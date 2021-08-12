«Необходим гетерогенный бустер»: РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник Лайт» для усиления эффекта от вакцинации

Американские учёные представили данные исследования, из которого следует, что мРНК-вакцина компании Pfizer хуже защищает от «дельта»-штамма коронавирусной инфекции. Показатель эффективности препарата против этой мутации составляет 42%. В этой связи РФПИ предложил Pfizer использовать отечественную однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы для улучшения иммунного ответа. Как пояснил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, «Спутник» формирует ответ на «очень большое количество антигенных вариантов».

В России за прошедшие сутки было выявлено 21 932 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (2294), Санкт-Петербурге (1801) и Московской области (1143). За это время выздоровели 20 195 человек, скончались 808 пациентов — это самый высокий показатель для России за всё время пандемии.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 534 791, с начала пандемии в России выздоровели 5 828 972 пациента. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 168 049 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 170,6 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

Россия занимает четвёртое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии зафиксировано свыше 204,8 млн случаев заболевания, больше всего в США (36,2 млн), Индии (32 млн) и Бразилии (20,2 млн).

От осложнений в связи с COVID-19 по всему миру скончались более 4,3 млн человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в США (618,5 тыс.), Бразилии (565,7 тыс.) и Индии (429,7 тыс.).

Как заметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, мировое сообщество всего через шесть месяцев после того, как прошло уровень в 100 млн, преодолело планку в 200 млн случаев COVID-19.

«При нынешней траектории (распространения вируса. — RT) мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев в начале будущего года», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао рассказала о ситуации с российской вакциной от коронавируса «Спутник V». По её словам, по «Спутнику V» ВОЗ в настоящее время проводит юридические процедуры.

«По «Спутнику V» процесс (одобрения заявки. — RT) продолжается, мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Дату завершения оценки мы пока сказать не можем», — цитирует её ТАСС.

В июле глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в сентябре или октябре.

Предложение РФПИ к Pfizer

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил фармацевтической компании Pfizer использовать вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве третьего — бустерного — укола. Это связано с данными исследования, свидетельствующего о снижении эффективности вакцин на основе мРНК против некоторых вариантов SARS-CoV-2.

«Рост числа заболеваний штаммом «дельта» в США и Израиле показывает, что мРНК вакцинам необходим гетерогенный бустер, чтобы усилить и продлить иммунный ответ. «Спутник V» является пионером такого подхода, комбинированных исследований, и показывает 83,1% эффективности против «дельты», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте отечественной вакцины.

Delta cases surge in US & Israel shows mRNA vaccines need a heterogeneous booster to strengthen & prolong immune response.#SputnikV pioneered mix&match approach, combo trials & showed 83.1% efficacy vs Delta.

Today RDIF offers Pfizer to start trial with Sputnik Light as booster pic.twitter.com/BTZEhyhWWw — Sputnik V (@sputnikvaccine) August 11, 2021

Ранее на портале препринтов MedRxiv были опубликованы результаты исследования, проведённого американские учёными, относительно эффективности вакцин компаний Moderna и Pfizer в период с января по июль 2021 года, в течение которого широкое распространение в США имели штаммы коронавирусной инфекции «альфа» и «дельта».

Отмечается, что оба препарата, Moderna и Pfizer, демонстрировали высокую эффективность (86% и 76% соответственно). Однако в июле на фоне более высокого уровня распространения «дельта»-штамма эффективность этих вакцин снизилась — до 76% и 42% соответственно.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США от 4 августа, в последние две недели июля на штамм «дельта» пришлось 94,4% новых случаев заболевания COVID-19.

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Накануне в РФПИ сообщили, что эпидемиологическая эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «дельта» составила 83,1%, также препарат смог предотвратить госпитализацию инфицированных в 94,37% случаев.

Наряду с этим директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «Радио 1» объяснил, почему «Спутник V» более эффективен в борьбе с новыми мутациями SARS-CoV-2, чем мРНК-вакцины.

«Спутник» хорош тем, что формирует ответ на S-белок коронавируса в нескольких конформационных состояниях, в отличие от мРНК-вакцин, где существует только одна конформация. Конечно, мРНК-вакцины дают мощный иммунный ответ, но на очень ограниченное количество антигенных вариантов. А «Спутник V» даёт равномерный ответ на очень большое количество антигенных вариантов, в этом и одно из основных его преимуществ», — указал он.

В июле были объявлены предварительные итоги испытаний комбинации компонентов вакцин «Спутник V» и AstraZeneca. Были вакцинированы 50 добровольцев, каких-либо «серьёзных нежелательных явлений» у них не выявлено, сообщил фонд. 4 августа стало известно, что «Спутник Лайт» в ходе исследований в Аргентине демонстрирует высокие показатели безопасности в сочетании с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna.