«Необходимо устранить несправедливость»: профсоюзы призвали Путина вмешаться в вопрос индексации пенсий

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал Владимира Путина вмешаться в сложившуюся ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам. По мнению ФНПР, необходимо устранить возникшую несправедливость, вернув недоплаченные суммы и исключив ограничения по баллам для занятых пенсионеров. В организации считают, что выполнение президентского поручения по этому вопросу затянулось. В свою очередь, в Совфеде указали, что эта тема обсуждается в обеих палатах парламента.

Президента России Владимира Путина попросили вмешаться в ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам. Соответствующее письмо главе государства направил руководитель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

По его словам, ФНПР озабочена затяжкой выполнения президентского поручения, которая сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч российских пенсионеров.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — заявил Шмаков.

Он обратил внимание, что к настоящему времени правительство не одобрило ни один из подготовленных депутатами законопроектов, при этом не представив своего варианта для обсуждения.

«ФНПР просит вас вмешаться в сложившуюся ситуацию. Мы выражаем уверенность, что будет найдено верное и справедливое решение в этом сложном и запутанном вопросе, определены меры, которые не только исправят создавшееся положение, но и позволят последовательно улучшить жизнь пенсионеров в стране», — говорится в документе.

РИА Новости

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Как заметил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, изложенная главой ФНПР позиция широко обсуждается в обеих палатах российского парламента.

«Но, когда есть ограничения, связанные с ресурсами, всегда идёт речь о выборе приоритетов. И только по этим причинам, мне кажется, президентом не была затронута эта тема в послании и приоритетом была названа тема поддержки семей с детьми. Только этим вызвано временное отсутствие решения в этом вопросе», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заметил, что инициатива давно находится в политической повестке, а индексация могла бы помочь повышению уровня жизни работающих пенсионеров.

«Проблему видят, и проблема находится в политической повестке ближайших лет. Понятен и такой ранний выстрел — начинается бюджетный процесс. До 15 сентября правительство должно будет внести проект бюджета», — заметил эксперт в беседе с RT.

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Индексация пенсий работающих пенсионеров в России была приостановлена с 1 января 2016 года. В декабре 2020-го в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявлял, что условие возвращение индексации — бюджетная обеспеченность.

«В сегодняшних условиях, особенно когда речь идёт о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна. Здесь есть определённые тонкие элементы незачёта некоторых компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионера, с этим совершенно точно нужно разобраться», — говорил он.

Соответствующее решение было принято для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. В январе Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля проработать предложения по параметрам индексации пенсии работающих пенсионеров.

1 февраля кабмин передал соответствующий доклад в администрацию президента.

«Работа в этом направлении продолжится, правительство действительно в срок представило своё видение, видение поливариантное. Наше экспертное подразделение администрации будет рассматривать предложенные варианты, и затем уже опять совместно с правительством будет приниматься решение», — пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В марте лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов говорил, что на восстановление индексации в 2021 году потребуется свыше 400 млрд рублей, а в общей сложности государство задолжало работающим пенсионерам порядка 1,4 млрд рублей.

«И эти долги пора отдавать. Это не только замороженная индексация пенсий работающим пенсионерам, но и недоиндексация неработающим пенсионерам», — говорил он в интервью РИА Новости.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что в правительстве ищут источники бюджетного финансирования индексации, а вопрос могут решить уже в новом бюджетном цикле, который начнётся в январе 2022 года.

«Я очень надеюсь, что вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам может быть решён с будущего года», — отмечала замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.