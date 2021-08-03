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Необходимо предъявлять требования власти, чтобы Москва не опустела – Собянин

03 августа 2021, 10:25  •  98 • Политика
Чтобы Москва не опустела, чтобы Россия не теряла человеческий капитал власти должны работать на улучшение жизни, уверен Сергей Собянин. В свою очередь, людям необходимо предъявлять требования властям.
Москва борется с мировыми мегаполисами за человеческий капитал, и глобальная миссия столицы - побеждать в конкуренции с мировыми городами, таким образом, молодое поколение продолжит выбирать жизнь в России, а не за рубежом - инвестировать человеческий капитал будут в развитие именно нашей страны. Однако добиться результата не удастся в ситуации, когда власти не предъявляют самые высокие требования. Так происходит и в Москве, заверил мэр Сергей Собянин:
Надо постоянно двигаться вперед. Причём чем больше город, чем больше проблем – тем больше энергии и динамизма надо придавать, чтобы этот город двигался куда-то. Даже небольшие темпы движения и небольшие шаги вперед противопоказаны такому городу, - отметил мэр в сообщении в личном блоге. - Нужно в разы улучшать, тогда люди понимают, чувствуют, что что-то происходит.
Командой, которая решает проблемы города и страны, Собянин назвал "Едину Россию". Было бы неплохо, если бы и этой партии составили конкуренцию другие команды. Однако, по оценке Собянина, подобного сегодня не происходит:
И другой силы, другой команды, как классик говорил, которая бы сказала: "А мы решим эти проблемы!", такой команды нет. Покритиковать — ну да, а команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, — такой нет.

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