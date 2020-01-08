Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Поклонская признала ошибку с "Матильдой": Нужно было действовать тонко...
Нац радио: "слава Господу, там было всего 15 украинцев"
"Решения покидать Ирак нет. Точка": Министр обороны США не нашёл объяс...
Новый рецепт решения приднестровского конфликта – выдать всем румынские паспорта
Главная / Аналитика

«Необъявленный визит»

08 января 2020, 18:09  •  33 • Аналитика
Перед тем, как совершить визит в Турцию Владимир Путин решил посетить Сирию. Здесь глава государства ознакомился с командным пунктом группировки войск и пообщался с Башаром Асадом.
Владимир Путин, возглавляющий Российскую Федерацию, нанёс официальный визит в Дамаск. Здесь он провёл переговоры с Башаром Асадом, главой Сирии. Об этом стало известно из сообщения Дмитрия Пескова, являющегося пресс-секретарём главы российского государства, пишет РИА Новости.
Известно, что после совершения посадки в сирийском аэропорту российский лидер направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации. Здесь его встретил сирийский лидер Башар Асад.
«Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны», – отметил Дмитрий Песков.
Как сообщил пресс-секретарь, Владимир Путин подчеркнул, что можно с уверенностью заявлять о том, что на пути по восстановлению сирийской государственности и территориальной целостности государства уже пройдено достаточно большое расстояние. Президент РФ отметил, что на улицах Дамаска уже сейчас видны «признаки восстанавливающейся мирной жизни».
В свою очередь Башар Асад выразил благодарность Путину и российским военным за оказанную ими помощь в борьбе с распространением терроризма. Помимо этого, сирийский лидер поздравил главу государства и всех россиян с Рождеством.
Отметим, в полной программе официального визита Владимира Путина в Сирию запланировано ещё посещение ряда объектов.
Сегодня, 8 января, Владимир Путин уже проведёт личную встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом, возглавляющим Турцию. Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер примет участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Указывается, что в ходе запланированных переговоров будет обсуждаться развитие ситуации на территории Ливии и Сирии.
В сообщении британской The Independent визит Владимира Путина в Дамаск назвали «необъявленным визитом». Издание пишет, что Россия уже давно представляет собой «ключевого союзника» Башара Асада. В сообщении указывается, что именно действия Российской Федерации позволили Сирии переломить ход войны в собственную пользу, а также вернуть под свой контроль значительную часть сирийской территории.
Напомним, состоявшаяся поездка в Сирию стала второй для Владимира Путина с того момента, как российские вооружённые силы вступили в конфликт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
08 января 2020, 05:09
О победах под колокольный звон
07 января 2020, 09:39
У и Б сидели на трубе: как энергетический транзит России становится её слабостью
08 января 2020, 05:09
Секретные протоколы Запада
06 января 2020, 10:54
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
06 января 2020, 10:54
Как улучшить имидж своей страны, если она Голландия
08 января 2020, 18:09
«Необъявленный визит»
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 января 2020, 08:09
На борту разбившегося в Иране самолёта находились 167 пассажиров
08 января 2020, 11:39
"Неонацисты на коленях - тренд 2020 года": Бандеровцев жёстко унизили в Кие...
08 января 2020, 05:09
Как повлияет на Россию убийство Сулеймани: Американские эксперты назвали возможные по...
08 января 2020, 01:54
"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сделал по...
08 января 2020, 11:39
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 января 2020, 23:39
"Историческое решение принято": Украинский премьер сообщил об отделении энергосистемы Украины от российско-белорусской
08 января 2020, 01:54
"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сделал последнее предупреждение
04 января 2020, 16:39
"Все ждут приказа": Иран привел в боевую готовность ракетные войска и авиацию
07 января 2020, 16:09
Тёмный день для "безумного" Трампа: Ирак приступил к наказанию США за убийство генерала Сулеймани
03 января 2020, 01:39
"Мы всё надеемся, что кто-то придёт и освободит нас": Украинский политик назвал причину победы майдана
03 января 2020, 01:39
Штраф и конфискация: Первая в мире страна ввела запрет на солнцезащитные кремы
03 января 2020, 13:12
Куликов УНИЧТОЖИЛ Гордона своей речью! Студии НЕЧЕГО СКАЗАТЬ в ответ!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.