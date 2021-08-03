«Необходимый превентивный шаг»: Россия и Узбекистан проводят совместные учения на границе с Афганистаном

В Узбекистане на границе с Афганистаном начались совместные с Россией военные учения по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. В них примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих РФ и Узбекистана. С российской стороны манёвры проводят миротворцы и спецназ ЦВО. Кроме того, Россия увеличила численность воинского контингента до 1,8 тыс. человек на совместных трёхсторонних учениях, которые пройдут с 5 по 10 августа в Таджикистане в 20 км от границы с Афганистаном. В этой стране продолжается вооружённое противостояние талибов* и правительственных сил. Эксперты отмечают, что Россия выполняет свои обязательства как член ОДКБ и защищает союзников от возможного перетекания афганского конфликта на их территории.

В Узбекистане на горном полигоне «Термез» у границы с Афганистаном начались совместные российско-узбекистанские учения. Об этом сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

Учения проходят в районе Сурхандарьинской области, граничащем с Афганистаном, и продлятся до 10 августа. Военнослужащие двух стран в составе совместной войсковой группировки отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.

В учениях принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил России и Узбекистана. В манёврах будут задействованы около 200 единиц военной техники, включая авиацию — звено штурмовых самолетов с российской авиабазы «Кант» в Киргизии.

Авиабаза «Кант» является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ. На ней дислоцируются штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8МТВ.

В ЦВО сообщили, что Россия в то же время увеличила численность своего воинского контингента на трёхсторонних учениях России, Узбекистана и Таджикистана, которые пройдут с 5 по 10 августа на таджикском полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном.

«В соответствии с решением командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина увеличена численность российского воинского контингента для участия в совместных учениях подразделений вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана. Численность личного состава увеличена до 1,8 тыс. военнослужащих, а также вдвое — до 420 единиц — возросло количество привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

В ЦВО уточнили, что в совместных действиях будут принимать участие в общей сложности более 2,5 тыс. военных и около 500 единиц вооружения и военной техники из трёх стран.

Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения. Также от ЦВО в учении будут задействованы подразделения отдельного соединения специального назначения, специалисты подразделений РЭБ и РХБ защиты.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе сообщил, что на этих учениях «в целях реагирования на обострение обстановки в Афганистане» будут отработаны «практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов».

Ситуация в Афганистане

Напомним, что совместные учения России, Узбекистана и Таджикистана проходят на фоне обострения остановки в Афганистане, граничащим с центральноазиатскими республиками. Ситуация дестабилизировалась из-за поспешного ухода войск США и НАТО из этой страны. Ранее президент США Джо Байден распорядился вывести американские силы к 11 сентября 2021 года — 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке, которые послужили одной из причин интервенции США в Афганистан.

Ускоренный выход из Афганистана войск международной коалиции спровоцировал активизацию движения «Талибан»*, которое развернуло масштабное наступление на позиции правительственных сил.

Боевикам движения удалось занять значительные позиции в сельских районах страны. 22 июля представитель движения Забиулла Муджахед заявил, что под контролем движения находится более 90% границ страны.

СМИ сообщают, что на данный момент боевики движения ведут бои с правительственными силовиками в городах Лашкаргах (столице южной провинции Гильменд), Кандагар (второй по численности населения город в стране) и Герат (центр одноимённой провинции и третий по величине город страны) на юге и западе Афганистана. Эти административные центры имеют стратегическую важность — через Лашкаргах проходят дороги, соединяющие Кандагар, Герат и сельскохозяйственные районы на юге Афганистана.

Для отражения осады талибов в Лашкаргах были переброшены афганские спецназовцы. 2 августа представитель Минобороны страны Фавад Аман сообщил, что правительственным силовикам удалось отбить атаку талибов на тюрьму в Лашкаргах и уничтожить почти всех нападавших.

Накануне экс-глава ЦРУ и командующий международными силами в Афганистане в 2010—2011 годах Дэвид Петреус заявил, что вывод американских войск из этой страны приведёт к кровопролитной гражданской войне.

«В худшем случае нас ждёт кровопролитная, жестокая гражданская война, аналогичная той, что была в 1990-х годах, когда «Талибан» одержал верх», — заявил Петреус.

По словам Петреуса, если это произойдёт, то стоит ожидать усиления в Афганистане «Аль-Каиды»**, также значительного оттока беженцев в соседние страны.

Солдат Афганской национальной армии (АНА) дежурит на блокпосту на окраине города Джелалабад.

© REUTERS/Parwiz

Ответственность за нынешнюю ситуацию в Центральной Азии целиком ложится на Вашингтон, отметил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Поспешный выход США из Афганистана довольно сильно подорвал архитектуру безопасности в регионе. Существует риск того, что идущие на территории Афганистана боевые действия могут перекинуться на территорию Таджикистана и Узбекистана, а оттуда — к российским границам. России нужно быть готовой к любым провокациям», — подчеркнул эксперт.

Возможные сценарии

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия готова к сценарию полного захвата власти в стране «Талибаном», однако пока такой вариант рассматривается как нереалистичный.

«Мы не думаем, что такой сценарий сработает, но мы готовы к любому развитию», — сказал Кабулов.

Замир Кабулов также отметил, что Москву беспокоит возможность усиления «Исламского государства»*** на фоне вооружённого конфликта между правительством страны и талибами.

На территории 201-ой Гатчинской дважды Краснознамённой военной базы

РИА Новости

© Сергей Гунеев

«Многовариантность развития событий сохраняется, и нас в первую очередь тревожит возможная перспектива того, что игиловцы и им подобные международные террористические группы воспользуются возникшим хаосом для усиления своих позиций на севере Афганистана для нанесения ущерба безопасности и стабильности государств Центральной Азии», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия в первую очередь добивается установления межафганского диалога между правительством в Каубле и талибами.

Александр Михайлов считает, что исключать сценарий полного захвата власти в Афганистане талибами исключать не стоит.

«В данном случае не исключён полный переход власти к режиму талибов, а также резкая активизация боевиков ИГИЛ или других террористических структур, которые действуют в Афганистане. При поддержке неких дополнительных акторов, которые влияют на ситуацию в Афганистане, это может негативно отразиться на безопасности стран, прилегающих к афганской границе. Однако у России есть возможности для купирования ситуации в случае такого неблагоприятного сценария», — пояснил эксперт.

В свою очередь замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT подчеркнул, что, проводя совместные учения с Узбекистаном и Таджикистаном на афганской границе, Россия тем самым выполняет свои обязательства в рамках ОДКБ.

«В этой ситуации проведение внеплановых учений, а также расширение военного присутствия в Таджикистане со стороны России является необходимым превентивным шагом, который должен продемонстрировать серьёзность её намерений отстоять территориальную целостность рубежей государств членов ОДКБ. Это мощный сигнал, который РФ и её союзники направляют противоборствующим силам в Афганистане, в том числе движению «Талибан», — рассказал политолог.

Та ситуация, которая формируется в Афганистане, сегодня служит благоприятной почвой для усиления позиций террористических организаций, добавил Владимир Шаповалов.

«Вакуум, который возник после ухода США и их союзников и резкая эскалация конфликта с участием правительственных войск и вооружённых отрядов движения «Талибан», ополчений разных сообществ, создаёт окно возможностей для террористов. Пока они не контролируют значительных территорий, но в последствии могут нарастить свой потенциал, после чего они будут доминировать на многих территориях Афганистана», — пояснил собеседник RT.

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, предоставляя его народу самостоятельно принять решение о своей судьбе, но в то же самое время Москва не позволит нарушать границы сопредельных государств, которые являются её союзниками, добавил Владимир Шаповалов.

«Для защиты рубежей членов ОДКБ будут предприняты все необходимые и достаточные в этой ситуации меры как военного, так и политического характера. У России есть возможности для купирования ситуации в Центральной Азии в случае неблагоприятного сценария, она продемонстрировала это в рамках сирийского конфликта», — заключил политолог.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.