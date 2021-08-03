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Необходимо предъявлять требования власти, чтобы Москва не опустела – Собянин
03 августа 2021, 10:25 • 98 • Политика
Чтобы Москва не опустела, чтобы Россия не теряла человеческий капитал власти должны работать на улучшение жизни, уверен Сергей Собянин. В свою очередь, людям необходимо предъявлять требования властям.
Москва борется с мировыми мегаполисами за человеческий капитал, и глобальная миссия столицы - побеждать в конкуренции с мировыми городами, таким образом, молодое поколение продолжит выбирать жизнь в России, а не за рубежом - инвестировать человеческий капитал будут в развитие именно нашей страны. Однако добиться результата не удастся в ситуации, когда власти не предъявляют самые высокие требования. Так происходит и в Москве, заверил мэр Сергей Собянин:
Командой, которая решает проблемы города и страны, Собянин назвал "Едину Россию". Было бы неплохо, если бы и этой партии составили конкуренцию другие команды. Однако, по оценке Собянина, подобного сегодня не происходит:
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