в минувший четверг, 10 мая 2018 года, в немецком Ахене состоялась встреча нелегитимного президента Украины Порошенко, канцлера ФРГ Меркель, а также президента Франции Макрона уже формате «тройки», без Владимира Путина, что довольно красноречиво указывает на уход «нормандской четвёрки» с уровня высокопоставленной дипломатической группы до уровня кулуарных антироссийских «договорняков», направленных на поиск методов обхода российского вето в Совбезе ООН при голосовании за ввод западноевропейского миротворческого контингента на Донбасс. Вот ещё одна причина столь неожиданного анонсирования возможного задействования резолюции 377(V) Генеральной Ассамблеи ООН «Единство во имя мира», при помощи которой в далёком 1950 году удалось развязать Корейскую войну.Во-вторых, ещё более 5 дней назад в российских СМИ со ссылкой на РБК и близкие к Кремлю источники, проскочила крайне важная информация о возможной отставке Владислава Суркова с должности помощника президента, курирующего вопросы Луганской и Донецкой республик, а также «незалежной» на переговорах со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Смещение с поста может произойти по итогам кадровых перестановок а администрации президента. Данная информация также подтверждается и со ссылкой на оборонные структуры республик Донбасса. Говорить это может исключительно об одном: времена «мягких переговоров» и «переливание из пустого в порожнее» в ходе многочисленных встреч с Волкером благополучно подошли к концу; и, как показывают события последних суток, для донесения позиции Москвы оголтелому и русофобско настроенному «цепному псу» Майка Помпео необходима личность достаточно жёсткая, крайне резко реагирующая на все без исключения выпады Запада в отношении Российской Федерации.Возможно, что новым «переговорщиком» по вопросам Украины станет полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, который крайне резко отозвался о провокационном деле об отравлении в Солсбери и последовавшем ракетном ударе западной коалиции по объектам САА в интервью РИА «Новости». По крайней мере, именно о его кандидатуре говорят различные источники в России, на Донбассе и в «незалежной». Также на это частично указывает новость «Газеты.Ru» со ссылкой на неназванных собеседников в Госдуме о готовящейся отставке М. Бабича с прежнего поста.Как видите, к новому этапу противостояния на донбасском театре военных действий российская сторона готовится основательно, не хватает только официально объявленного «Северного ветра» в виде прямой военной поддержки армейских корпусов республик в отражении агрессии украинской армии. Но судя по происходящему, и такой сценарий находится уже не за горами. В очередной раз воспользовавшись затяжной «пробуксовкой» «Минска-2» и «нормандского формата», Киев быстро форсировал переформатирование карательной операции из так называемой АТО в «Операцию объединённых сил» 30 апреля, а также взял полуторанедельную паузу, которая выразилась в относительной оперативной тишине лишь до 9 мая, с кратковременными обстрелами вдоль линии соприкосновения. Уже вечером 9 мая, во время праздничных мероприятий в ознаменование Дня Победы, населённые пункты Коминтерново, Ленинское и Саханка подверглись мощному артиллерийскому удару со стороны ствольной артиллерии (120-мм миномёты 2Б11 и гаубицы Д-30), а также обстрелу со стороны 30-мм пушек 2А42, установленных на БМП-2 украинских войсковых формирований. С этого момента на очередном псевдоперемирии можно было поставить крест. После 10 числа оперативная обстановка кардинально изменилась.Штаб «Операции объединённых сил» во главе с военным преступником Сергеем Наевым, в своё время получившим высшее военное образование в МВОКУ, отдал приказ 24-й и 54-й отдельным механизированным бригадам ВСУ открывать регулярный беспокоящий огонь на горловском операционном направлении, а также предпринять попытку занятия населённого пункта Чигири и прилегающей высоты после соответствующей артиллерийской подготовки. В итоге, находящийся в серой зоне дачный посёлок Чигири, отличающийся тактически невыгодным низменным рельефом с заболоченной поверхностью, перешёл под контроль 24-й бригады, после чего украинские боевики автоматически попали в зону поражения стрелкового вооружения подразделений Корпуса Народной милиции ДНР, развёрнутых на близлежащей высоте. Примерно такие «тактические умения» продемонстрировал Наев и весь высший состав «ООС» в простейшей локальной операции на окраинах Горловки: на лицо очередной «полукотёл», покинуть который украинским боевикам будет очень непросто даже ночью и при наличии «зелёнки», так подразделения ВСН имеют на вооружении достаточно современные тепловизионные комплексы.Тем не менее, обольщаться совершенно не стоит. Необходимо помнить, что численность личного состава ВСУ на первой линии обороны примерно в 2,5-3,5 раза выше, чем у корпусов НМ ЛДНР, а количество бронетехники и артиллерии — в 1,5-1,7 раза. И даже несмотря на отсутствие 2-й линии обороны, в руках ВСУ имеется такой козырь, как 35 ПУ и 210 противотанковых управляемых ракет FGM-148 «Javelin», способных в разы осложнить оборонительные действия 1-го АК НМ ДНР в районе 35-километрового степного участка «Тельмановского перешейка» или, к примеру, на дебальцевском ОН. С южных подступов к ДНР (особенно в районах Павлополя и Белой Каменки) сейчас в прямом смысле этого слова нельзя сводить глаз, ведь продолжающиеся артиллерийские удары по Горловке направлены лишь на отвлечение внимание МО ДНР от Волновахи и окрестностей Мариуполя, где сформированы наиболее мощные наступательные группировки ВСУ.О неминуемом приближении военного сценария на донбасском театре военных действий говорит и крайне необычная траектория разведывательного полёта высотного стратегического дрона оптикоэлектронной и радиолокационной разведки RQ-4B Block 30 «Global Hawk» с позывным UAVGH000 во время его последней миссии 12 мая 2018 года. Машина, как и обычно, вошла в украинское воздушное пространство со стороны Румынии и проследовала в направлении Донбасса над Кировоградской и Днепропетровской областями. Непосредственно же разведывательная операция проходила не только по стандартной траектории в виде «полумесяца», ограниченной городами Бердянск, Курахово и Северодонецк, а с начальным барражированием над северо-восточной частью Харьковской области.Это говорит о том, что командование Военно-воздушных сил США крайне заинтересовало расположение и передвижение бронетехники и артиллерии, а также наземных средств противовоздушной обороны и РЭБ, расположенных в Курской, Воронежской и Белгородской областях. Вывод: была предпринята попытка вычисления местонахождения техники и времени, необходимого на переброску подразделений 3-й и 144-й мотострелковых дивизий, 1-й отдельной гвардейской танковой бригады, 53-й зенитно-ракетной бригады и 236-й артиллерийской бригады в район российско-украинской границы в случае начала наступления ВСУ на ЛДНР. А это указывает лишь на то, что планируемые в Пентагоне и ГШ ВСУ масштабы эскалации заранее предусматривают прямое участие ВС России для защиты республик от новой агрессии украинской армии. Благо, в этом районе частично оперируют подразделения одной из самых современных в Западном военном округе 16-й отдельной бригады РЭБ, в распоряжении которой имеются сложнейшие комплексы радиоэлектронного противодействия («Красуха-2/4», а возможно, и СПН-2/4), способные подавлять работу радаров ДРЛО и наземной разведки MP-RTIP; именно последние являются радиолокационными «глазами» «Глобал Хоуков». Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 211 Источник Похожие новости Хинди руси ещё долго будут бхай бхай «Собибор». Реакция на фильм в отдельно взятом кинозале "Цусима 2.0" не за горами?

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