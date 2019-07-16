«Ненужное напряжение»: в Турции заявили об отсутствии угроз для НАТО от С-400

Ещё три российских транспортных самолёта доставили на авиабазу Мюртед под Анкарой компоненты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Комментируя исполнение контракта по С-400 и связанные с этим опасения союзников Турции, министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявил, что эти системы не угрожают силам НАТО. В свою очередь, бывший глава турецкого МИД Яшар Якыш пояснил, что власти страны сделали выбор в пользу российских систем, поскольку они превосходят по качеству американские Patriot, но при этом дешевле.

Во вторник, 16 июля, ещё три российских самолёта доставили на турецкую авиабазу Мюртед под Анкарой компоненты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». По сообщению турецкого Минобороны, поставки продолжаются в соответствии с намеченным графиком.

Всего с начала операции по переброске элементов С-400 самолёты Ан-124-100 и Ил-76 совершили уже 12 рейсов в Турцию в рамках исполнения Москвой своих контрактных обязательств. Бывший глава внешнеполитического ведомства Турции Яшар Якыш заявил РИА Новости, что Анкара сделала выбор в пользу российских ЗРК, поскольку они были «лучшего качества, более подходящими нуждам Турции и менее дорогостоящими», нежели американские Patriot.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onikinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/JBXJFWISYN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 июля 2019 г.

Комментируя продолжающиеся поставки С-400 и связанные с этим опасения союзников Анкары, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что эти комплексы не угрожают силам Североатлантического альянса.

«Получаемые нами комплексы С-400 не представляют угрозы для систем НАТО, включая F-35. Эта система будет полностью находиться под нашим контролем. Нет необходимости создавать ненужное напряжение. Это уже завершённая сделка. Сейчас начался процесс доставки», — цитирует дипломата телеканал NTV.

Напомним, что Соединённые Штаты неоднократно призывали Турцию отказаться от исполнения контракта по С-400, в частности из-за возможных угроз, которые эксплуатация этих комплексов якобы может повлечь для самолётов НАТО — прежде всего истребителей пятого поколения F-35.

В Вашингтоне опасаются, что изначально созданные для борьбы с военной авиацией альянса ЗРК могут считывать параметры новейших американских истребителей и без ведома Анкары передавать их российским военным. В Турции же подчёркивали, что радиус действия «Триумфов» не будет пересекаться с траекторией полётов F-35.

По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, закупка систем С-400 была вызвана необходимостью защищать мир не только в Турции, но и во всём ближневосточном регионе. Он добавил, что первая партия ЗРК должна быть поставлена до конца года, а остальные комплексы — до апреля 2020 года.

«Покупая С-400, мы не готовимся к войне. Мы пытаемся обеспечить мир и национальную безопасность нашей страны. Этой же цели служат и все остальные инициативы по улучшению нашей оборонной промышленности», — подчеркнул Эрдоган.

«Несмотря на политические и военные соглашения, заключённые с западным альянсом, факт в том, что мы видим главные угрозы с их стороны», — добавил президент.

На этом фоне издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором констатирует, что программа F-35 стала для Вашингтона удобным инструментом давления на своих союзников. И хотя страны-партнёры должны получать пользу от участия в проекте, на практике они впадают в зависимость от США. Так, в случае полного исключения Анкары из программы F-35, убытки Турции могут достигнуть $12 млрд, пишет FP.

Истребитель Lockheed Martin F-35B американских ВВС

© U.S. Air Force

«Один из лучших стратегических ЗРК в мире»

После начала поставок «Триумфов» в Турцию большой материал о российской зенитной системе также опубликовала американская аналитическая компания Startfor. Её специалисты отмечают, что хотя на сегодняшний день С-400 и является одним из лучших стратегических ЗРК в мире, у него есть определённые уязвимости.

«В руках грамотных и хорошо обученных расчётов современные ЗРК дальнего радиуса действия, такие как С-400, могут нанести противнику существенный урон», — пишет Startfor.

Вместе с тем аналитики заявляют, что современные ЗРК большой дальности, например С-400, эффективны только в определённых условиях. Даже укомплектованный батальон «Триумфов» состоит из восьми пусковых установок и, соответственно, единовременно снаряжён 32 ракетами. Этого достаточно для подавления «ограниченного вторжения противника», но если батальон С-400 будет действовать изолированно, а не в составе более широкой системы ПВО, то ему элементарно не хватит ракет, чтобы выдержать более «решительный натиск».

Отмечается, что несмотря на значительный радиус действия (400 км) ЗРК большой дальности уязвимы для ударов низколетящих крылатых ракет, особенно если в условиях горной местности эффективность работы РЛС будет снижена.

«Таким образом, батарея или даже дивизион С-400, действуя отдельно, оказывается уязвим для массированного удара без входа в зону поражения, может быть уничтожен и при этом даже не сбить ни одного вражеского летательного аппарата», — полагают в Stratfor.

Резюмируя, аналитики отмечают, что такие ЗРК, как С-300 и С-400, не предназначены для автономной работы и наиболее эффективны как часть более широкой системы ПВО, в состав которой входят ЗРК малой и большой дальности, ракетно-пушечные комплексы, радарные установки и т. д. И чем шире и плотнее такая система ПВО, тем она эффективнее.

«В конечном итоге ЗРК дальнего радиуса действия, такие как С-400, не супероружие... но при должной поддержке, несомненно, могут сыграть решающую роль, особенно против ограниченных атак», — заключают в издании.

В заключение, анализируя эффективность систем ПВО стран, на вооружении которых стоят С-300/400, эксперты Stratfor отмечают, что у России и Китая они имеют наиболее эффективную структуру, а у Турции — среднюю.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Kayhan Ozer/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

«Современный бой — комплексный»

Комментируя эту публикацию, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин выразил мнение, что подобная риторика (об уязвимости российских систем) ведётся для того, чтобы остановить ослабление позиций США на мировом рынке вооружений, которое сейчас наблюдается.

«И вот поиски этих недостатков, что С-400 в одиночку не может справиться с какой-то там ракетой, которая полетит между гор... Ну так с этим не справится ни одна сегодняшняя система, потому что в горах локатор действительно работает не так эффективно, как на открытой территории. Это попытка выдернуть что-то из общей картины и пытаться на этом топтаться», — отметил эксперт.

Собеседник RT добавил, что ЗРК «Триумф» работают в окружении других систем ПВО и радиолокационных станций различного уровня, поэтому разговоры об уязвимости одиночного С-400 для низколетящих ракет в горной местности сопоставимы с абстрактными заявлениями о том, что эти ЗРК «не всесильны, поскольку не могут сбивать танки и подводные лодки».

«Надо понимать, что современный бой — комплексный. Не существует одной С-400 против одной ракеты, так не бывает. Почему сегодня израильтяне не летают над Сирией? Потому что они знают, что израильские самолёты могут быть сбиты, в том числе и этими комплексами. Они понимают, что С-300 и С-400 могут поразить их самолёты, даже несмотря на то, что у них есть F-35. Поэтому все эти выкрутасы и попытки оправдаться для специалистов как минимум смешны», — подытожил Литовкин.