Необходимо предъявлять требования власти, чтобы Москва не опустела – Собянин

Чтобы Москва не опустела, чтобы Россия не теряла человеческий капитал власти должны работать на улучшение жизни, уверен Сергей Собянин. В свою очередь, людям необходимо предъявлять требования властям.

Москва борется с мировыми мегаполисами за человеческий капитал, и глобальная миссия столицы - побеждать в конкуренции с мировыми городами, таким образом, молодое поколение продолжит выбирать жизнь в России, а не за рубежом - инвестировать человеческий капитал будут в развитие именно нашей страны. Однако добиться результата не удастся в ситуации, когда власти не предъявляют самые высокие требования. Так происходит и в Москве, заверил мэр Сергей Собянин:

Надо постоянно двигаться вперед. Причём чем больше город, чем больше проблем – тем больше энергии и динамизма надо придавать, чтобы этот город двигался куда-то. Даже небольшие темпы движения и небольшие шаги вперед противопоказаны такому городу, - отметил мэр в сообщении в личном блоге. - Нужно в разы улучшать, тогда люди понимают, чувствуют, что что-то происходит.

Командой, которая решает проблемы города и страны, Собянин назвал "Едину Россию". Было бы неплохо, если бы и этой партии составили конкуренцию другие команды. Однако, по оценке Собянина, подобного сегодня не происходит: