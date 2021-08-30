«Необходимо посмотреть первые шаги»: Песков назвал преждевременным вопрос об изменении статуса «Талибана» в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об изменении статуса движения «Талибан»* в России преждевременен. Представитель Кремля призвал дождаться формирования руководства и оценить его первые шаги. Тем временем СМИ сообщили о гибели двенадцати человек в результате ракетного удара ВС США в Кабуле. В Центральном командовании ВС США заявили, что американские военные проводят проверки на фоне сообщений о гибели мирных жителей при авиаударе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об изменении статуса движения «Талибан» в России преждевременен.

«Вы знаете, что президент Путин и в министерстве иностранных дел наши коллеги говорили, что, конечно, мы склоняемся к тому, что необходимо посмотреть первые шаги руководства, которое будет сформировано. Давайте не забывать, что пока структура руководства даже не сформирована», — сказал он.

По его словам, «пока идёт очень непростой этап», связанный с эвакуацией. По его словам, выводы можно будет делать после первых шагов руководства Афганистана.

Тем временем телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении сообщил, что талибы намерены полностью взять под контроль аэропорт Кабула после вывода войск США из страны 31 августа.

Напомним, 16 августа представители «Талибана» объявили об окончании войны в Афганистане. Перед этим они заняли Кабул и заявили, что республика целиком находится под их контролем.

Тем временем СМИ сообщили о гибели двенадцати человек в результате ракетного удара ВС США в Кабуле в воскресенье. По данным CNN и Al Jazeera, большинство жертв были членами одной семьи. Ранее сообщалось о девятим погибших и четырёх раненых.

Напомним, 29 августа в Кабуле произошёл мощный взрыв. Инцидент произошел в районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Изначально СМИ сообщили, что это случилось в результате удара ракеты по одному из домов. Позже в Пентагоне подтвердили, что США нанесли авиаудар в Кабуле, его целью был автомобиль с боевиками «Исламского государства»**, которые намеревались атаковать аэропорт города.

Представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан заявил, что американские военные проводят проверки на фоне сообщений о гибели мирных жителей при авиаударе. Вместе с тем он заявил, что американским военным удалось устранить угрозу со стороны ИГ.

Кроме того, Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщил, что утром по территории аэропорта Кабула были выпущены не менее пяти ракет. Несколько из них были перехвачены системами противовоздушной обороны США.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении «Талибан» пишет, что одна из ракет попала на территорию аэропорта.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сотрудники администрации США доложили президенту Джо Байдену о ракетной атаке.

«Президента проинформировали о том, что работа в аэропорту имени Хамида Карзая продолжается без перебоев, он подтвердил приказ, согласно которому командующим следует удвоить усилия для выполнения приоритетной задачи: сделать всё необходимое для защиты наших сил в стране», — приводит её слова ТАСС.

AFP

© Wakil KOHSAR

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США намерены завершить миссию по эвакуации людей из аэропорта Кабула 31 августа.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что нельзя исключать возможности новых авиаударов США по территории Афганистана.

Он также сообщил, что Россия налаживает отношения с талибами и считает необходимым поддерживать нормальные связи с любой властью в республике.

«Нам нужно поддерживать нормальные отношения с любой властью в Афганистане. Понятно, у нас, как и у многих, есть определенные озабоченности, касающиеся дальнейшей военно-политической обстановки в стране, соблюдения фундаментальных норм, прав человека, но при всем при этом надо учитывать специфику, культурные и религиозные особенности афганского народа и не пытаться навязывать что-либо, отталкиваясь от собственных культурных представлений о демократии, порядке и прочем», — рассказал он.

Кабулов напомнил, что Россия всегда говорила о том, что у афганцев есть свое восприятие демократии, «свои традиционные институты, которые можно условно считать демократическими».

«А то, что им навязывалось в течение 20 лет, оно и рухнуло, развалилось на наших глазах», — добавил он.

Ранее президент Владимир Путин также подчёркивал, что нельзя навязывать Афганистану непривычные для этой страны формы государственного правления и общественной жизни.

«Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы», — говорил российский лидер.

Замир Кабулов также сообщил, что Россия будет организовывать вывоз своих граждан, которые хотят покинуть Афганистан, в согласовании с властями в Кабуле. По его словам, в текущем списке посольства около 200 желающих покинуть Афганистан граждан с паспортом России.

«В любом случае мои коллеги постараются сделать все так, чтобы это было, во-первых, согласовано четко с афганскими властями, во-вторых, организовано таким образом, чтобы люди, пожелавшие эвакуироваться, а это российские граждане, поэтому у нас обязательства перед ними совершенно определенные, комфортно, без унижений могли улететь из этой страны», — добавил он.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.