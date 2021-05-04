«Необходима внешняя угроза»: почему США вновь заговорили о российских войсках на границе с Украиной

Вашингтон считает, что на границе с Украиной всё ещё находится «много российских войск». Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он также поставил под сомнение заявленные Москвой цели военных учений, которые прошли в апреле. По его словам, разница между российскими учениями на своей территории и масштабными манёврами НАТО Defender Europe 2021, которые проходят сейчас недалеко от границ РФ, заключается в том, что действия Москвы якобы менее «транспарентны». По словам аналитиков, США создают негативный фон вокруг российских учений, чтобы консолидировать страны Запада.

Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму РИА Новости © Вадим Савицкий

В Пентагоне считают, что у границ Украины всё ещё находится «много российских войск». Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Джон Кирби.

«На границе с Украиной и в оккупированном Крыму всё ещё сосредоточены существенные — или даже большие — силы. По-прежнему нет полного понимания касательно их намерений. Это отличный вопрос для Москвы», — заявил он.

Отвечая на вопрос журналиста, чем отличаются учения НАТО Defender Europe 2021 у границ России и российские манёвры на собственной территории, Кирби фактически подверг сомнению официально заявленные Москвой цели тренировок.

«Я не собираюсь говорить о том, что Россия называет учениями. Я неоднократно заявлял, что они должны ответить на вопросы о том, чем они занимаются», — сказал представитель Пентагона.

По его словам, учения НАТО отличаются от российских своей «транспарентностью».

«У Москвы такого нет и не было. В этом и заключается большая разница. Это оборонительные учения, и вы услышите, как мы обсуждаем их, а также сообщаем вам и всему миру, что мы делаем и почему», — сказал Кирби.

Джон Кирби

AFP

© Mandel Ngan

Апрельские манёвры

Напомним, в апреле ВС РФ проводили масштабные учения, что вызвало озабоченность у западных стран, так как по времени эти запланированные манёвры совпали с обострением ситуации в Донбассе.

Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина отказаться от наращивания группировки войск у границ с Украиной, а в Вашингтоне попросили Москву объяснить «провокации» рядом с украинской границей.

При этом ЕС и США проигнорировали действия Киева, в частности активную переброску украинских войск и техники к линии соприкосновения, что и спровоцировало очередной кризис в Донбассе.

Между тем в РФ своевременно сообщили о проведении учений на своей территории. По данным российского Минобороны, в апреле в общей сложности было запланировано провести 4048 учений, в том числе 812 двусторонних, на 520 объектах учебно-материальной базы и 101 полигоне. В ведомстве сообщили, что манёвры проходили во всех военных округах, на Северном флоте и в районах Курильских островов, Крайнего Севера и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск.

При этом российское руководство отмечало, что передвижение войск на собственной территории — это внутреннее дело РФ. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул тогда, что Москва никому не угрожает.

После проведения цикла учений 22 апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении манёвров в Южном и Западном военных округах и отдал приказ вернуть личный состав в места дислокации.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны», — заявил Шойгу.

Министр обороны России Сергей Шойгу

РИА Новости

© Вадим Савицкий

По его словам, российские ВС «адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ».

Стоит отметить, что российские учения проходили на фоне масштабных манёвров НАТО Defender Europe 2021, которые проводились вблизи от российских границ. Они начались ещё в марте и продолжатся до июня. В них принимают участие более 28 тыс. военнослужащих из 26 стран, включая США.

Defender Europe 2021 — это проведение операций в более чем 30 тренировочных зонах, расположенных на территории 12 стран.

При этом Defender Europe 2021 организационно сопряжены с рядом менее масштабных манёвров НАТО. Среди них — Swift Response, Immediate Response, Saber Guardian, Command Post Exercise, African Lion и Steadfast Defender. Все они также пройдут в мае — июне.

Сергей Шойгу обратил внимание на возросшую активность НАТО у южных границ России. Он уточнил, что в регионе усиливается разведывательная деятельность Североатлантического альянса, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки.

«Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов», — сказал Шойгу 22 апреля.

Министр подчеркнул, что Россия продолжит отслеживать обстановку в районах учений Defender Europe, а также поручил войскам быть готовыми к немедленному реагированию «в случае её неблагоприятного развития».

Позже, на заседании Совета министров обороны государств — участников ОДКБ в Душанбе, Шойгу отметил, что действия США и НАТО в Европейском регионе способствуют росту напряжённости в Европе.

«Модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «Четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооружённый конфликт в Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», — заявил глава Минобороны.

Программа «Четыре по тридцать», по оценкам Министерства обороны РФ, предусматривает создание в НАТО к 2022 году 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и наличие 30 боевых кораблей, готовых к применению в течение 30 дней.

При этом данная программа станет дополнением к так называемому головному отряду — силам быстрого реагирования и объединённой оперативной группе повышенной готовности НАТО, которые насчитывают более 30 тыс. человек. Эта группировка должна быть в состоянии срочно развернуться и вести боевые действия в течение 48 часов с момента получения приказа.

Сергей Шойгу отметил, что в ответ на подобную военную активность НАТО Россия предприняла соответствующие меры.

«Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ», — напомнил министр.

Глава российского Минобороны добавил, что РФ перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам.

«В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории, — сказал министр обороны. — Хочу подчеркнуть: подобных предупреждений мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ».

«Формируют негативную информационную повестку»

Эксперты отмечают, что Россия, как и любая другая страна, имеет полное право определять, когда, где и в каком объёме ей необходимо проводить учения на своей территории.

«Когда США на границе с Мексикой, Канадой или страны НАТО проводят учения, Россия в пределах международного законодательства признаёт право этих суверенных государств на подобные мероприятия. В свою очередь, учения на территории РФ и в её пределах — это также суверенное право государства», — заявил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

Учения НАТО в марте 2021 года

Reuters

© Ints Kalnins

По его словам, США намеренно стараются создать вокруг учений РФ негативный фон в медиапространстве западных стран.

«США пытаются воздействовать подобными сообщениями на общественное мнение в своей стране и в государствах НАТО. Это своего рода паразитирование на данной теме, чтобы страны Запада и дальше могли финансировать, обслуживать вооружённые силы, контингенты за пределами своей территории. Для этого им необходима внешняя угроза в виде России», — заявил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«На самом деле любое государство имеет суверенное право перемещать войска на своей территории. Но США формируют негативную информационную повестку в отношении России, чтобы легитимизировать свои действия и действия союзников в глазах международного сообщества на случай, если Украина начнёт военные действия против Донбасса. Естественно, в таком случае Киев будет ссылаться на якобы агрессивные действия Москвы, которые угрожают мирным украинцам», — заявил эксперт в беседе с RT.

Блохин также отметил, что США сами создают условия, при которых уровень взаимного доверия и прозрачности в военных вопросах между Западом и Россией снижается. В качестве примера он привёл выход Вашингтона из Договора по открытому небу.

По словам Александра Домрина, военная активность НАТО провоцирует РФ на ответные действия, так как Россия должна обеспечивать свою безопасность.

«Учения НАТО у границ РФ и действия США в Чёрном море и других подобных регионах — это провоцирование России на жёсткие меры. При этом Москва сейчас меньше всего заинтересована в эскалации напряжённости», — говорит аналитик.