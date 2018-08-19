Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Длительные и обстоятельные»: Песков рассказал журналистам о прошедших переговор...
Зеленый Тупик (Афанасий Леонардович)
На Украине намерены законсервировать фортификационные стены Киево-Печерской лавр...
Путин прилетел на переговоры с Меркель в Берлине
Главная / В мире

«Необходимо остановить это беззаконие»: посольство РФ возмущено жёсткими мерами США в отношении россиянки Бутиной

19 августа 2018, 12:54  •  55 • В мире
Положение арестованной в США Марии Бутиной продолжает ухудшаться. Её этапировали в тюрьму города Александрии после месячного содержания в пенитенциарном учреждении Вашингтона. Об этом сообщили в посольстве РФ. Отмечается, что перевод россиянки проходил с «унизительным личным досмотром», также на девушку надели кандалы. В новой тюрьме Бутина содержится в одиночной камере. В диппредставительстве подчеркнули, что применяемые американскими властями меры находятся «на грани пыток». Адвокат россиянки в интервью RT выразил недоумение в связи с переводом своей подзащитной и указал на суровые условия её заключения.
 
РИА Новости © Alexandria Sheriff's Office / jailexchange.com
 

Вечером 17 августа арестованная в США Мария Бутина была переведена в новое тюремное учреждение. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне. Также дипломаты отмечают, что положение россиянки продолжает ухудшаться из-за попыток американских властей оказать на неё психологическое давление.

«После месячного содержания в вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии. При этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены», — говорится в сообщении посольства.

В то же время пребывание в тюрьме Вашингтона закончилось для Бутиной «унизительным личным досмотром». Отмечается, что гражданку России этапировали «в кандалах» в другое место заключения, не объяснив, что происходит и куда её везут.

Кроме того, 29-летняя девушка после перевода в течение 12 часов находилась «в карантинной камере без пищи, с включённым светом». Затем её поместили в «административную сегрегацию» — Бутину в ожидании суда содержат в одиночной камере. В диппредставительстве подчеркнули, что применяемые в отношении россиянки меры находятся «на грани пыток».

«Складывается впечатление, что выход США из Совета по правам человека ООН и был связан с намерением американских властей развязать себе руки для подобных провокаций», — поясняет дипмиссия.

В посольстве РФ заявили, что продолжат добиваться освобождения Бутиной, а также направят в Госдепартамент США «очередной демарш» с жёсткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к россиянке. Между тем дипломаты посетили Бутину в новой тюрьме. 

«Мы ждём решительного осуждения действий властей США со стороны правозащитных организаций. Необходимо остановить это беззаконие», — говорится в комментарии.

«Бутиной всего приходится добиваться самой»

Адвокат гражданки РФ Роберт Дрисколл в эфире RT заявил, что трудно понять, с чем связан перевод его подзащитной в тюрьму города Александрии, которая меньше пенитенциарного учреждения Вашингтона. Он добавил, что Бутина жаловалась на здоровье, в частности на поразивший ногу артрит.

«Она хотела получить соответствующие медикаменты, но кроме тайленола (препарат, используемый в США как анальгетик и жаропонижающее средство. — RT) ей ничего не предоставили. Более того, ей, я думаю, не нравятся проверки, которые проводятся в ночное время каждые пятнадцать минут в целях обеспечения безопасности задержанных лиц. Полагаю, иногда, по усмотрению надзирателя, во время проверки включают свет. Когда тебя будят каждые 15 минут, выспаться очень сложно», — сказал Дрисколл.

Допинг как оружие: Пентагон выделил $15 млн на разработку препаратов для увеличения боеспособности американских солдат

Юрист также рассказал об условиях содержания российской гражданки в александрийской тюрьме. Как он сообщил, Бутина содержится отдельно от остальных заключённых и поддерживает контакт только с адвокатами, поскольку ей редко дают разрешение на телефонные звонки.

«Там действует строгий распорядок дня. Из-за этого очень сложно обеспечить Марии Бутиной достаточную физическую активность, право посещать тюремную библиотеку и так далее. Ей всего приходится добиваться самой. В заключении любому пришлось бы тяжело, тем более ей — прилежной студентке, которая и представить не могла, что проведёт в тюрьме хотя бы день, к тому же речь идёт о весьма суровых условиях содержания», — заметил адвокат.

«Символ нового маккартизма в США»


В США пытаются принудить Марию Бутину дать показания, которые ей «продиктует следствие», полагает политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

«Лавров назвал Бутину политической заключённой. Никакого преувеличения нет, потому что, как показывают те обстоятельства дела, которые были известны с самого начала, Бутина действовала открыто, а не тайно. И её действия в общем ничем не отличались от любых других действий иностранного гражданина на чужой территории. И США в данном случае явно расширенно и намеренно расширенно интерпретировали положение своего законодательства об иностранных агентах. Так что такое обращение с Бутиной указывает на то, что, судя по всему, таким образом её хотят сломать и вынудить дать те показания, которые ей продиктует следствие, — говорит аналитик.

— Думаю, не будет серьёзным преувеличением сказать, что её очевидно попытаются использовать в рамках антироссийской истерии для доказательства того, что Россия якобы вмешивается или пытается вмешиваться в выборы и во внутреннюю политику в США».

«Пошли, пошли!»: Меркель по-русски пригласила Путина в свою резиденцию — видео

В американском истеблишменте есть абсолютная уверенность в том, что Россия вмешивается во внутриполитическую жизнь США. Об этом заявил политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. 

«Исходя из этой веры идёт более жёсткое отношение к любым представителям России, в данном случае просто гражданам, которые занимаются или занимались какой-то деятельностью, которая может быть рассмотрена как, скажем, наведение мостов между двумя странами, но одновременно, при особом желании, может быть рассмотрена и как проявление мягкой силы России», — пояснил Бышок в беседе с RT.

По его словам, арест Бутиной, с этой точки зрения, очень хорошо вписывается в эту картину. Так, американские политики могут трактовать её увлечение оружием как попытку внедриться в Национальную стрелковую ассоциацию (NRA), которая в обществе ассоциирована в первую очередь с Республиканской партией.

Аналитик полагает, что в ситуации с Бутиной удастся найти какой-то компромисс, поскольку её заключение на длительный срок по сомнительным обвинениям перечеркнёт попытки представителей США, в том числе Дональда Трампа, нормализовать отношения с РФ.

«Когда вы молодую девушку по сомнительным обвинениям лет на 15 сажаете в тюрьму за то, в чём её обвиняют, это абсолютно неприемлемая для России история. В данном случае для России является абсолютным делом чести освобождение Марии Бутиной, которая стала символом, что называется, нового маккартизма в США», — заключил Бышок.

Охота на ведьм

Гражданка РФ Мария Бутина была задержана американскими властями 15 июля. Её обвиняют в заговоре с целью ведения на территории США деятельности в пользу иностранного государства, а также в ведении такой деятельности без соответствующей регистрации в американском Минюсте в качестве иноагента. Очередные слушания по её делу должны пройти 10 сентября.

Как осуждать Трампа и не выглядеть глупо?

В Министерстве иностранных дел РФ отмечали, что 29-летняя девушка не работала на какое-либо зарубежное государство. В то же время она училась в одном из университетов Вашингтона, изучая международные отношения. При этом россиянка посещала мероприятия Национальной стрелковой ассоциации США, но это было связано с её увлечением огнестрельным оружием.

«Что это, как не настоящая «охота на ведьм»? Даже возникают опасения, что она может быть направлена против любого нашего соотечественника, оказавшегося сегодня в Америке», — пояснил заместитель официального представителя МИД России Артём Кожин.

Отметим, что ситуация с арестом Марии обсуждалась в ходе визита в Россию американской делегации во главе с сенатором от Республиканской партии Рэндом Полом. С просьбой о помощи по делу Бутиной обратился глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат также заявил о готовности российской стороны предоставить «абсолютно все данные» по делу.

«Мы просим вас, сенатор, помочь в ситуации с гражданкой России Марией Бутиной, которая, как мы считаем, была абсолютно необоснованно арестована в США по совершенно надуманным обвинениям», — сказал Слуцкий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
55
Источник
Похожие новости
19 августа 2018, 13:09
Путин покорил всех гостей на свадьбе главы МИД Австрии подарками и тостом на немецком языке
18 августа 2018, 14:09
Война на откуп: что может дать США передача армейских полномочий в Афганистане частным военным компаниям
18 августа 2018, 17:39
Польша шаг за шагом уничтожает свой мемориальный ландшафт

18 августа 2018, 17:24
Допинг как оружие: Пентагон выделил $15 млн на разработку препаратов для увеличения боеспособности американских солдат
19 августа 2018, 00:09
Зачем Лукашенко либералы в правительстве
19 августа 2018, 00:09
Русский вертолетчик рассказал о «воздушном сафари» на сирийских террористов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
16 августа 2018, 15:09
Кто такая глава МИД Австрии, к которой президент РФ едет на свадьбу
13 августа 2018, 16:39
Грозит ли долларовым счетам принудительная конвертация
18 августа 2018, 15:54
Урок «Механика Погодина»
12 августа 2018, 16:39
На Украине признали, что страна рискует потерять государственность
13 августа 2018, 23:54
США выставили России ультиматум из-за Договора по открытому небу
14 августа 2018, 14:40
Хотела бы вернуться в Союз
15 августа 2018, 07:54
Отступать некуда – позади доллар
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.