«Необходимо безоговорочное уважение суверенитета»: в МИД России отреагировали на удар ВВС Израиля по территории САР

МИД РФ призвал Израиль и Сирию воздержаться от действий, которые могут привести к осложнению ситуации в арабской республике. Кроме того, в ведомстве напомнили о необходимости «безоговорочно соблюдать суверенитет» САР. Эти заявления прозвучали после того, как 10 февраля израильский вертолёт сбил иранский беспилотник, якобы залетевший в воздушное пространство страны. Затем восемь истребителей F-16 совершили налёт на территорию Сирии, где были обстреляны системами ПВО. Один из самолётов получил повреждения и разбился на севере Израиля. Оба пилота успели катапультироваться, но один из них получил тяжёлые травмы. В ответ израильские ВВС совершили ещё одну атаку на расположенные в Сирии объекты.

В российском МИД выразили серьёзную обеспокоенность в связи с атакой израильских ВВС на объекты в Сирии, акцентировав внимание на необходимости поддержания стабильной обстановки в зонах деэскалации.

«Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряжённости внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле. Напоминаем, что сирийские правительственные войска соблюдают имеющиеся договорённости по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны», — подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали все вовлечённые стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к дальнейшему осложнению ситуации.

«Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона. Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению её законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами», — говорится в официальном комментарии МИД.

Субботнее обострение

Эскалация вооружённого противостояния между Израилем и Сирией произошла после того, как утром в субботу израильский вертолёт уничтожил иранский беспилотник. По сообщению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), аппарат вторгся в воздушное пространство Израиля из Сирии.

«В ответ на нарушение израильского суверенитета мы атаковали пункт управления

непосредственно этого БПЛА — иранский объект в Сирии. В операции участвовали восемь истребителей, которые были встречены массированным огнём ПВО. Это значит, что сирийцы решили ввязаться в ситуацию несмотря на то, что

атакованы были иранские объекты на их земле», — отметил официальный представитель ЦАХАЛ Йонатан Конрикус.

Он рассказал, что объект управления БПЛА был уничтожен, однако во время этой операции лётчики одного из F-16 приняли решение о катапультировании, после чего самолёт упал в Северной Галилее. Район падения истребителя был оцеплен силовиками для эвакуации пилотов.

«Мы всё ещё выясняем причины катапультирования. Пока это не подтверждено, но, вероятно, оно было связано с огнём ПВО... Оба пилота катапультировались на израильской территории. Один тяжело ранен, второй получил лёгкие ранения», — сообщил представитель ЦАХАЛ.

Позднее израильские авиационные власти приняли решение о закрытии воздушного пространства над большей частью страны. В то же время международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве продолжает функционировать.

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По мнению Тель-Авива, военные самолёты были обстреляны уже в тот момент, когда они были на территории Израиля. В ответ на это авиация ЦАХАЛ нанесла удары по 12 объектам в Сирии. Среди атакованных целей были три сирийские батареи ПВО и четыре «объекта иранского военного присутствия в САР».

Атаке таже подверглась авиабаза Т-4, где были дислоцированы беспилотные аппараты, которые с начала сирийского конфликта использовались для сбора информации в борьбе с террористическими группировками, прежде всего — с боевиками «Исламского государства»*.

В заявлении Оперативного штаба союзников Сирии подчёркивается, что эти БПЛА сыграли большую роль в зачистке от подразделений ИГ восточных территорий САР.

Кроме того, военные опровергли информацию о нарушении воздушного пространства Израиля сирийским беспилотником, передаёт РИА Новости.

В свою очередь, заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что иранское присутствие на территории Сирии ограничено военными советниками и консультантами.

Михаил Дмитриев сообщил о рисках, которые могут спровоцировать новый глобальный кризис «Иранское присутствие в Сирии не является военным, оно ограничено деятельностью консультантов и советников, — подчеркнул генерал. — Сирийская армия сама в состоянии защитить свою страну».

Налёт израильской авиации произошёл около 10:00 по местному времени (11:00 мск). Атака сопровождалась массированным ответным огнём с земли, в результате чего в населённых пунктах на подконтрольных Израилю спорных Голанских высотах сработали сирены воздушной тревоги.

Отмечается, что в ходе этой миссии по израильским самолётам также «работали» системы ПВО. Тем не менее все истребители успешно вернулись на аэродромы базирования.

При этом Конрикус отметил, что наносимые военно-воздушными силами Израиля удары по территории Сирии являются оборонительными действиями, спровоцированными деятельностью Ирана.

«С нашей точки зрения, сирийцы и иранцы играют с огнём. Сирийцы — когда разрешают иранцам атаковать Израиль со своей территории. Мы полны решимости, готовы и способны взыскать высокую цену с каждого, кто попытается нас атаковать. Однако мы не стремимся к эскалации», — цитирует РИА Новости представителя ЦАХАЛ.

«Это были оборонительные действия, спровоцированные актом агрессии со стороны Ирана. Мы защищаем свой суверенитет, воздушное пространство и гражданское население», — подчеркнул Конрикус.

По его словам, огонь по израильским самолётам, участвующим в авианалётах на сирийскую территорию, ведут исключительно батареи ПВО правительственных войск САР. Таким образом Конрикус ответил на вопрос журналиста о возможном участии в инциденте российского военного контингента в Сирии.

Он также отказался комментировать вопрос о том, задействованы ли экстренные каналы связи между российскими и израильскими военными. При этом, по словам представителя ЦАХАЛ, с точки зрения израильской стороны, инцидент ещё не исчерпан.

Стоит отметить, что данный инцидент имел место близ Голанских высот. До 1967 года этот район входил в состав сирийской провинции Кунейтра, когда в ходе Шестидневной войны две трети территории Голанских высот были захвачены Израилем. Позднее кнессет в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этими территориями, хотя Совбез ООН и не признал этого решения.

В настоящее время как Сирия, так и Израиль считают Голанские высоты своей территорией, хотя большая её часть контролируется Израилем. Более того, де-юре Дамаск и Тель-Авив продолжают находиться в состоянии войны.

Повреждённые здания в Дейр-эз-Зоре, Сирия

Reuters

© Khalil Ashawi

«Мы готовы к самым экстремальным мерам»

Израиль в случае необходимости готов пресекать военные планы Ирана на территории Сирии и Ливана, а также рассчитывает на усиление координации с Россией в связи с эскалацией напряжённости в регионе. Такое заявление в интервью «Интерфаксу» сделал посол Израиля в Москве Гарри Корен.

«Иранский режим вместе со своими союзниками вооружён до зубов, и если эта сторона говорит о новых военных планах против нас, то у нас нет выхода, кроме как пресечь эти планы. Если понадобится, мы готовы к самым экстремальным мерам. Но мы надеемся, что такой необходимости не возникнет», — заявил Корен.

По его словам, обострение ситуации может привести к «опасной развязке», и эта проблема требует усиленной координации на политическом и на военном уровнях, подчеркнул посол.

При этом дипломат отметил: критический интерес Израиля заключается в том, чтобы не допустить превращения Сирии в иранский военный плацдарм.

По словам Корена, Израиль требует немедленного свёртывания любого присутствия подразделений Ирана, «Хезболлы» и шиитских формирований в южной зоне деэскалации в Сирии.

«Я объясню. Бывают краткосрочные тактические меры, а бывают — стратегические и долгосрочные. Мы прекрасно понимаем, что, даже имея желание, Россия вряд ли сможет в ближайшее время повлиять на Тегеран настолько положительно и активно, что Иран сообщит о завершении своей помощи сирийскому президенту и режиму, и скажет, что он оставляет Сирию полностью независимой сирийскому народу», — отметил посол.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.