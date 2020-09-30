Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская телеведущая заговорила по-русски, услышав ответ из Донбасса: "Мы...
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Поли...
Главная / В России

«Необходимо править действующее законодательство»: в России предложили отменить накопительную часть пенсий

30 сентября 2020, 12:30  •  56 • В России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с предложением исключить накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования. В документе указывается, что идея накопительной пенсии дискредитирована в связи с постоянным увеличением так называемого периода дожития, что снижает размер выплат. В Госдуме положительно отнеслись к инициативе ФНПР, подчеркнув, что этот вопрос необходимо менять на законодательном уровне.
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
 

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования.

В письме указывается, что при средней продолжительности жизни в 72 года так называемый фактический период дожития составляет 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно. При этом в 2015 году для накопительной части пенсий этот показатель установили на уровне 19 лет, а к 2021-му он вырастет до 22 лет.

«Подобная практика дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных», — пояснили в Федерации независимых профсоюзов России.

Как говорится в письме, ранее из системы государственного обязательного пенсионного страхования (ОПС) убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако он сохранён для накопительного компонента, что к «приводит к правовым коллизиям».

Отмечается, что раз накопительный компонент находится в системе ОПС, то нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента системы отдельные подходы.

«ФНПР предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в письме.

Согласно данным Пенсионного фонда России, средний размер накопительной пенсии в первые семь месяцев 2020 года составлял 956 рублей в месяц. С 1 августа правительство повысило их на 9,13%, перерасчёт затронул 80 тыс. пенсионеров.

Средний размер страховой пенсии в 2020-м составляет 16,5 тыс. рублей. В следующем году, как сообщили в Минтруда, она вырастет до 17 443 рублей.

«В 2021—2024 годах индексация выплат будет превышать уровень ожидаемой инфляции. С 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023 года — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%», — отмечали в министерстве.

В марте Федерация независимых профсоюзов России уже предлагала исключить накопительную часть пенсий из системы обязательного пенсионного страхования, сделав её добровольной.

Кроме того, в июле две саморегулируемых пенсионных организации (СРО) — АНПФ и НАПФ — предложили Центральному банку ввести в России пенсионный налоговый вычет с лимитом до 400 тыс. рублей вместо нынешних 120 тыс. рублей. Отмечалось, что нововведение может помочь в стимулировании граждан к самостоятельному накоплению дополнительной пенсии.

Добровольный выбор

Как заявил RT председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, ФНПР на протяжении многих лет продвигает требование по исключению накопительного элемента из системы обязательного пенсионного страхования.

«Он де-факто исключён, потому что каждый год принимается решение, что накопительную часть в 6% не перечислять, а всё это переводить в солидарную часть пенсии бюджета Пенсионного фонда. Но де-юре это не отменено, хотя это было условием, когда вводился новый пенсионный возраст. Те средства, которые уже переведены в негосударственные пенсионные фонды в рамках этой накопительной части в 6% от тарифов взносов в Пенсионный фонд, выплаты по ним постоянно уменьшаются решениями правительства в том, что правительством постоянно увеличивается постоянное время дожития», — пояснил он.

  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что вопрос о необходимости трансформации накопительного компонента неоднократно поднимался, в частности в постановлениях нижней палаты парламента.

«То, что они написали в правительство, — хорошо, в любом случае это решение должно быть не за правительством. Необходимо править действующее пенсионное законодательство... Есть закон, который определяет рамки работы системы обязательного пенсионного страхования, где в том числе говорится о формировании накопительной пенсии. Это всё надо править на уровне закона. И надо понимать, что будет с теми деньгами, которые уже есть у граждан, которые в своё время, зарабатывая, формировали в автоматическом режиме накопительную пенсию», — заявил собеседник RT.

Парламентарий также отметил, что накопительный компонент пенсии уже несколько лет находится в заморозке.

«Это значит, что весь тариф 22% идёт на страховую пенсию. То есть можно сделать вывод, что система пенсионных накоплений полноценно не работала... Гражданам нужно было предоставить выбор самим добровольно определять, формировать накопительную пенсию или нет», — добавил Нилов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
26 сентября 2020, 15:00
«В соответствии с законом о национальной платёжной системе»: в России изменится порядок выплат пенсий на карту
26 сентября 2020, 17:45
«Защитить наиболее уязвимых для вируса»: Собянин сообщил о возобновлении соцпомощи для пожилых москвичей
28 сентября 2020, 17:25
«Признаёт себя виновным и раскаивается»: в суде сообщили о жалобе Ефремова на приговор по делу о смертельном ДТП
28 сентября 2020, 15:35
После жалобы отца: Генпрокуратура вернула на доследование дело кировского «пьяного» мальчика
29 сентября 2020, 10:50
Под экипировкой: как новейшие экзоскелеты могут изменить облик российской армии
30 сентября 2020, 00:35
Ударные возможности: как модифицированные Ка-52КМ усилят новые вертолётоносцы ВМФ России
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 сентября 2020, 01:35
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэнергия ...
30 сентября 2020, 05:15
ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло заку...
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
30 сентября 2020, 00:40
Жириновский назвал три способа решения карабахского конфликта: Два - через Россию, од...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2020, 18:10
"Чего ещё нужно?": Признание Зеленского о Путине разозлило русских
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля
24 сентября 2020, 16:20
Отношения между странами подорваны: Макрон взбесился после разговора с Путиным
26 сентября 2020, 00:25
Даже до ядерного удара: чем обернется гражданская война в США для России - эксперт
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенко в Евросоюзе
28 сентября 2020, 12:55
"Вот нам и доказательство": Политолог объяснил тайный визит Меркель к "отравленному" Навальному
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились странные новости
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.