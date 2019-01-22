«Необоснованное обращение в суд»: Генпрокуратура не нашла оснований для списания задолженности жителей Чечни за газ

Генеральная прокуратура не поддержала позицию Чечни по списанию долгов населения за газ. В ведомстве согласились с доводами компании «Газпром Межрегионгаз Грозный», что задолженность, размер которой превышает 9 млрд рублей, подлежит списанию только в случае признания её нереальной для взыскания. Организована служебная проверка в связи с необоснованным обращением в суд.

Генеральная прокуратура РФ сочла необоснованным иск заместителя прокурора Чеченской республики к ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» о списании задолженности населения за газ. Ведомство также поручило прокурору Чечни Шарпудди Абдул-Кадырову поддержать доводы компании в суде апелляционной инстанции.

«Внимание прокурора Чеченской Республики обращено на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. В связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением организована служебная проверка», — отметили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что исполнение поручения, данного прокурору республики, будет взято под контроль Генеральной прокуратурой.

18 января Заводской районный суд Грозного обязал ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» в течение месяца списать с жителей республики многомиллиардный долг за газ. Представители компании уточнили, что просроченная задолженность копилась с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года и достигла 9,353 млрд рублей. При этом за период с 2015 по 2018 год сумма долга увеличилась до 13,2 млрд рублей.

Комментируя решение суда первой инстанции, в прокуратуре Чеченской Республики пояснили, что в ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» не составляли необходимых документов по долгам, числящимся за гражданами за период до 2015 года, что сделало их взыскание невозможным из-за истечения сроков исковой давности.

В ведомстве добавили, что ситуация с массовым предъявлением требований об оплате создавала в обществе «социальную напряжённость и могла повлечь протестные выступления населения».

Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов назвал решение Заводского суда Грозного справедливым и основанным «на объективных данных и сложившихся реалиях». По его словам, при принятии решения учитывались обстоятельства, при которых образовалась задолженность.

После судебного заседания 18 января ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» заявило о намерении обжаловать решение суда. В компании подчеркнули, что поставщик не предоставлял документов, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадёжна к взысканию.

Схожую позицию выразили в Генеральной прокуратуре. В ведомстве подтвердили, что само по себе истечение срока исковой давности не является основанием для списания долгов. Оно возможно лишь в случае, если хозяйствующий субъект самостоятельно признает задолженность нереальной для взыскания.

Ранее, 18 января, депутаты Смоленской областной думы Андрей Шапошников, Валерий Кузнецов и Александр Степченков обратились в прокуратуру с просьбой рассмотреть возможность списания долгов за газ с жителей региона.

В своём обращении они утверждают, что в Смоленской области есть те же основания для списании долгов, что и в Чеченской республике. Депутаты отметили, что в России нет прецедентного права, однако в основе правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов.

19 января с призывом списать с граждан России невозвратные долги за жилищно-коммунальные услуги выступил член комитета Государственной думы по охране здоровья, депутат от КПРФ Алексей Куринный.

«Если речь идёт о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими более трёх лет назад долгами, то, безусловно, это надо делать по всей стране», — заявил депутат, добавив, что это касается и долгов по другим коммунальным услугам, включая тепло и электроэнергию.

Ситуацию со списанием задолженности за газ для жителей Чеченской республики прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае товар поставлен конечному потребителю компанией, и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, невозможно рассматривать такие вопросы без учёта интересов и компании, и простых граждан.