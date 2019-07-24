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Необъяснимое явление: Фотограф поделился снимком загадочно погибшей полусотни китов
24 июля 2019, 04:24 • 55 • В мире
Фотограф поделился снимком, сделанным в Исландии: ему удалось запечатлеть загадочную массовую гибель полусотни китов, оказавшихся на суше. Он отмечает, что это явление частое для здешних мест, при этом оно остаётся до сих пор необъяснимым.
Снимок был опубликован на портале издания The Guardian. Фотограф David Schwarzhans сумел запечатлеть огромных погибших китов, лежащих на песчаном пляже у моря.
В комментарии к фото автор объяснил, что местом действия является полуостров Снафеллснес. Он расположен на северо-западе Исландии. На прошлой неделе фотограф обнаружил на мели около 50 китов, которые явно погибли в муках, судя по их скрюченным телам.
Автор отметил, что такое страшное и смертельное явление наблюдается в этих местах часто. Однако до сих пор объяснения ему никто не нашёл.
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