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«Необычайно большая роль»: что стоит за сообщениями СМИ о росте влияния Камалы Харрис в администрации Байдена

10 марта 2021, 07:45  •  178 • В мире
Вице-президент США Камала Харрис играет нехарактерную ключевую роль в формировании внешнеполитического курса администрации Джо Байдена, утверждает газета The Washington Post. Издание отмечает, что Харрис проводит телефонные переговоры с мировыми лидерами вместо Джо Байдена и активно участвует в принятии важных решений, например, о недавнем авиаударе США по Сирии. Этот материал появился на фоне обсуждения в соцсетях курьёзов с участием Байдена, а также его нежелания проводить традиционную пресс-конференцию. Эксперты считают, что демократический истеблишмент прощупывает почву на предмет того, как избиратели отнесутся к кандидатуре Харрис на роль будущего главы государства.
 
Вице-президент США Камала Харрис Reuters © Jonathan Ernst
 

Степень вовлечённости вице-президента США Камалы Харрис в принятие внешнеполитических решений администрацией Джо Байдена привлекла внимание американской прессы.

Так, газета The Washington Post опубликовала материал под заголовком «Камала Харрис играет необычайно большую роль в формировании внешней политики Джо Байдена».

В публикации издание со ссылкой на Белый дом утверждало, что «Харрис независимо от Байдена беседовала по меньшей мере с шестью мировыми лидерами — необычайно большое число для новоиспечённого вице-президента». Кроме того, она приняла участие в саммите Байдена с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и выступила с речью в Госдепартаменте.

  • «Камала Харрис играет необычайно большую роль в формировании внешней политики Джо Байдена».
  • © The Washington Post

Также The Washington Post со ссылкой на некие источники в Белом доме сообщала, что Харрис активно участвовала в принятии решения об авиаударе по проиранским силам на территории Сирии, который Вооружённые силы США нанесли в конце февраля.

«Она входила в состав небольшой группы, которая дважды встречалась с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединённого комитета начальников штабов Марком Милли для обсуждения вариантов. Особое внимание она уделяла вопросу о том, как добиться определённой меры сдерживания, не доводя при этом до эскалации», — утверждает анонимный источник газеты.

Он также отмечает, что Харрис «присутствовала в Ситуационной комнате, когда принималось окончательное решение, и чётко обозначила основания для принятия мер».

Далее в материале, также со ссылкой на неких представителей администрации, перечисляются другие заслуги Харрис и её стремление глубже вникнуть в вопросы государственного управления. Издание утверждает, что свой рабочий день она начинает с ознакомления с секретными брифингами ЦРУ, а также регулярно проводит встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином — то есть занимается тем же, чем и глава государства.

При этом газета уверяет, что Камала Харрис верна курсу Джо Байдена и его администрации.

«Некоторые вопросы представляют для неё особенный интерес, но у неё нет своих (отдельных) целей», — цитирует издание одного анонимного представителя Белого дома.

«Она разделяет те цели, которые преследует президент», — передаёт оно слова другого.

При этом The Washington Post уточняет, что пока не ясно, поручит ли Байден формально Камале Харрис курировать то или иное внешнеполитическое направление — по аналогии с тем, как ему самому Барак Обама во время своего президентского срока выделил Украину, Ирак и Турцию.

«Но навыки, знания и связи, которые она получит на должности вице-президента, могут сослужить ей хорошую службу, если 78-летний Байден — старейший человек, присягнувший на эту должность, — спустя один срок уйдёт на покой, назначив бывшего сенатора от штата Калифорния своей преемницей», — пишет The Washington Post.

Возрастной порог

Стоит отметить, что публикация вышла на фоне обсуждения в соцсетях и СМИ нового курьёза с участием Джо Байдена. Президент США 8 марта представлял кандидатуры двух женщин-генералов на руководящие посты в Пентагоне, однако в ходе своей речи он, судя по всему, забыл, как называется американское военное ведомство и как зовут его руководителя.

NEW - Biden: "The guy who runs this outfit over there."pic.twitter.com/HyTXK3XrnN

— Disclose.tv

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