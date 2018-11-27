«Необходимо изучить все обстоятельства»: жена начальника полиции Подольска стала обвиняемой по делу о смертельном ДТП

Жене начальника полиции Подольска Анастасии Баландиной предъявлено обвинение по делу о смертельном ДТП, она находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД Московской области. По данным следствия, женщина, управлявшая Toyota Land Cruiser, протаранила стоявший на проезжей части микроавтобус. В результате погибли пять человек, ещё двое получили травмы различной степени тяжести.

17 октября недалеко от подмосковного Подольска произошла авария, в результате которой погибли пять человек. Женщина за рулём Toyota Land Cruiser протаранила микроавтобус Mitsubishi Grandis, стоявший на левой полосе с пробитым колесом. Как выяснилось, водителем Toyota оказалась 35-летняя Анастасия Баландина — жена начальника полиции Подольска Артура Озерова.

Как сообщили RT в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, по факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до семи лет.

«17 октября текущего года женщина, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser, на 43-м километре старого Симферопольского шоссе, двигаясь в сторону города Климовска, допустила наезд на остановившийся в результате поломки автомобиль Mitsubishi Grandis. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять пассажиров автомобиля Mitsubishi, ещё двое получили травмы различной степени тяжести. Также в результате аварии пострадала водитель Toyota», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По её словам, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Как пояснили в региональном главке, 15 ноября водителю Toyota было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследованием дела занимается Главное следственное управление подмосковной полиции.

RT попытался связаться с Анастасией Баландиной, однако она не стала комментировать произошедшее.

В УМВД России по городскому округу Подольск сообщили RT, что со вторника, 27 ноября, Артур Озеров находится в отпуске.

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© Артур Озеров

Ранее в СМИ появились сообщения, что Баландиной якобы до сих пор не предъявлено обвинение, а уголовное дело по факту аварии до сих пор не возбуждено.

Не доехали до ММЦ

Трагедия произошла 17 октября около 13:05 в городском округе Подольск на трассе Южный обход. По данным источника в правоохранительных органах, семь мигрантов из Узбекистана ехали на микроавтобусе Mitsubishi Grandis в Многофункциональный миграционный центр (ММЦ), расположенный недалеко от деревни Сахарово. Неожиданно у автомобиля лопнуло колесо. Водитель вышел из машины, чтобы выставить знак аварийной остановки, и в этот момент заметил несущийся на него Toyota Land Cruiser. Он начал махать сидевшей за рулём женщине руками, однако та затормозить не успела и протаранила заполненный людьми микроавтобус.

В результате сильнейшего удара на месте погибли четыре человека, ещё один скончался позднее в больнице. Три человека, в том числе водитель Toyota, получили ранения и были госпитализированы в местную больницу.

Адвокат Александр Липатников, специализирующийся на ДТП, рассказал RT, что в данном случае нужно дождаться результатов всех экспертиз, поскольку водитель Toyota мог стать жертвой стечения обстоятельств.

«Следователям необходимо изучить все обстоятельства произошедшего. Прежде всего, были ли предприняты водителем Toyota все меры для предотвращения аварии. Кроме того, необходимо установить, был ли остановившийся микроавтобус хорошо виден на дороге: вполне возможно, что перед внедорожником могла ехать другая машина, которая закрыла видимость для водителя», — предполагает Липатников.

Адвокат подчеркнул, что преступление по данной статье относится к категории неумышленных деяний, поэтому нет оснований отправлять в СИЗО каждого водителя.

Липатников также отметил, что, если машина сломалась на оживлённой трассе, водитель должен озаботиться тем, чтобы высадить пассажиров на обочину за пределы проезжей части. После этого необходимо включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки, чтобы другие водители могли заблаговременно обнаружить сломавшийся автомобиль.