«Необязательно говорить правду»: как британские военные проводят «чёрные» информационные кампании

Британский журнал Wired, ссылаясь на информированный источник, сообщил, что 77-я бригада ВС Великобритании, в задачи которой входит борьба с кибератаками, занималась дезинформацией и проводила «чёрные» операции не от лица военных. По данным издания, в подразделении функционирует несколько отделов: один из них изучает привычки интернет-аудитории, а другой исследует данные соцсетей. При этом The Daily Mail утверждает, что в Британии в ближайшее время может появиться министр кибербезопасности, который будет отвечать за защиту страны в информационном пространстве, в том числе от «русских хакеров». В Госдуме отметили, что Лондон «ведёт информационную войну» и специально «дезинформирует определённые слои населения». По мнению экспертов, Великобритания не единственная страна НАТО, которая занимается подобными операциями.

77-я бригада ВС Великобритании — киберподразделение Британской армии, которое осуществляет мониторинг СМИ, интернета, а также проводит информационные и психологические операции, ведёт некоторые кампании не от лица военных и порой занимается дезинформацией. Об этом пишет издание Wired со ссылкой на информированный источник.

По данным СМИ, операции бригады делятся на «белые», «серые» и «чёрные».

«Информационные кампании могли становиться «серыми» и «чёрными». «Контрпиратство, борьба с повстанцами и борьба с терроризмом», — пояснил источник. Сообщения не должны выглядеть так, будто они исходят от военных, и необязательно в них говорить правду», — говорится в статье.

Журналист Wired, приехавший в 77-ю бригаду, отметил, что условно там функционирует несколько отделов. Так, один из них занимается изучением интернет-аудитории, привычек пользователей, а другой, более аналитический, изучает данные соцсетей.

Отмечается, что аналогичное подразделение было и у Центра правительственной связи Великобритании — Объединённая разведывательная группа по исследованию угроз (JTRIG). О ней ещё в 2013 году рассказывал экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

«Согласно данным, JTRIG занималась дискредитацией компаний, передавая «конфиденциальную информацию в прессу через блоги» и публикуя негативную информацию на интернет-форумах… Они могли использовать методы маскарадного типа, то есть помещать секретную информацию на скомпрометированный компьютер», — говорится в статье.

Как ранее сообщал RT, 77-я бригада занимается операциями в информационном пространстве с 2015 года. Согласно позиции британской стороны, это необходимо для противодействия гибридным методам ведения войны.

«Это воинское подразделение, которое занимается защитой информации и разведкой в области информационных технологий. Другое дело, что страна специально дезинформирует определённые слои населения, ведёт информационную войну… Но когда государство позволяет себе подобные вещи, мы можем составить определённое мнение о его руководстве», — отметил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

Кроме того, Великобритании станет значительно сложнее обвинять Россию в якобы совершении преступлений в киберпространстве, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Высокомерие в данном случае проявлено в полной мере. Полагаю, что теперь за попытки обвинения России в некорректном подведении в киберпространстве можно просто приводить британским политикам в качестве аргумента поведение их собственных вооружённых сил», — отметил он в беседе с RT.

При этом, вероятнее всего, Великобритания не единственная страна НАТО, которая занимается подобными операциями, подчеркнул в разговоре с RT эксперт в области безопасности Александр Власов.

«То, что это есть в Великобритании, а завтра выяснится, что и в других странах НАТО, — это абсолютно не удивляет. Мы думали, что идёт третья мировая война — кибервойна. Но на самом деле третья мировая война — война информационная. Государства создают специальные подразделения, чтобы делать новости, которые выгодны именно им», — добавил эксперт.

«Русские хакеры»

Отметим, что Лондон неоднократно обвинял Москву в кибератаках и ведении информационной войны.

19 ноября газета The Daily Mail опубликовала материал, в котором утверждается, что на Великобританию постоянно нападают «русские хакеры».

Издание со ссылкой на доклад Объединённой комиссии по стратегии национальной безопасности утверждает, что каждый день британцы фиксируют около десяти кибератак, направленных на Национальную службу здравоохранения, государственную энергосистему и парламент.

«(Россия. — RT) уже прочно обосновалась, внедрилась (в интернет-инфраструктуру Великобритании. — RT) и может использовать это для осуществления шпионажа или подготовки враждебной, дестабилизирующей и разрушительной акции в будущем», — цитирует газета члена комиссии, руководителя национального центра кибербезопасности Кирана Мартина.

Объединённая комиссия по стратегии национальной безопасности Великобритании считает, что правительству пока не удаётся дать адекватный ответ на «гонку вооружений» в киберпространстве. Для борьбы с этой «угрозой» предлагается назначить министра кибербезопасности, у которого «была бы особая задача по сбору ресурсов и… осуществлению мер, необходимых для защиты от угрозы».

Ранее, в марте этого года, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что страна изменит оборонную программу. В качестве одной из причин называлась «возрастающая угроза со стороны России».

«Давайте говорить начистоту. После 1990 года мы считали, что мир станет безопаснее и лучше. Но мы видим, как меняется реальность последние несколько лет. На каждом континенте есть не только экстремисты, но и государства, которые хотят подорвать наши ценности и идеи. Мягкая сила должна подкрепляться военной», — сказал Уильямсон.

А 31 октября глава британского МИД Джереми Хант пригрозил, что России придётся заплатить «очень высокую цену», если она не изменит своего поведения на международной арене.

«До недавнего времени я считал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности выстраивания совсем новых отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена СССР, но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 году — в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери, и это нас очень обеспокоило», — сказал он.

Комментируя это заявление британских властей, член Совета Федерации Игорь Морозов констатировал, что британский МИД стоит во главе информационной войны, развязанной Западом против РФ.

«Министр иностранных дел перепутал абсолютно всё. И доклад Тальявини, доклад ОБСЕ как раз совершенно чётко свидетельствует о том, что на Южную Осетию напала Грузия. В результате этого нападения погибли российские миротворцы, погибли мирные жители. Об этом знает весь мир. И сегодня передёргивать историю просто крайне опасно», — отметил он.

В октябре 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT France, еженедельнику Paris Match и изданию Le Figaro назвал заявления о якобы причастности Москвы к кибератакам «политическим бешенством».