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Необратимая болезнь: Луис Альберто из "Богатые тоже плачут" скончался
01 марта 2018, 08:39 • 400 • В мире
Мексиканский актер, исполнитель главной роли в сериале "Богатые тоже плачут" скончался на 82-м году жизни.
Стало известно, что исполнитель главной роли в известном в России сериале "Богатые тоже плачут" Луис Альберто умер от тяжелой и продолжительной болезни. Актеру Рохелио Герра был 81 год. Информацию о его смерти подтвердили родственники и коллеги.
Национальная ассоциация исполнителей в своем Twitter отметила эту печальную новость, выразив соболезнования близким актера и друзьям.
По данным местных СМИ, в последние годы Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего ему было трудно ходить и говорить.
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