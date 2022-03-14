Спикер американской Палаты представителей назначила нового президента Украины. Этим дело не кончилось. Она ещё и страну переименовала.

Пелоси выступила с речью в поддержку президента Владимира Зеленского и Украины. Только вышел казус. В английский текст она вставила слова на украинском языке, но с произношением не справилась.

81-летний политик рассказала, что первые её комментарии были о "славе Ухани" – именно так прозвучал известный украинский лозунг в её устах. Она добавила, что Украина – главная тема обсуждений, так как там умирают люди.

По словам Пелоси, накануне она в течение 50 минут общалась с "президентом Кевенским".

Актёр Андрей Бочаров расслышал несколько иное. Ему показалось, что американский политик произнесла фамилию украинского президента как "Керенски".

Не могла не прокомментировать эту ситуацию и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Слава Ухани под руководством президента Керенского". А главе американского Конгресса не верить нельзя", - саркастично отметила она в своём Telegram-канале.