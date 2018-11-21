«Необоснованная и искажающая рынок практика»: В США Китай вновь обвинили в «несправедливой» торговле

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что с марта 2018 года Китай так и не счет нужным отказаться от якобы проводимых им «несправедливой» торговой политики. «Этот отчет показывает, что Китай принципиально не изменил свою несправедливую, необоснованную и искажающую рынок практику...» — говорится в документе, опубликованном на сайте возглавляемого чиновником ведомства.

В частности Лайтхайзер настаивает, что Пекин пренебрегает международными нормами, регулирующими право интеллектуальной собственности. Так, КНР якобы осуществляет нелегальное присвоение «технологий, интеллектуальной собственности и инноваций».

Аналогичная ситуация наблюдалась и в первой половине 2018 года, когда Торгпредство уже предоставляла отчет по данной тематике. В будущем, обещает Лайтхайзер, его ведомство продолжит отслеживать действия Пекина.

Напомним, что в нынешнем году США и Китай уже ввели взаимные пошлина на миллиарды долларов. При этом американский президент Дональд Трамп неоднократно обвинял КНР в недобросовестных торговых практиках в отношении со Штатами.