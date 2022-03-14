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Нэнси Пелоси назначила нового президента Украины и переименовала страну
14 марта 2022, 02:15 • 142 • Политика
Спикер американской Палаты представителей назначила нового президента Украины. Этим дело не кончилось. Она ещё и страну переименовала.
Пелоси выступила с речью в поддержку президента Владимира Зеленского и Украины. Только вышел казус. В английский текст она вставила слова на украинском языке, но с произношением не справилась.
81-летний политик рассказала, что первые её комментарии были о "славе Ухани" – именно так прозвучал известный украинский лозунг в её устах. Она добавила, что Украина – главная тема обсуждений, так как там умирают люди.
По словам Пелоси, накануне она в течение 50 минут общалась с "президентом Кевенским".
Актёр Андрей Бочаров расслышал несколько иное. Ему показалось, что американский политик произнесла фамилию украинского президента как "Керенски".
Не могла не прокомментировать эту ситуацию и официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Слава Ухани под руководством президента Керенского". А главе американского Конгресса не верить нельзя", - саркастично отметила она в своём Telegram-канале.
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