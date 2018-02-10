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«Необходимо безоговорочное уважение суверенитета»: в МИД России отреагировали на удар ВВС Израиля по территории САР
10 февраля 2018, 15:54 • 102 • В мире
МИД РФ призвал Израиль и Сирию воздержаться от действий, которые могут привести к осложнению ситуации в арабской республике. Кроме того, в ведомстве напомнили о необходимости «безоговорочно соблюдать суверенитет» САР. Эти заявления прозвучали после того, как 10 февраля израильский вертолёт сбил иранский беспилотник, якобы залетевший в воздушное пространство страны. Затем восемь истребителей F-16 совершили налёт на территорию Сирии, где были обстреляны системами ПВО. Один из самолётов получил повреждения и разбился на севере Израиля. Оба пилота успели катапультироваться, но один из них получил тяжёлые травмы. В ответ израильские ВВС совершили ещё одну атаку на расположенные в Сирии объекты.
Израильские истребители F-16 AFP © Thomas COEX
В российском МИД выразили серьёзную обеспокоенность в связи с атакой израильских ВВС на объекты в Сирии, акцентировав внимание на необходимости поддержания стабильной обстановки в зонах деэскалации.
Во внешнеполитическом ведомстве призвали все вовлечённые стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к дальнейшему осложнению ситуации.
«Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона. Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению её законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами», — говорится в официальном комментарии МИД.
Субботнее обострение
Эскалация вооружённого противостояния между Израилем и Сирией произошла после того, как утром в субботу израильский вертолёт уничтожил иранский беспилотник. По сообщению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), аппарат вторгся в воздушное пространство Израиля из Сирии.
«В ответ на нарушение израильского суверенитета мы атаковали пункт управления
Он рассказал, что объект управления БПЛА был уничтожен, однако во время этой операции лётчики одного из F-16 приняли решение о катапультировании, после чего самолёт упал в Северной Галилее. Район падения истребителя был оцеплен силовиками для эвакуации пилотов.
Позднее израильские авиационные власти приняли решение о закрытии воздушного пространства над большей частью страны. В то же время международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве продолжает функционировать.
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По мнению Тель-Авива, военные самолёты были обстреляны уже в тот момент, когда они были на территории Израиля. В ответ на это авиация ЦАХАЛ нанесла удары по 12 объектам в Сирии. Среди атакованных целей были три сирийские батареи ПВО и четыре «объекта иранского военного присутствия в САР».
Атаке таже подверглась авиабаза Т-4, где были дислоцированы беспилотные аппараты, которые с начала сирийского конфликта использовались для сбора информации в борьбе с террористическими группировками, прежде всего — с боевиками «Исламского государства»*.
В заявлении Оперативного штаба союзников Сирии подчёркивается, что эти БПЛА сыграли большую роль в зачистке от подразделений ИГ восточных территорий САР.
Кроме того, военные опровергли информацию о нарушении воздушного пространства Израиля сирийским беспилотником, передаёт РИА Новости.
В свою очередь, заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что иранское присутствие на территории Сирии ограничено военными советниками и консультантами.
Налёт израильской авиации произошёл около 10:00 по местному времени (11:00 мск). Атака сопровождалась массированным ответным огнём с земли, в результате чего в населённых пунктах на подконтрольных Израилю спорных Голанских высотах сработали сирены воздушной тревоги.
Отмечается, что в ходе этой миссии по израильским самолётам также «работали» системы ПВО. Тем не менее все истребители успешно вернулись на аэродромы базирования.
При этом Конрикус отметил, что наносимые военно-воздушными силами Израиля удары по территории Сирии являются оборонительными действиями, спровоцированными деятельностью Ирана.
«С нашей точки зрения, сирийцы и иранцы играют с огнём. Сирийцы — когда разрешают иранцам атаковать Израиль со своей территории. Мы полны решимости, готовы и способны взыскать высокую цену с каждого, кто попытается нас атаковать. Однако мы не стремимся к эскалации», — цитирует РИА Новости представителя ЦАХАЛ.
По его словам, огонь по израильским самолётам, участвующим в авианалётах на сирийскую территорию, ведут исключительно батареи ПВО правительственных войск САР. Таким образом Конрикус ответил на вопрос журналиста о возможном участии в инциденте российского военного контингента в Сирии.
Он также отказался комментировать вопрос о том, задействованы ли экстренные каналы связи между российскими и израильскими военными. При этом, по словам представителя ЦАХАЛ, с точки зрения израильской стороны, инцидент ещё не исчерпан.
Стоит отметить, что данный инцидент имел место близ Голанских высот. До 1967 года этот район входил в состав сирийской провинции Кунейтра, когда в ходе Шестидневной войны две трети территории Голанских высот были захвачены Израилем. Позднее кнессет в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этими территориями, хотя Совбез ООН и не признал этого решения.
В настоящее время как Сирия, так и Израиль считают Голанские высоты своей территорией, хотя большая её часть контролируется Израилем. Более того, де-юре Дамаск и Тель-Авив продолжают находиться в состоянии войны.
«Мы готовы к самым экстремальным мерам»
Израиль в случае необходимости готов пресекать военные планы Ирана на территории Сирии и Ливана, а также рассчитывает на усиление координации с Россией в связи с эскалацией напряжённости в регионе. Такое заявление в интервью «Интерфаксу» сделал посол Израиля в Москве Гарри Корен.
«Иранский режим вместе со своими союзниками вооружён до зубов, и если эта сторона говорит о новых военных планах против нас, то у нас нет выхода, кроме как пресечь эти планы. Если понадобится, мы готовы к самым экстремальным мерам. Но мы надеемся, что такой необходимости не возникнет», — заявил Корен.
По его словам, обострение ситуации может привести к «опасной развязке», и эта проблема требует усиленной координации на политическом и на военном уровнях, подчеркнул посол.
При этом дипломат отметил: критический интерес Израиля заключается в том, чтобы не допустить превращения Сирии в иранский военный плацдарм.
По словам Корена, Израиль требует немедленного свёртывания любого присутствия подразделений Ирана, «Хезболлы» и шиитских формирований в южной зоне деэскалации в Сирии.
«Я объясню. Бывают краткосрочные тактические меры, а бывают — стратегические и долгосрочные. Мы прекрасно понимаем, что, даже имея желание, Россия вряд ли сможет в ближайшее время повлиять на Тегеран настолько положительно и активно, что Иран сообщит о завершении своей помощи сирийскому президенту и режиму, и скажет, что он оставляет Сирию полностью независимой сирийскому народу», — отметил посол.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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