Необъяснимое явление: Фотограф поделился снимком загадочно погибшей полусотни китов

Снимок был опубликован на портале издания The Guardian. Фотограф David Schwarzhans сумел запечатлеть огромных погибших китов, лежащих на песчаном пляже у моря.

В комментарии к фото автор объяснил, что местом действия является полуостров Снафеллснес. Он расположен на северо-западе Исландии. На прошлой неделе фотограф обнаружил на мели около 50 китов, которые явно погибли в муках, судя по их скрюченным телам.

Автор отметил, что такое страшное и смертельное явление наблюдается в этих местах часто. Однако до сих пор объяснения ему никто не нашёл.