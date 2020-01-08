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«Необъявленный визит»
08 января 2020, 18:09 • 33 • Аналитика
Перед тем, как совершить визит в Турцию Владимир Путин решил посетить Сирию. Здесь глава государства ознакомился с командным пунктом группировки войск и пообщался с Башаром Асадом.
Владимир Путин, возглавляющий Российскую Федерацию, нанёс официальный визит в Дамаск. Здесь он провёл переговоры с Башаром Асадом, главой Сирии. Об этом стало известно из сообщения Дмитрия Пескова, являющегося пресс-секретарём главы российского государства, пишет РИА Новости.
Известно, что после совершения посадки в сирийском аэропорту российский лидер направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации. Здесь его встретил сирийский лидер Башар Асад.
«Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны», – отметил Дмитрий Песков.
Как сообщил пресс-секретарь, Владимир Путин подчеркнул, что можно с уверенностью заявлять о том, что на пути по восстановлению сирийской государственности и территориальной целостности государства уже пройдено достаточно большое расстояние. Президент РФ отметил, что на улицах Дамаска уже сейчас видны «признаки восстанавливающейся мирной жизни».
В свою очередь Башар Асад выразил благодарность Путину и российским военным за оказанную ими помощь в борьбе с распространением терроризма. Помимо этого, сирийский лидер поздравил главу государства и всех россиян с Рождеством.
Отметим, в полной программе официального визита Владимира Путина в Сирию запланировано ещё посещение ряда объектов.
Сегодня, 8 января, Владимир Путин уже проведёт личную встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом, возглавляющим Турцию. Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер примет участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Указывается, что в ходе запланированных переговоров будет обсуждаться развитие ситуации на территории Ливии и Сирии.
В сообщении британской The Independent визит Владимира Путина в Дамаск назвали «необъявленным визитом». Издание пишет, что Россия уже давно представляет собой «ключевого союзника» Башара Асада. В сообщении указывается, что именно действия Российской Федерации позволили Сирии переломить ход войны в собственную пользу, а также вернуть под свой контроль значительную часть сирийской территории.
Напомним, состоявшаяся поездка в Сирию стала второй для Владимира Путина с того момента, как российские вооружённые силы вступили в конфликт.
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