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«Необоснованная и искажающая рынок практика»: В США Китай вновь обвинили в «несправедливой» торговле

21 ноября 2018, 06:24  •  75 • Политика
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что с марта 2018 года Китай так и не счет нужным отказаться от якобы проводимых им «несправедливой» торговой политики. «Этот отчет показывает, что Китай принципиально не изменил свою несправедливую, необоснованную и искажающую рынок практику...» — говорится в документе, опубликованном на сайте возглавляемого чиновником ведомства.
В частности Лайтхайзер настаивает, что Пекин пренебрегает международными нормами, регулирующими право интеллектуальной собственности. Так, КНР якобы осуществляет нелегальное присвоение «технологий, интеллектуальной собственности и инноваций».
Аналогичная ситуация наблюдалась и в первой половине 2018 года, когда Торгпредство уже предоставляла отчет по данной тематике. В будущем, обещает Лайтхайзер, его ведомство продолжит отслеживать действия Пекина.
Напомним, что в нынешнем году США и Китай уже ввели взаимные пошлина на миллиарды долларов. При этом американский президент Дональд Трамп неоднократно обвинял КНР в недобросовестных торговых практиках в отношении со Штатами.

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