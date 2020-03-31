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Необходимо заставить Мухаммеда бен Салмана использовать кибероружие против террористов, а не владельцев газет

31 марта 2020, 19:35  •  66 • Аналитика
Трудно переоценить ущерб, нанесенный наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом за последние 15 месяцев. Однако также трудно понять, как США могут защищать свои интересы в регионе без сотрудничества с ним.
Ущерб стал очевиден 2 октября 2018 года, когда саудовские силовики ликвидировали обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги на территории Турции. Очередным ударом стала серия хакерских атак на Джеффа Безоса, основателя и генерального директора Amazon.com Inc., которому также принадлежит Washington Post. В отчете ООН говорится, что имеющиеся данные свидетельствуют о возможной причастности наследного принца к слежке за Безосом в попытке повлиять на репортаж Washington Post о Саудовской Аравии.
Консультант по безопасности Безоса озвучил данную версию еще в прошлом году. Отчет ООН содержит больше данных. В нем в частности указано, что Безос и наследный принц королевства, часто называемый МБС, встречались на званном ужине 4 апреля 2018 года. Во время встречи они обменялись контактной информацией в WhatsApp. 1 мая Безосу с аккаунта саудовского принца пришло сообщение. В отправленном видеофайле содержал вредоносный код, который позволил саудитам следить за телефоном бизнесмена. Более шести месяцев спустя, 8 ноября, МБС прислал Безосу фотографию женщины, очень похожую на любовницу миллиардера. Это сообщение поступило за несколько месяцев до того, как внебрачные отношения Безоса стали достоянием общественности после публикации сенсационной статьи в National Enquirer.
Безусловно, отчеты ООН не являются истиной в последней инстанции. В марте прошлого года газета Wall Street Journal сообщила, что Enquirer получил информацию о романе Безоса от брата его любовницы, которому заплатили $200 тыс. Как бы то ни было, отчет подтверждает факт активных действий Саудовской Аравии в киберпространстве. Например, в ноябре Министерство юстиции обвинило двух бывших сотрудников Twitter и гражданина Саудовской Аравии в шпионаже в пользу Саудовской Аравии. В октябре Facebook подал в суд на израильскую компанию, утверждая, что она взломала аккаунты 1400 пользователей WhatsApp, которым владеет Facebook. Эта компания также продавала свою продукцию Саудовской Аравии.
Компания NSO Group опубликовала позже заявление, в котором говорится, что ее технология «не применима для телефонных номеров США» и «не использовалась с этой целью». И в отчете ООН, следует отметить, прямо ничего не говорится на этот счет. В документе отмечается, что взлом, скорее всего, был осуществлен с использованием шпионского ПО. В качестве одного из возможных вариантов называется программа Pegasus-3 группы NSO, однако утверждать этого эксперты организации не берутся.
Стоит обратить внимание на некоторые детали заявления NSO. Компания, в частности, отмечала, что эти взломы «ставят под угрозу способность использовать законные инструменты для борьбы с серьезными преступлениями и террором».
Это в значительной степени преуменьшение. Саудовская Аравия уже показала, что ей нельзя доверять мощные киберинструменты, подобные тем, что разрабатывает NSO. Технология, которая имеет жизненно важное значение для борьбы с джихадистскими группами, никогда не должна использоваться для борьбы с диссидентами - или владельцами американских СМИ.
Прямым ответом на произошедшее был бы запрет экспорта передового кибероружия в королевство. И это довольно привлекательное решение.
Пока западные правительства думают об этом, им следует вспомнить, что потребовались годы после нападений 11 сентября, чтобы заставить Саудовскую Аравию полностью посвятить себя борьбе с джихадистскими группами, которые вдохновляли ее религиозные лидеры, и финансировали некоторые из самых богатых граждан. МБС все сильнее отходит от этой двойной игры. Его реформы приводят в бешенство не только либеральных активистов, которых он сажает в тюрьму, но и реакционеров, которые процветали при прежней системе.
Если бы это была просто очередная диктатура, было бы достаточно легко решиться на изоляцию Саудовской Аравии. К сожалению, Саудовская Аравия остается жизненно важным партнером в противостоянии с Ираном и джихадистами на Ближнем Востоке. Враги королевства - также враги Запада. На данный момент задача заключается в том, чтобы принудить МБС перестать действовать как бандиты, с которыми он борется.

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