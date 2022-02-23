Нэнси Пелоси вместе с Украиной отдала России и Венгрию

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси перепутала Украину и Венгрию, когда рассуждала о геополитике и "угрозе" со стороны России.

Пелоси пообщалась с журналистами на тему украинского кризиса и ситуации в регионе. Но допустила ошибку, перепутав страны и "отдав" России Венгрию.

Если вы посмотрите на карту и увидите Венгрию, как она окружена,

- сказала Пелоси, подразумевая на самом деле Украину.

Ранее в интернете опубликовали видео, которое назвали пророческим для Украины. В ролике идёт речь о разделе государства.