«Необходимо сохранять рекомендованные правила»: в России выявили 8987 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 был диагностирован у 8987 человек во всех регионах России (в предыдущие два дня было выявлено 8779 и 8404 новых случаев). С начала эпидемии коронавирус нового типа был подтверждён у 511 423 человек. За всё время скончались 6715 человек (1,3%), выздоровели — 269 370 (52,7%). По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в 21 регионе страны наблюдается достаточно спокойная обстановка по коронавирусу, но в остальных субъектах «эпидемиологический процесс течёт». Министр подчеркнул, что даже на фоне постепенного улучшения ситуации необходимо придерживаться правил и ограничений, рекомендованных в текущих условиях.

За минувшие сутки в 85 регионах России зафиксировано 8987 новых случаев заболевания COVID-19. Оперативный штаб сообщает, что у 35,8% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В предшествующие этому два дня в РФ выявили 8779 и 8404 новых заболевших. В общей сложности в стране диагноз COVID-19 был подтверждён у 511 423 человек.

С начала эпидемии в России зафиксированы 6715 летальных исходов (1,3%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции нового типа и сопутствующих заболеваний. За прошедшие сутки скончались 183 человека. При этом на территории РФ выздоровели 269 370 пациентов (52,7%), в том числе 8220 — за последние сутки.

Наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Москве (1714), Подмосковье (730), Свердловской области (320), Санкт-Петербурге (274), Воронежской (227) и Нижегородской (221) областях. В остальных регионах число новых выявленных случаев за день меньше 200.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии в стране проведено более 14,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским контролем остаются 322 тыс. человек.

Накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране. По его словам, согласно оценкам ведомства, в 21 субъекте Федерации достаточно спокойная обстановка, но в остальных регионах «эпидемиологический процесс течёт».

Говоря о регионах с наиболее благоприятной обстановкой в эфире телеканала «Россия 1», он выделил Тюменскую область. Также, по его словам, «Москва даёт хороший результат по снижению госпитализации, по количеству заболевших».

«Но при этом мы говорим, что сохранять правила гигиены, правила ограничений, которые рекомендуются населению, просто необходимо», — подчеркнул Мурашко.

Министр также заявил, что в случае необходимости в России может быть введён «плавающий режим ограничений» для противодействия распространению COVID-19. Он пояснил, что при таком формате могут применяться различные режимы, вплоть до жёсткого карантина.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможен ли в России формат, при котором будут чередоваться введение и отмена карантина, Мурашко ответил утвердительно.

Кроме того, глава Минздрава не исключил, что в будущем ухудшить ситуацию с COVID-19 в России могут повторные завозы инфекции из эпидемически неблагоприятных регионов и природно-климатическе факторы.

В свою очередь, учёные Российского химико-технологического университета имени Менделеева спрогнозировали период возможного конца эпидемии коронавируса в России. По мнению экспертов, это может произойти в конце июля 2020 года.

При этом специалисты не исключают возникновения новых коротких волн заболеваемости. В связи с этим учёные призывают соблюдать меры предосторожности.

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Напомним, 9 июня в Москве отменили обязательную самоизоляцию горожан и сняли пропускной режим, в том числе для жителей столицы старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Вместе с тем в городе сохранился перчаточно-масочный режим для нахождения в людных местах.

В беседе с RT заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что пожилым и людям из группы риска по COVID-19 в Москве нужно выходить из режима ограничений «с оглядкой» и соблюдая меры предосторожности.

Он напомнил, что в разных регионах России сложилась своя эпидемиологическая обстановка, и там, где ситуация ещё находится под строгим контролем, пока стоит избегать даже прогулок на свежем воздухе. Врач отметил, что резкий выход из режима самоизоляции большинства граждан без соблюдения необходимых мер во время выходных может ухудшить эпидемиологическую обстановку.

«Главное, на что надо всё-таки обращать внимание, — это индивидуальные средства защиты. Поэтому, безусловно, пожилым людям и так называемой группе риска нужно соблюдать меры предосторожности. Им стоит втягиваться в этот процесс осторожно и с оглядкой как с точки зрения физической активности, так и с точки зрения пребывания на солнце», — отметил он.

Добавим, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан оставаться дома в июньские праздничные дни.