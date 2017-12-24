«Необратимый процесс»: к чему приведёт демографический кризис на Украине

За десять месяцев нынешнего года население Украины сократилось на 166,3 тыс. человек, сообщает Государственная служба статистики. Этот показатель на 18% выше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным ведомства, в стране проживают 42,4 млн человек. Эксперты ООН прогнозируют, что к 2100 году население Украины сократится до 15—16 млн. RT разбирался, к каким последствиям приведёт демографический кризис.

Согласно отчёту Государственной службы статистики, за десять месяцев 2017 года население Украины сократилось на 166,3 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 18%. По данным ведомства, на 1 ноября 2017-го в стране проживали 42,4 млн человек. Цифры приводятся с учётом населения неподконтрольных Украине территорий Донбасса (по данным Госстата, в ДНР проживает 2,43 млн, а в ЛНР — 1,57 млн человек).

Однако неофициальная статистика рисует иную картину.

«Я думаю, и это мне подтверждают специалисты, на Украине осталось 30—35 млн населения. Это максимум», — заявил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «112 Украина» в начале августа 2017 года.

Внести ясность в этот вопрос могла бы перепись населения, но планов по её проведению пока нет. Единственная перепись за всю историю независимой Украины проводилась в 2001 году. Она зафиксировала, что в стране проживает 48,1 млн человек.

«Перепись не проводят, а если и проведут, она будет неточной. Почему не хотят проводить? Потому что под другие цифры закладывают бюджетные расходы», — пояснил Гордон.

В феврале 2017 года экс-министр труда и соцзащиты, депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Папиев на сайте партии написал, что за три постмайданных года население Украины сократилось на 329 тыс. человек. Согласно подсчётам Папиева, это почти три Бердянска (111 тыс.), или два Краматорска (173 тыс.), или один Херсон (318 тыс.).

«Если тенденция не изменится, то Украина каждые пять лет будет терять по миллиону граждан», — резюмировал депутат.

Отрицательная динамика

По данным Государственной службы статистики, численность населения страны неуклонно сокращается с 1994 года, тогда на Украине проживало 51,92 млн человек. Однако за последние три года (после государственного переворота) убыль населения стала особенно заметной.

Эксперты отмечают резко возросший уровень миграции.

«Население стало массово эмигрировать после 2014 года. Уезжают как молодые люди, так и целые семьи. По некоторым оценкам, за границей работает от 2,5 до 4 млн украинцев», — заявил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

На международном пункте пропуска «Краковец-Корчова» в Львовской области

РИА Новости

По словам Гордона, самая главная проблема Украины сегодня в том, что она массово разъезжается. В качестве примера журналист привёл пример из жизни: из выпускного класса дочери его друга только четыре человека остались на Украине — остальные уехали поступать в университеты Польши, Германии, Англии и США.

Ещё одна серьёзная проблема — снижение рождаемости в стране. По данным Государственной службы статистики, если в январе — сентябре 2016 года на Украине родилось 332,1 тыс. детей, то за аналогичный период этого года — 274,9 тыс.

По мнению аналитиков, главные причины роста миграции и снижения рождаемости — сложная экономическая и внутриполитическая ситуация на Украине.

«Население убегает от войны на юго-востоке Украины, а жители небольших городов пытаются найти работу за границей», — пояснил ситуацию в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

На Украине дети становятся непозволительной роскошью, отмечают эксперты. По данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата в стране — 7,3 тыс. гривен ($260), в Киеве — 11 тыс. гривен ($390) в месяц.

«Прожить на эти средства с маленьким ребёнком нереально, а государственная помощь за последние несколько лет сильно уменьшилась», — рассказал в беседе с RT директор киевского социологического института.

В 2013 году при рождении первого ребёнка государство выплачивало 29,8 тыс. гривен ($3,7 тыс. по курсу 2013 года), при рождении второго — 59,7 тыс. гривен ($7,5 тыс.), третьего и последующих детей — 119, 4 тыс. гривен ($15 тыс.). Четверть этой суммы выплачивается сразу, остаток — в течение трёх лет. Постмайданное правительство Арсения Яценюка урезало и унифицировало выплаты: с 1 июня 2014 года помощь на каждого ребёнка составляет 41,3 тыс. грн ($1,5 тыс.).

Не внушает оптимизма и соотношение рождаемости и смертности. В 2017-м на каждые 100 смертей пришлось 64 новорождённых, в прошлом году пропорция составляла 100 к 69.

Цепная реакция

В ближайшие годы демографическая ситуация в стране будет ухудшаться, считают эксперты.

По прогнозу ООН, сделанному в июне 2017 года, при неизменном уровне рождаемости и смертности к 2055 году население Украины составит 29,7 млн человек, а к 2100 году — около 15—16 млн.

В перспективе значительно сократится трудоспособное население страны и увеличится число пенсионеров.

В Киевской области

Reuters

© Gleb Garanich

По прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, который был озвучен осенью 2017 года, к 2050 году численность трудоспособного населения страны сократится с 18 млн до 11,4 млн человек, тогда как число пенсионеров в возрасте от 60 лет вырастет с 12,4 млн до 15 млн.

«Демографическая ситуация в стране критическая, и если не принимать срочных мер, то бедность населения, отсутствие программ, поддерживающих семьи, и нарастающая трудовая эмиграция превратят демографический кризис в необратимый процесс», — отметил Папиев.

Как считает Кошкин, демографический кризис может привести к серьёзным экономическим проблемам.

«В первую очередь это коснётся пенсионеров. Кто будет их содержать? Украинцы разъезжаются и фактически кормят пенсионеров других стран», — отмечает эксперт.

По мнению Суздальцева, дефицит рабочей силы приведёт и к сокращению иностранных инвестиций в экономику страны. Эксперт пояснил, что бизнесмены перед открытием производства обращают внимание на то, кто будет работать на предприятиях.

В украинском селе

Reuters

© Gleb Garanich

Убыль населения бьёт и по сельскому хозяйству. Украинские сёла постепенно пустеют. По данным Государственной службы статистики, за годы независимости с карты Украины исчезло свыше 470 населённых пунктов в сельской местности. И, как считают эксперты, эта негативная тенденция будет усиливаться.