Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
Заявление ООН по Навальному взбесило Олега Газманова: "А дети Донбасса под ...
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок у...
Главная / В России

«Необходимый объём готов произвести центр Гамалеи»: Казахстан договорился о получении вакцины от COVID-19 «Спутник V»

26 августа 2020, 15:35  •  58 • В России
Российский фонд прямых инвестиций и единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане «СК-Фармация» заключили соглашение, по которому Казахстан получит гарантированный объём российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Кроме того, министры здравоохранения двух стран подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. В России число выявленных случаев коронавируса достигло 970 865. При этом выздоровели 786 150 человек (80,94%), умерли от осложнений, связанных с инфекцией и другими заболеваниями, 16 683 пациента (1,72%).
 
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи РИА Новости © Владимир Песня
 

Россия предоставит Казахстану гарантированный объём первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Соответствующее соглашение о взаимопонимании было подписано между Российским фондом прямых инвестиций и единым государственным дистрибьютором лекарств в Казахстане «СК-Фармация».

«Необходимый объём для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. При этом иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний», — говорится в сообщении казахстанского правительства.

Кроме того, министры здравоохранения России и Казахстана Михаил Мурашко и Алексей Цой подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.

  • Министры здравоохранения Казахстана и России Алексей Цой и Михаил Мурашко
  • © primeminister.kz

24 августа стало известно, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. При этом белорусские граждане примут участие в третьем этапе испытаний препарата.

«Им отправлены документы по вакцине, они сейчас рассматривают их. И мы предложили выступить страной для проведения клинических исследований, они подтвердили, что заинтересованы в этом... Количество человек будет определяться дизайном клинических исследований», — сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 25 августа.

По его словам, российская вакцина получила «мировой резонанс».

Вместе с тем Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V».

«Сейчас то, что наработано, две серии, их проверит Росздравнадзор, это дней 10—12. И сразу же будет объявлен тендер на ту организацию, которая выиграет право этим заниматься. Она начнёт развозить вакцину, а 15—20 сентября, наверное, это всё будет реалистично», — цитирует РИА Новости директора центра Александра Гинцбурга.

В то же время Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Гамалеи, в сухой форме (лиофилизат), из неё изготовляется раствор для внутримышечного введения.

«Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио», разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и выпускаемую в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения. Вакцина зарегистрирована «на условиях», в порядке, установленном постановлением правительства Российской Федерации №441», — говорилось в сообщении.

Статистика по COVID-19

За минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 4676 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По сообщению оперштаба, в 26,8% из них отсутствовали клинические проявления коронавирусной инфекции.

Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Москва, Московская, Смоленская и Омская области, Чеченская Республика, Севастополь (все по 0,2%), Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Камчатский край, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская, Тамбовская, Липецкая области (все по 0,3%).

В предшествующие этому двое суток было зафиксировано 5871 и 5811 случаев коронавируса.

В общей сложности в России было выявлено 970 865 случаев COVID-19. С начала эпидемии в России выздоровели 786 150 пациентов (80,94%), в том числе 6403 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 16 683 пациента (1,72%). За сутки умерли 115 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых случаев, вошли Москва (640), Санкт-Петербург (181), Московская (143), Ростовская (130), Нижегородская (129) и Свердловская области (122).

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (259 070). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, среднее число новых случаев COVID-19 за два месяца сократилось более чем на 30%.

    Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 35,1 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 245 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 211 тыс. человек.

    Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


    Загрузка...



    58
    Источник
    Похожие новости
    22 августа 2020, 21:40
    «Передовая в своём классе»: какими преимуществами обладает управляемая ракета «Вихрь-1»
    24 августа 2020, 21:25
    «Проводились исследования на широкий спектр веществ»: омские медики прокомментировали заявление «Шарите» по Навальному
    22 августа 2020, 15:15
    «Проводится комплексная диагностика»: Навального доставили в клинику в Берлине
    24 августа 2020, 02:10
    «Современные и перспективные»: как атомные подводные лодки проекта «Ясень» усилят ВМФ РФ
    24 августа 2020, 15:55
    Небесный «Фехтовальщик»: почему Су-24М остаётся одним из лучших фронтовых бомбардировщиков в мире
    24 августа 2020, 07:40
    «Оружие современного боя»: какие новинки представлены на международном форуме «Армия-2020»
    Новости партнеров
     
    Выбор дня
    26 августа 2020, 01:00
    "Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика революц...
    26 августа 2020, 01:00
    Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - уже п...
    26 августа 2020, 04:40
    Госдеп США сообщил, чего заслуживает Навальный и его семья
    26 августа 2020, 04:40
    Обвинения США в финансировании России толкают Берлин к отказу от доллара
    26 августа 2020, 04:40
    Война митингов. Сторонники и противники Лукашенко одновременно проводят акции, несмот...
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Загрузка...
    СМИ партнеров
     
    Новости СМИ
    Популярные новости
    23 августа 2020, 18:00
    Спасавший Навального реаниматолог разругался с Владимиром Соловьёвым. Ответ последовал в эфире
    22 августа 2020, 16:15
    Оцените красоту игры: Как Запад зачистил следы убийств на Майдане
    25 августа 2020, 13:05
    На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
    24 августа 2020, 09:35
    После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с отказом немецких врачей
    26 августа 2020, 01:00
    "Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика революции в Минске сдали заводы
    21 августа 2020, 09:05
    Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищения
    23 августа 2020, 21:40
    "Не на того напали!" Кедми рассказал, как Украина ссорила Путина и Лукашенко
    Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
    © 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.