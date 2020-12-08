«Необходимо мгновенно принимать решение»: как совершенствуется боевая подготовка российских снайперов

Снайперы Восточного военного округа начали отрабатывать новые методы подготовки в различных условиях. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. Мастера точной стрельбы оттачивают навыки с учётом отечественного и зарубежного опыта, полученного в современных вооружённых конфликтах. Новшеством стали упражнения в интерактивном лазерном стрелковом тире. По мнению экспертов, новые методы подготовки снайперов позволяют успешно выполнять боевые задачи, что продемонстрировали успехи российского спецназа в Сирии.

Снайперы всех мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО) приступили к отработке новых методов подготовки и к совершенствованию навыков ведения прицельной стрельбы. Занятия проводятся с учётом отечественного и зарубежного опыта, полученного в современных вооружённых конфликтах, сообщает пресс-служба ВВО.

«Военнослужащие осваивают навыки скрытного передвижения и маскировки с применением специальной экипировки и подручных средств, учатся пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания, определять расстояния до целей, корректировать огонь», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Снайперы оттачивают умение скрытно перемещаться в населённых пунктах, организовывать длительные засады в полуразрушенных зданиях и занимать на незнакомой местности выгодные позиции, создавая при этом ложные.

«Для усложнения задачи во время прочёсывания местности и выбора позиций снайперам поступают различные вводные, военнослужащим необходимо мгновенно принимать решение на открытие огня в разных ситуациях», — отмечают военные.

Также в ближайшее время снайперам ВВО предстоит отработать стрельбу с использованием альпинистского снаряжения из различных неудобных положений.

«Новые методики подготовки»

Ещё одно новшество занятий в Восточном военном округе — это тренировки в интерактивном лазерном тире «Рубин-110», который позволяет отработать более 2 тыс. упражнений с различными видами стрелкового оружия. Ощущение нахождения снайпера в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела.

Осенью «Рубин-110» был смонтирован в штабе общевойскового объединения в Бурятии. Симулятор даёт возможность оттачивать навыки ведения огня из пистолета, автомата Калашникова, ручного пулемёта Калашникова (РПК), СВД и другого оружия. Стрельба осуществляется из установленных на оружии лазеров по целям на большом экране.

Снайпер ВС РФ

© Министерство обороны РФ

Использование тира «Рубин-110» в учебном процессе позволяет экономить боеприпасы и проверять навыки новобранцев перед выходом на полигоны. Инициатором внедрения лазерного тира в подготовку военнослужащих Восточного военного округа стал и. о. командующего общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Руслан Абдулхаджиев. По его мнению, такие тренировки повысят уровень огневой подготовки бойцов.

Ранее практику упражнений на интерактивных лазерных комплексах начал внедрять Южный военный округ (ЮВО). В марте 2019 года в мотострелковое соединение, дислоцированное в Волгоградской области, поступил тренажёр СКАТТ, обеспечивающий моделирование различных погодных условий, температурных показателей, давления и влажности воздуха.

«Использование учебного тренажёра СКАТТ позволяет руководителю на учебном месте контролировать точности ведения огня обучаемыми на расстоянии от 100 до 300 м. Ведение условного огня происходит в учебном классе на дистанции 10 м от малогабаритной мишени, что соответствует до 800 м на местности», — поясняется в материалах пресс-службы ЮВО.

В разговоре с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что практика применения симуляторов при обучении снайперов полностью оправдана и успела зарекомендовать себя с положительной стороны.

«Новые методики подготовки снайперов с использованием интерактивных методов тренировок — это, безусловно, шаг вперёд, который позволяет приобретать навыки и отрабатывать различные виды упражнений», — подчеркнул Коротченко.

Как считает эксперт, снайперской подготовке в современной российской армии уделяется особое внимание. По словам Коротченко, в настоящее время профессионализм мастеров точной стрельбы чрезвычайно востребован в локальных конфликтах, которые зачастую не сопровождаются крупномасштабными боевыми действиями.

«В локальных войнах и конфликтах, где приходится участвовать российской армии, например в Сирии, значение снайперов исключительно велико», — говорит Коротченко.

Утверждение эксперта иллюстрируют некоторые эпизоды боевой работы Сил специальных операций России в арабской республике. Так, в мае 2018 года газета «Красная звезда» опубликовала на условиях анонимности интервью гвардии старшего прапорщика Центрального военного округа (ЦВО).

Военнослужащий рассказал, что в 2016 году вблизи Пальмиры его отряду с применением современного снайперского вооружения удалось остановить продвижение танка террористов и зачистить от вражеской пехоты подступы к элеватору, где происходило боестолкновение с джихадистами.

Тренировка российских снайперов в ВВО

© Министерство обороны РФ

По словам прапорщика, благодаря установке на прицел его винтовки тепловизионной насадки он смог в кромешной темноте двумя выстрелами ликвидировать выглянувшего из башни командира танка, а затем — механика-водителя, который по неосторожности выбрался из люка.

В ту ночь российские снайперы «сорвали атаку хорошо подготовленных и настроенных на отчаянный бой четырёх десятков террористов» и защитили располагавшихся у линии фронта военных советников ВС РФ, отмечается в материале «Красной звезды». За совершённый подвиг гвардии старший прапорщик ЦВО получил орден Мужества.

Прогресс в перевооружении

Как отмечают эксперты, современное вооружение позволяет российским снайперам поражать самые разные типы целей. Из информации Минобороны РФ следует, что в арсенал мастеров точной стрельбы, помимо легендарной СВД и её модернизированной версии СВДМ, входят бесшумные 9-мм ВСС «Винторез», крупнокалиберные винтовки АСВК-М и «Корд-М» (калибр 12,7 мм).

В настоящее время в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Уголёк» для нужд армии и силовых ведомств РФ разрабатывается целое семейство уникальных отечественных винтовок. Один из образцов будет создан под необычный для России калибр 8,6×70 мм (.338 Lapua Magnum).

«Главная особенность «Уголька» — использование при его создании только отечественных материалов и комплектующих, боеприпасов и прицелов. Сейчас изготавливаются опытные образцы снайперских комплексов «Уголёк», которые будут представлены для предварительных испытаний», — рассказал в конце ноября в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

© Министерство обороны РФ

Кроме того, как отметил в комментарии RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин, в России не стоит на месте работа по созданию новых прицельных комплексов, дополнительного оборудования для разведки и меткой стрельбы.

Прогресс в снайперском вооружении расширяет возможности отечественных военнослужащих на современном театре военных действий, заявил эксперт. Например, последние годы российские снайперы осваивают стрельбу по низколетящим беспилотникам, которые сегодня активно эксплуатируют армии зарубежных государств и бандформирования.

Для тренировок используются воздушные шары, которые правдоподобно имитируют порой неожиданные перемещения в воздушном пространстве малоразмерных дронов. Попасть в такую мишень — непростая задача даже для опытного бойца, говорится в одном из материалов «Красной звезды».

Александр Бутырин полагает, что за последние годы в российской армии произошли качественные изменения в подготовке и материальном обеспечении снайперов. Он обратил внимание на появление в снайперских формированиях ВС РФ тактических беспилотников, переносных разведывательных приспособлений и новых средств связи.

«Самой трудной задачей, на мой взгляд, является проведение диверсионных мероприятий. Опытный и хорошо обученный снайпер может создать панику в рядах превосходящих сил противника. Поставки новых типов вооружений в сочетании с высоким уровнем подготовки позволяют российским снайперам справляться с такими задачами», — резюмировал Бутырин.