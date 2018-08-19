«Необходимо остановить это беззаконие»: посольство РФ возмущено жёсткими мерами США в отношении россиянки Бутиной

Положение арестованной в США Марии Бутиной продолжает ухудшаться. Её этапировали в тюрьму города Александрии после месячного содержания в пенитенциарном учреждении Вашингтона. Об этом сообщили в посольстве РФ. Отмечается, что перевод россиянки проходил с «унизительным личным досмотром», также на девушку надели кандалы. В новой тюрьме Бутина содержится в одиночной камере. В диппредставительстве подчеркнули, что применяемые американскими властями меры находятся «на грани пыток». Адвокат россиянки в интервью RT выразил недоумение в связи с переводом своей подзащитной и указал на суровые условия её заключения.

Вечером 17 августа арестованная в США Мария Бутина была переведена в новое тюремное учреждение. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне. Также дипломаты отмечают, что положение россиянки продолжает ухудшаться из-за попыток американских властей оказать на неё психологическое давление.

«После месячного содержания в вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии. При этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены», — говорится в сообщении посольства.

В то же время пребывание в тюрьме Вашингтона закончилось для Бутиной «унизительным личным досмотром». Отмечается, что гражданку России этапировали «в кандалах» в другое место заключения, не объяснив, что происходит и куда её везут.

Кроме того, 29-летняя девушка после перевода в течение 12 часов находилась «в карантинной камере без пищи, с включённым светом». Затем её поместили в «административную сегрегацию» — Бутину в ожидании суда содержат в одиночной камере. В диппредставительстве подчеркнули, что применяемые в отношении россиянки меры находятся «на грани пыток».

«Складывается впечатление, что выход США из Совета по правам человека ООН и был связан с намерением американских властей развязать себе руки для подобных провокаций», — поясняет дипмиссия.

В посольстве РФ заявили, что продолжат добиваться освобождения Бутиной, а также направят в Госдепартамент США «очередной демарш» с жёсткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к россиянке. Между тем дипломаты посетили Бутину в новой тюрьме.

«Мы ждём решительного осуждения действий властей США со стороны правозащитных организаций. Необходимо остановить это беззаконие», — говорится в комментарии.

«Бутиной всего приходится добиваться самой»

Адвокат гражданки РФ Роберт Дрисколл в эфире RT заявил, что трудно понять, с чем связан перевод его подзащитной в тюрьму города Александрии, которая меньше пенитенциарного учреждения Вашингтона. Он добавил, что Бутина жаловалась на здоровье, в частности на поразивший ногу артрит.

«Она хотела получить соответствующие медикаменты, но кроме тайленола (препарат, используемый в США как анальгетик и жаропонижающее средство. — RT) ей ничего не предоставили. Более того, ей, я думаю, не нравятся проверки, которые проводятся в ночное время каждые пятнадцать минут в целях обеспечения безопасности задержанных лиц. Полагаю, иногда, по усмотрению надзирателя, во время проверки включают свет. Когда тебя будят каждые 15 минут, выспаться очень сложно», — сказал Дрисколл.

Юрист также рассказал об условиях содержания российской гражданки в александрийской тюрьме. Как он сообщил, Бутина содержится отдельно от остальных заключённых и поддерживает контакт только с адвокатами, поскольку ей редко дают разрешение на телефонные звонки.

«Там действует строгий распорядок дня. Из-за этого очень сложно обеспечить Марии Бутиной достаточную физическую активность, право посещать тюремную библиотеку и так далее. Ей всего приходится добиваться самой. В заключении любому пришлось бы тяжело, тем более ей — прилежной студентке, которая и представить не могла, что проведёт в тюрьме хотя бы день, к тому же речь идёт о весьма суровых условиях содержания», — заметил адвокат.

«Символ нового маккартизма в США»



В США пытаются принудить Марию Бутину дать показания, которые ей «продиктует следствие», полагает политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

«Лавров назвал Бутину политической заключённой. Никакого преувеличения нет, потому что, как показывают те обстоятельства дела, которые были известны с самого начала, Бутина действовала открыто, а не тайно. И её действия в общем ничем не отличались от любых других действий иностранного гражданина на чужой территории. И США в данном случае явно расширенно и намеренно расширенно интерпретировали положение своего законодательства об иностранных агентах. Так что такое обращение с Бутиной указывает на то, что, судя по всему, таким образом её хотят сломать и вынудить дать те показания, которые ей продиктует следствие, — говорит аналитик.

— Думаю, не будет серьёзным преувеличением сказать, что её очевидно попытаются использовать в рамках антироссийской истерии для доказательства того, что Россия якобы вмешивается или пытается вмешиваться в выборы и во внутреннюю политику в США».

В американском истеблишменте есть абсолютная уверенность в том, что Россия вмешивается во внутриполитическую жизнь США. Об этом заявил политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Исходя из этой веры идёт более жёсткое отношение к любым представителям России, в данном случае просто гражданам, которые занимаются или занимались какой-то деятельностью, которая может быть рассмотрена как, скажем, наведение мостов между двумя странами, но одновременно, при особом желании, может быть рассмотрена и как проявление мягкой силы России», — пояснил Бышок в беседе с RT.

По его словам, арест Бутиной, с этой точки зрения, очень хорошо вписывается в эту картину. Так, американские политики могут трактовать её увлечение оружием как попытку внедриться в Национальную стрелковую ассоциацию (NRA), которая в обществе ассоциирована в первую очередь с Республиканской партией.

Аналитик полагает, что в ситуации с Бутиной удастся найти какой-то компромисс, поскольку её заключение на длительный срок по сомнительным обвинениям перечеркнёт попытки представителей США, в том числе Дональда Трампа, нормализовать отношения с РФ.

«Когда вы молодую девушку по сомнительным обвинениям лет на 15 сажаете в тюрьму за то, в чём её обвиняют, это абсолютно неприемлемая для России история. В данном случае для России является абсолютным делом чести освобождение Марии Бутиной, которая стала символом, что называется, нового маккартизма в США», — заключил Бышок.

Охота на ведьм

Гражданка РФ Мария Бутина была задержана американскими властями 15 июля. Её обвиняют в заговоре с целью ведения на территории США деятельности в пользу иностранного государства, а также в ведении такой деятельности без соответствующей регистрации в американском Минюсте в качестве иноагента. Очередные слушания по её делу должны пройти 10 сентября.

В Министерстве иностранных дел РФ отмечали, что 29-летняя девушка не работала на какое-либо зарубежное государство. В то же время она училась в одном из университетов Вашингтона, изучая международные отношения. При этом россиянка посещала мероприятия Национальной стрелковой ассоциации США, но это было связано с её увлечением огнестрельным оружием.

«Что это, как не настоящая «охота на ведьм»? Даже возникают опасения, что она может быть направлена против любого нашего соотечественника, оказавшегося сегодня в Америке», — пояснил заместитель официального представителя МИД России Артём Кожин.

Отметим, что ситуация с арестом Марии обсуждалась в ходе визита в Россию американской делегации во главе с сенатором от Республиканской партии Рэндом Полом. С просьбой о помощи по делу Бутиной обратился глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат также заявил о готовности российской стороны предоставить «абсолютно все данные» по делу.

«Мы просим вас, сенатор, помочь в ситуации с гражданкой России Марией Бутиной, которая, как мы считаем, была абсолютно необоснованно арестована в США по совершенно надуманным обвинениям», — сказал Слуцкий.