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«Ненужная» российская демократия

31 июля 2018, 07:39  •  99 • Аналитика


Проблема есть такая, весьма серьёзная. По поводу реального общественного строя в России и того, как он воспринимается «из-за бугра». И вот тут существует очень серьёзный зазор между реальностью и её внешним восприятием. И зазор практически непреодолимый. Пересказывать суть и ход событий за последние четверть века достаточно бессмысленно. Слишком материал объёмный и интересный. Хотя да, Егор Гайдар (как и Егор Лигачёв) — это уже история, пусть и новейшая. Чубайс — это тоже практически история. И Ельцин — это тоже история, и Горбачёв…

То есть мы то этого как-то не замечаем, но за последние десятилетия страна весьма и весьма сильно поменялась. Качественно. О многих результатах этого болезненного и бурного процесса нужно и можно спорить, но вот одно является абсолютно очевидным: в России наконец-таки «оформилась» вполне себе демократия со свободой слова и правом защищать себя в суде.



Не идеально, говорите, оформилось? Ну, а кто же спорит? А где, простите, оно «идеально»? Таки да, появилась возможность открыто не соглашаться с государством (гос. органами всех ступеней), публично выражать это несогласие и даже судиться с этим самым государством. Иметь свои политические взгляды и их отстаивать.

Ну, в общем всё то, о чём нам так долго говорили «демократы»… В принципе, политическая реформа как раз таки состоялась, с чем всех и спешу поздравить. Что ещё практически даже в 90-е годы было совсем не очевидно.

А вот дальше начинаются серьёзные расхождения между де-факто состоявшимися «реформами» и их признанием. Прежде всего, тут как фанера над Парижем, активно пролетает наша «оппозиционеры». Их проблема как раз в том, что они, живя в этой самой стране, почему-то намертво застряли в прошлом. Отсутствие «демократии» они определяют достаточно просто: раз они (то есть «международно сертифицированные демократы») не находятся у власти, то значит, демократии нет, о чём они не устают громко заявлять.

Странные какие-то у них замашки, авторитарно-монархические. Почему-то они убеждены в том, что «столбовая дорога российской демократии» должна неизбежно пролечь через их скромные личности. Откуда такая убеждённость? Демократия — это как бы конкуренция. Даже если ты всеми фибрами души ненавидишь данную конкретную власть, то это не значит, что именно тебя надо поставить во главе государства.

Ещё более странным в этой «тусовке», безнадёжно застрявшей в «постсовке», выглядит то, что им категорически наплевать на свой имидж в глазах широких народных масс и никаким «популизмом» они не занимаются и заниматься не собираются. Нравится кому-то или нет, но путь к политическому влиянию и популярности в демократии так или иначе лежит через популизм, то есть через «говорение» того, что приятно услышать «широким народным массам».

В своё время шутили, что главный «зритель» программы «Итоги» сидит в Кремле. Так вот, главный «избиратель» в понимании «российской оппозиции» сидит как раз в американском посольстве. Отсюда достаточно странные вещи, которые она озвучивает (для уха жителя РФ, безусловно). Не надо иллюзий: политики в большинстве случаев говорят то, что им выгодно, то, что от них хотят услышать и т.д. Публичное выступление политика — это своего рода политический «театр одного актёра». Поэтому слушать выступления политиков — не самое практичное занятие, лучше читать их речи в печатном виде.

И тем более странным выглядят высказывания/шаги российской «оппозиции», так как «понравиться» рядовому избирателю они никак не могут. Более того, они вызывают явную неприязнь и отторжение. А потом те же самые люди весьма активно обвиняют власти в «подтасовке» итогов голосования… Странно это всё: если ты публично говоришь то, что людям не нравится, то ожидать гигантских рейтингов не стоит. Вполне естественно, вполне логично.

Беда тут в «прагматичности» русского политического менталитета (и не только русского). Никто, собственно говоря, не ищет «трудных путей» в политике и не готов бороться за каждого избирателя, если можно «обаять» ряд «влиятельных персон», просто если в Восточной Европе по определённым причинам это всё удавалось скрывать, то в России это откровенно (и неприлично!) вылезло наружу.
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Проблема в чём: те самые «западники» относятся к бывшему соц. лагерю как к завоёванным территориям и хотят «назначать администрации» как в послевоенной Германии/Японии. По сути дела оккупационные администрации, ответственные не перед местным населением, а перед теми, кто их назначил. Плюс неотъемлемой частью западного менталитета является та самая русофобия. Она вросла в западное мышление настолько плотно, что «вычленить» её, «вывести за рамки» практически невозможно.

Факт неприятный, поэтому его всячески пытаются прятать/маскировать. В принципе, в «доинтернетовскую» эпоху это делать можно было достаточно просто — западные СМИ были де-факто недоступны российскому (ранее советскому) читателю/слушателю. Доступны были именно «СМИ», рассчитанные на аборигенов, то есть в самой Америке никто, понятно, «Голос Америки» не слушал и слушать не собирался.

А «благодарному советскому слушателю» сообщали как раз то, что было выгодно. Тут русофобию можно было легко спрятать. То есть в «мэйнстримовских» СМИ Запада она была, но кто у нас к ним имел доступ в эпоху Брежнева? И здесь «замкнутость» советского общества играла как раз против него: большинство населения (будучи полностью отрезано от реальной информации о жизни «там») представляло Америку как некую волшебную, сказочную страну с высочайшим уровнем жизни и невероятным уровнем свобод.

И вот эта самая «полностью сказочная Америка» оказывала на мозги советских граждан поистине сокрушительный эффект. Все свои мечты и иллюзии сов. граждане проецировали на этот чудесный мир, подсмотренный в голливудских фильмах. И вот рухнул железный занавес, а потом и возник и окреп интернет… и сказка закончилась.
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Вот не могут западные пропагандисты и наши «демократы» никак адаптироваться к этим новым циничным реалиям, они по-прежнему рассчитывают на тот самый «вау-фактор» (хотя на Украине и в Белоруссии он до сих пор действует). Проблема постоянно возникает при общении что с теми, что с другими. Для россиян сегодня что США, что ФРГ, что Япония — это всего лишь иностранные государства, а не некие волшебные «суперцивилизациии», на которые можно только молиться.

Нет, спокойное, вежливое отношение, интерес присутствует, но интерес практического характера: в чём у них плюсы, в чём минусы, чему у них можно поучиться, чего надо избегать. Прагматичный такой подходец. Коммерческий. Вы спросите, а что тут не так? Всё не так. Они вот к такой «прагматике» полностью не готовы. Они по старой памяти готовятся разыгрывать «белых богов»: падите ниц и трепещите…

Отсюда проблемы. «Нормальными» (с их точки зрения) являются те отношения, которые они «выстроили» со странами типа Украины, Молдавии и Латвии. Отношения типа «хозяин-слуга». И эти самые «отношения» вполне себе включают прямое назначение/утверждение на посту туземных лидеров и полный контроль их деятельности. И вот как раз роль такой «оккупационно-демократической администрации» и хотела бы сыграть наша «оппозиция». Примерно, как Порошенко в Киеве.

То есть наша беда в том, что раз российские политики не выбираются в американском посольстве в Москве, то они автоматически демократическими признаны быть не могут, о чём нам впрямую и заявляется. Позиция Европы во многом схожая. То есть их интерес состоит не в создании неких «механизмов» и «правил игры», а в прямом назначении тех или иных политических лидеров и контроле над внешней и внутренней политикой России. Такая вот «демократия».

Кстати, совсем непонятно, что собственно говоря, наши политики пытаются достичь во всяких там ПАСЕ: по факту российская власть в Европе легитимной не признаётся. Ещё и ещё раз для российских «любителей истинной демократии»: план состоит как раз в том, что российская система власти должна формироваться при прямом вмешательстве Запада, такая вот «демократия с котятами». Что думают по поводу всего этого и чего хотят миллионы тех самых «российских избирателей», им абсолютно неинтересно, причём как политикам, так и вполне себе рядовым гражданам.
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То есть те самые рядовые граждане Запада (которые якобы «войны не хотят») считают вполне нормальным вмешательство в дела иностранных государств, в том числе и ядерной России. Потому что их система «лучше» и «более совершенна», а войны они да, не хотят. В смысле они не желают, чтобы их убивали и их города разрушали.

И по факту реальная степень демократизма в России абсолютно никакого внешнеполитического значения не имеет. Увы, это так. Дальневосточным/исламским/африканским державам на это глубоко наплевать (они прагматики). Латиносам это тоже малоинтересно. А с точки зрения наших европейских/американских партнёров степень демократизма российской политической системы напрямую определяется степенью внешнего политического контроля над ней.

В результате наша демократия нужна только нам, но никому больше (что в принципе логично). Яркий пример из этой сферы: категорическое непризнание Европой выборов в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии. Тут ведь ещё такой момент чисто технический: вам может нравиться/не нравиться квазинезависимая Абхазия, но людям-то надо как-то жить, как-то организовывать совместное бытие.

И по каким принципам это им делать? Де-факто есть абхазский народ (в отличие от непонятных украинцев), у него есть своя история, свой язык, свои проблемы и свои герои. И как ему жить? По каким принципам? Ответ — никак! И никакая «демократия» на него не распространяется: грузины имеют право на «демократию», а абхазы — нет. То есть «по факту», даже с точки зрения наших европейских друзей, те самые «демократические принципы волеизъявления» базовыми и основными не являются.
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Вначале идут геополитика и геополитические интересы вполне конкретных государств, а вот потом, если повезёт, — демократия. Но это если очень повезёт. Ещё раз, абхазы — очень хороший пример. Действительно, а на каких принципах им строить своё общество? Что вы предложите? Диктатуру, теократию? Что конкретно?

Да наплевать всем европейским теоретикам и практикам государства и права с высокой колокольни: Абхазия — это часть Грузии. Всё. Точка. Абсолютно никакие «волеизъявления» абхазских граждан никакого значения, с их точки зрения, не имеют. Всем глубоко наплевать что там: парламентская демократия швейцарского типа или людоедская диктатура центральноафриканского. Абсолютно «фиолетово».

А вот в России многие неглупые люди искренне убеждены, что российская демократия кого-то в Европе не оставляет равнодушной. Ещё раз: им бесконечно безразличны принципы и механизмы формирования власти в России, им интересна только и исключительно возможность влиять на формирование этой самой власти. Всё, больше ничего. Можно как «вукраине», где ведущих политиков напрямую выбирают и курируют из Госдепа. Тоже демократия.

Для того, чтобы определить, какой именно вариант понимания характерен для данного человека, его нужно просто спросить: «А вот чьё мнение должно быть более важно для «президента Украины», мнение народа или мнение посла Соединённых Штатов?» Война на Украине идёт во многом именно потому, что президент Порошенко был с самого начала гораздо популярней в американском посольстве в Киеве, чем на Донбассе и в Крыму. Его выбрали именно потому, что он пользовался большой популярностью «среди американских кураторов Украины». «Среди американского посла» рейтинг у него был высокий.

Как раз «война с колорадами и ватниками» имеет место как раз по эти причинам, что для текущей администрации Украины важнее рейтинг именно в США, а не на Украине. В своё время Генрих IV даже веру сменил ради парижских «избирателей». Генриху IV-му было, конечно, легче: он был именно французским политиком. И король, и демократия — вещи как раз отнюдь не взаимоисключающие друг друга.
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Взаимоисключающими являются как раз демократия и «марионеточный режим». Что и имеет место быть на Украине. Вот герр Янукович был всё ещё украинским политиком, и ему, чтобы «удержать Донбасс», не приходилось прилагать вообще никаких усилий. Всем тем, кто упрекает Путина в «неспасении Донбасса», как бы нелишне напомнить, что вообще-то Донбасс был таким вот «козырным» украинским регионом, «донецкие» были «брендом» и ни в какую Россию никто из них не собирался даже в январе 2014-го…

А что вы хотите? Демократия (в нормальном её понимании!) работает. Меняется всё быстро, как на войне, и как-то уже не верится, что донецкий и «трижды не судимый Янек» никаких проблем с удержанием Донбасса не имел и не подозревал о их существовании. Славные были времена: у Украины был Крым, Донбасс, суверенитет и доллар «по восемь». А всё почему? А потому что была демократия!

Но американцам/европейцам была нужна не «народная демократия», а «демократия управляемая», отсюда последствия. Поэтому вполне себе действующую (пусть кривую и косую) украинскую демократию они изничтожили, и сегодня Украина медленно скатывается к тоталитаризму, просто потому что обеспечить относительный порядок при минимуме ресурсов может только тоталитарное общество: товарищ Ын не даст соврать.

Поэтому все «потуги» наших парламентариев кого-то там в чём-то убедить в «европах» обречены изначально. Для европейцев «лакмусовой бумажкой демократии» служит именно принятие нужных им решений. Именно та система, которая способна продвигать их интересы, — «демократична», та же, которая на это не способна — «тоталитарна». Конкретные партии, политики и вся система в целом для них интересны гораздо меньше. Поэтому демократичность любых выборов в России они будут определять именно по прохождению их людей во власть, что, безусловно, будет вызывать жёсткие конфликты и полное/абсолютное непонимание.
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Да хоть «золотые» выборы проведи — их это не устроит. Если результаты будут не теми. Причём это не работа на перспективу ни разу. Ждать и заниматься стратегическим инвестированием они не готовы совсем. Результат им нужен прямо сейчас. Это как с Януковичем: прозападного, демократически избранного политика снесли с помощью вооружённых нацистов просто потому что он решил немного «поторговаться». Причём снесли за год до очередных выборов.

Просто представьте степень «треша и угара». Ненавистный Янукович мог тупо проиграть следующие выборы в результате потери популярности из-за «неподписания», а новый, демократически избранный президент немедленно подписал бы эту самую клятую евроассоциацию. И комар бы носа не подточил. Всё было бы по закону. И никаких бы вам ЛНР/ДНР/Крыма.

То есть вот к той самой «демократии» на Украине вот такое было отношение на Западе. Януковича даже не попытались «переизбрать»/«перекупить», его попытались пристрелить как собаку. Откуда, собственно говоря, следует, что им хоть сколько-нибудь интересна подобная демократия в России? Самая совершенная демократия, с их точки зрения, у нас будет тогда, когда президент России будет напрямую назначаться/согласовываться из-за рубежа. Иначе никак.

Автор: Олег Егоров

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